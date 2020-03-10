188 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мыс Рока, пляж Гиньшу, Пасть дьявола, Кашкайш — авто-тур по самым популярным местам Португалии

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Дорогие друзья! Вас ждёт удивительное путешествие! Всего за восемь часов вы познакомитесь с природой Португалии, проедете по сказочному синтровскому лесу, вдохнёте сосново-эвкалиптовый воздух.

Узнаете, что такое горы Синтры, и полюбуетесь чудесными пейзажами, которые открываются с горных вершин.

Атлантический океан вас покорит своей необъятностью и мощной энергией.

И конечно, ваше сердце покорит прекрасный город Синтра!
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии188 отзывов
4.85
От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила

Что вас ожидает

Наследие прекрасной Синтры
Синтра – первый в мире город, целиком внесённый в список Всемирного наследия ЮНЭСКО. Синтра полна достопримечательностей, но самых главных – пять. К сожалению, все эти объекты невозможно посетить за одну экскурсию, поэтому советую заранее выбрать, что вам интереснее всего посмотреть! В комфортном темпе мы сможем посетить 2 достопримечательности, поторопившись – три. Некоторым удаётся увидеть четыре, но это совсем стремительное путешествие! Я с удовольствием помогу вам с выбором и постараюсь учесть все пожелания. В любом случае, каждый из этих объектов уникален:

  • Кинта да Регалейра – это сплошные сюрпризы и загадки, которые не удалось разгадать до конца ещё никому. Когда-то её владельцем был влиятельный миллионер Антонио Монтейро, состоявший членом общества вольных каменщиков. Не секрет, что его собратья нередко собирались именно здесь для обсуждения важнейших вопросов человеческого бытия и для посвящения в общество новых членов. И во Дворце Кинты Вы так же найдете много интересного: комнату с исчезающим полом, лабораторию для опытов (Монтейро занимался алхимией), часы с самым сложным механизмом в мире и многое другое.
  • Каштело душ Моурош или крепость мавров. Вы очутитесь на высоте птичьего полета и как на ладони увидите всю прелесть португальских пейзажей. Возвели эту крепость мавры в далеком IX веке для защиты от крестоносцев. А в печальном XV веке, она была убежищем для евреев, изгнанных из Испании.
  • Дворец Пена, построенный по замыслу Герцога Фердинанда II, мужа королевы Португалии, в XIX веке. Замок поразил своим великолепием многих европейских знаменитостей: поэтов, музыкантов, архитекторов. И до сегодняшнего дня остается неподражаемым образцом смешения всевозможных архитектурных стилей. А у подножия дворца разбит великолепный сад.
  • Дворец Монсеррат. Кружева архитектуры дворца не оставят равнодушным никого! Воздушный замок! Поражает своей красотой, как снаружи, так и изнутри.
  • Национальный Королевский дворец Синтры, который считается одним из старейших королевских дворцов Европы.

Встретиться с океаном
После Синтры мы отправимся к самой западной точке континента – мысу Рока. Совершенно необыкновенные ощущения здесь испытывает каждый человек – удивление и восторг при виде бескрайнего океана, скал, разбивающихся волн. Обязательно заедем на пляж Гиньшу: излюбленный пляж любителей экстремальных водных видов спорта. Перекричать шум волн зимнего Гиньшу не удавалось ещё никому!

Курорты Лиссабонской ривьеры
А дальше – Лиссабонская ривьера. Курортный Кашкайш, полюбившийся не только современной португальской знати, но и многим богатым иностранцам. Вы прогуляетесь по набережной Кайкаша и узнаете причину, по которой король Португалии решил построить этот славный городок. Рядом с Кашкайшем – Эшторил, который славится казино, роскошными отелями и виллами, где останавливаются многие знаменитости мира.

Возвращаемся в Лиссабон по красивейшей дороге Португалии вдоль Атлантического океана.

Во время экскурсии Вы можете пообедать в нетуристическом заведении (в каком – секрет) или перевести дух в одном из кафе Синтры на кофе-брейке с португальскими кофе, пирожками и пирожными!

