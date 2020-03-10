188 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наследие прекрасной Синтры
Синтра – первый в мире город, целиком внесённый в список Всемирного наследия ЮНЭСКО. Синтра полна достопримечательностей, но самых главных – пять. К сожалению, все эти объекты невозможно посетить за одну экскурсию, поэтому советую заранее выбрать, что вам интереснее всего посмотреть! В комфортном темпе мы сможем посетить 2 достопримечательности, поторопившись – три. Некоторым удаётся увидеть четыре, но это совсем стремительное путешествие! Я с удовольствием помогу вам с выбором и постараюсь учесть все пожелания. В любом случае, каждый из этих объектов уникален:
Встретиться с океаном
После Синтры мы отправимся к самой западной точке континента – мысу Рока. Совершенно необыкновенные ощущения здесь испытывает каждый человек – удивление и восторг при виде бескрайнего океана, скал, разбивающихся волн. Обязательно заедем на пляж Гиньшу: излюбленный пляж любителей экстремальных водных видов спорта. Перекричать шум волн зимнего Гиньшу не удавалось ещё никому!
Курорты Лиссабонской ривьеры
А дальше – Лиссабонская ривьера. Курортный Кашкайш, полюбившийся не только современной португальской знати, но и многим богатым иностранцам. Вы прогуляетесь по набережной Кайкаша и узнаете причину, по которой король Португалии решил построить этот славный городок. Рядом с Кашкайшем – Эшторил, который славится казино, роскошными отелями и виллами, где останавливаются многие знаменитости мира.
Возвращаемся в Лиссабон по красивейшей дороге Португалии вдоль Атлантического океана.
Во время экскурсии Вы можете пообедать в нетуристическом заведении (в каком – секрет) или перевести дух в одном из кафе Синтры на кофе-брейке с португальскими кофе, пирожками и пирожными!
Стоимость входных билетов
Кинта да Регалейра — 8€ взрослые; 5€ дети
Дворец Монсеррат — 8€ взрослые; 6,5€ дети
Крепость Мавров — 8€ взрослые; 6,5€ дети
Дворец Пена без входа в интерьеры — 7,5€ взрослые; 6,5€ дети
Национальный Королевский Дворец — 10€ взрослые; 8,5€ дети
Для путешественников старше 65 лет цены, как для детей