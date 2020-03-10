188 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наследие прекрасной Синтры

Синтра – первый в мире город, целиком внесённый в список Всемирного наследия ЮНЭСКО. Синтра полна достопримечательностей, но самых главных – пять. К сожалению, все эти объекты невозможно посетить за одну экскурсию, поэтому советую заранее выбрать, что вам интереснее всего посмотреть! В комфортном темпе мы сможем посетить 2 достопримечательности, поторопившись – три. Некоторым удаётся увидеть четыре, но это совсем стремительное путешествие! Я с удовольствием помогу вам с выбором и постараюсь учесть все пожелания. В любом случае, каждый из этих объектов уникален:

Кинта да Регалейра – это сплошные сюрпризы и загадки, которые не удалось разгадать до конца ещё никому. Когда-то её владельцем был влиятельный миллионер Антонио Монтейро, состоявший членом общества вольных каменщиков. Не секрет, что его собратья нередко собирались именно здесь для обсуждения важнейших вопросов человеческого бытия и для посвящения в общество новых членов. И во Дворце Кинты Вы так же найдете много интересного: комнату с исчезающим полом, лабораторию для опытов (Монтейро занимался алхимией), часы с самым сложным механизмом в мире и многое другое.

– это сплошные сюрпризы и загадки, которые не удалось разгадать до конца ещё никому. Когда-то её владельцем был влиятельный миллионер Антонио Монтейро, состоявший членом общества вольных каменщиков. Не секрет, что его собратья нередко собирались именно здесь для обсуждения важнейших вопросов человеческого бытия и для посвящения в общество новых членов. И во Дворце Кинты Вы так же найдете много интересного: комнату с исчезающим полом, лабораторию для опытов (Монтейро занимался алхимией), часы с самым сложным механизмом в мире и многое другое. Каштело душ Моурош или крепость мавров. Вы очутитесь на высоте птичьего полета и как на ладони увидите всю прелесть португальских пейзажей. Возвели эту крепость мавры в далеком IX веке для защиты от крестоносцев. А в печальном XV веке, она была убежищем для евреев, изгнанных из Испании.

или крепость мавров. Вы очутитесь на высоте птичьего полета и как на ладони увидите всю прелесть португальских пейзажей. Возвели эту крепость мавры в далеком IX веке для защиты от крестоносцев. А в печальном XV веке, она была убежищем для евреев, изгнанных из Испании. Дворец Пена , построенный по замыслу Герцога Фердинанда II, мужа королевы Португалии, в XIX веке. Замок поразил своим великолепием многих европейских знаменитостей: поэтов, музыкантов, архитекторов. И до сегодняшнего дня остается неподражаемым образцом смешения всевозможных архитектурных стилей. А у подножия дворца разбит великолепный сад.

, построенный по замыслу Герцога Фердинанда II, мужа королевы Португалии, в веке. Замок поразил своим великолепием многих европейских знаменитостей: поэтов, музыкантов, архитекторов. И до сегодняшнего дня остается неподражаемым образцом смешения всевозможных архитектурных стилей. А у подножия дворца разбит великолепный сад. Дворец Монсеррат . Кружева архитектуры дворца не оставят равнодушным никого! Воздушный замок! Поражает своей красотой, как снаружи, так и изнутри.

. Кружева архитектуры дворца не оставят равнодушным никого! Воздушный замок! Поражает своей красотой, как снаружи, так и изнутри. Национальный Королевский дворец Синтры, который считается одним из старейших королевских дворцов Европы.

Встретиться с океаном

После Синтры мы отправимся к самой западной точке континента – мысу Рока. Совершенно необыкновенные ощущения здесь испытывает каждый человек – удивление и восторг при виде бескрайнего океана, скал, разбивающихся волн. Обязательно заедем на пляж Гиньшу: излюбленный пляж любителей экстремальных водных видов спорта. Перекричать шум волн зимнего Гиньшу не удавалось ещё никому!

Курорты Лиссабонской ривьеры

А дальше – Лиссабонская ривьера. Курортный Кашкайш, полюбившийся не только современной португальской знати, но и многим богатым иностранцам. Вы прогуляетесь по набережной Кайкаша и узнаете причину, по которой король Португалии решил построить этот славный городок. Рядом с Кашкайшем – Эшторил, который славится казино, роскошными отелями и виллами, где останавливаются многие знаменитости мира.

Возвращаемся в Лиссабон по красивейшей дороге Португалии вдоль Атлантического океана.

Во время экскурсии Вы можете пообедать в нетуристическом заведении (в каком – секрет) или перевести дух в одном из кафе Синтры на кофе-брейке с португальскими кофе, пирожками и пирожными!