Организационные детали

  • Обратите внимание: стоимость 170€ указана за экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле составит 260€ для 1-4 человек или 300€ для группы 5-6 человек.
  • Обед и входные билеты в стоимость экскурсии не включены

Стоимость входных билетов

Кинта да Регалейра — 8€ взрослые; 5€ дети
Дворец Монсеррат — 8€ взрослые; 6,5€ дети
Крепость Мавров — 8€ взрослые; 6,5€ дети
Дворец Пена без входа в интерьеры — 7,5€ взрослые; 6,5€ дети
Национальный Королевский Дворец — 10€ взрослые; 8,5€ дети
Для путешественников старше 65 лет цены, как для детей

От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила
От Синтры до Эшторила

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие друзья! Я с нетерпением жду вас на своих экскурсиях! Готова составить для вас любой маршрут по Португалии: от нескольких часов до нескольких дней. Помогу выбрать отель, город, ресторан, магазин. А мои коллеги, гиды Виктор, Сергей, Лариса и Марина, сделают всё возможное, чтобы Португалия осталась в вашем сердце навсегда! Приезжайте! Пишите!
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188 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия с Дарьей и Сергеем очень понравилась! Спасибо большое! Ребята встретили нашу компанию в аэропорту и отвезли обратно, в комфортном темпе и интересно провели экскурсию по запланированным местам в Синтре и окрестностях. Также завезли в замечательный домашний ресторанчик на обед (выше всяких похвал!). Понравился индивидуальный подход и внимание к пожеланиям. Буду рекомендовать друзьям!
3 февраля 2020
Все было четко и спланировано,как я люблю, на 5 баллов! Гид ожидал нас в указанное время возле наших апартаментов. Время встречи было назначено на 8:50,но оно оказалось идеально рассчитаным,чтобы добраться до места и без толпы и очередей,спокойно осмотреть достопримечательности Синтры. Когда мы уходиди,очередь и толпа уже была. С Сергеем интересно, не скучно, не нудно. Он отличный гид и собеседник. Мы замечательно провели время. Спасибо огромное! Обязательно порекомердуем Ваши услуги друзьям и знакомым.
Evgeny
26 января 2020
Изумительная экскурсия. Сергей- превосходный гид, тонко чувствующий настроение клиентов. Получили огромное удовольствие не только от интереснейшего рассказа, но и от прекрасно продуманной организации экскурсии.
Наши самые лучшие рекомендации!
13 января 2020
Экскурсия была очень насыщенной: за один день в комфортном темпе удалось осмотреть два дворца, прогуляться по Синтре, прокатиться по серпантинам сказочного леса Синтры, побывать на Мысе Рока и прогуляться по пляжу Кашкаиша. Благодаря гиду Ларисе день прошёл на одном дыхании. Лариса прекрасный рассказчик и поразила меня своими обширными знаниями по истории. Было видно, что человек хорошо знает историю Португалии и умеет увлечь своим рассказом слушателей. Экскурсия была на комфортабельном автомобиле, с отличным водителем. Большое спасибо Ларисе, получила массу интересных впечатлений от экскурсии!
11 января 2020
Віктор дуже грамотний і ерудований співрозмовник. Одразу захоплює цікавими історичними фактами. Вся екскурсія пройшла на одному подиху. Цікава історія і гарні краєвиди.
4 января 2020
Потрясающая экскурсия! Особо хочу отметить профессионализм и клиентоориентированность гида Сергея! Очень комфортное вождение и достойное авто. Португалию увидел с лучшей стороны, впечатления на всю жизнь!
2 января 2020
Сергей супер гид, BEST OF THE BEST! Экскурсия была очень интересная и познавательная.
Спасибо огромное!!!👍

Виктория.
22 декабря 2019
Большое спасибо Виктору за очень познавательную экскурсию! Виктор - прекрасный рассказчик, увлекший нас интересными историями. Мы замечательно провели время, несмотря на не самую хорошую погоду. С благодарностью, семейная пара из Финляндии.
28 ноября 2019
Нашим гидом был Сергей. Хотелось бы выразить ему огромную благодарность. Сергей очень открытый и приветливый человек. Очень заинтересовали подробности жизни в Португалии и тонкости посещаемых мест, о которых Сергей мог рассказывать без остановки. Нетривиальный, не сухой академический пересказ известных фактов. Поэтому слушать нашего гида было интересно и совсем не утомительно ( экскурсия ведь почти 8 часов). На мой взгляд немаловажную роль в такой продолжительной экскурсии сыграл и комфортабельный автомобиль. Большое СПАСИБО! и удачи Вам всем!!!
22 ноября 2019
супер! будем рекомендовать Сергея друзьям !
Ещё 178 отзывов

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