Лиссабон, Синтра и мыс Рока

Лиссабон - это город, который не раскрывается за один день, но эта экскурсия покажет вам его лучшие стороны. Прогулка по историческим районам, посещение монастыря Жеронимуш и башни Белен. В Синтре
Что можно увидеть
- Монастырь Жеронимуш
- Башня Белен
- Дворец Пена
- Кинта да Регалейра
- Мыс Рока
- Пляж Guincho
Описание экскурсии
- Пройдём по историческому центру Лиссабона: побываем в районах Байша и Алфама, увидим монастырь Жеронимуш и знаменитую башню Белен
- Осмотрим дворцы Пена или Кинта да Регалейра в Синтре
- Съездим на мыс Рока — самую западную точку континентальной Европы
- Заглянем на пляж Guincho, который пользуется популярностью у сёрфингистов
- Проедем через курортные города Кашкайш и Эшторил
Вы узнаете:
- Как Лиссабон восстанавливался после разрушительного землетрясения в середине 18 века
- Откуда португальцы отправлялись в свои морские путешествия и как это повлияло на развитие страны
- Кто и зачем построил монастырь Жеронимуш
- Где саркофаг Васко да Гама
А также:
- Мы побываем в местах, где снимали фильм «Девятые врата»
- Поговорим о культурной значимости Синтры как летней резиденции королевской семьи
- Увидим первое казино Португалии
- Остановимся в той точке, где земля встречается с морем
- И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Mercedes Viano или Dacia jogger
- Дополнительно оплачивается входной билет во дворец Пена — €20 с чел. (есть льготы)
- Обед и перекус (по желанию) не входят в стоимость
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 61 туриста
Я профессиональный гид по Португалии. Много лет тому назад, в 2002 году, приехала в эту удивительную страну и влюбилась в неё. Я родом из республики Беларусь, но прекрасно знакома и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
6 ноя 2025
Великолепная экскурсия, все было интересно и очень удобно
О
Оксана
21 сен 2025
Друзья, это одна из лучших наших экскурсий!! Были одним днём в Португалии. Летели специально для того, чтобы увидеть данную страну из поездки по Испании. Впечатления, информация, организация на 10 из 5. Кроме того, встретили и проводили, как родных♥️, что добавляет приятное послевкусие от проведенного времени!
Н
Наталья
18 сен 2025
Прекрасная экскурсия была. Много нового узнали. Все было хорошо организовано. Будем рекомендовать Жанну. Великолепное знание истории.
Е
Евгения
3 сен 2025
Все очень понравилось! Насыщенная и гибкая программа, продуманный маршрут, много истории и интересных рассказов, комфортабельный транспорт. Впечатления остались только положительные, все в восторге.
Спасибо большое Жанне и Александру, что наше знакомство с Лиссабоном получилось таким теплым и душевным!
Спасибо большое Жанне и Александру, что наше знакомство с Лиссабоном получилось таким теплым и душевным!
А
Андрей
29 авг 2025
Хотим выразить благодарность нашему гиду Жанне за потрясающую экскурсию по Лиссабону и его окрестностям! Это был не просто тур, а настоящее глубокое погружение в культуру, историю и атмосферу этого солнечного
Е
Елена
9 авг 2025
Прекрасно провели время! Очень
Интересно и познавательно!
Интересно и познавательно!
Жанель
2 авг 2025
Прекрасная экскурсия от Жанны и Александра. Весь день провели насыщенно, продуктивно, ничего лишнего или скучного. Интересная подача материала, много красочных мест посетили, очень понравилось и рекомендуем всем от души! Спасибо огромное Жанне за прекрасное время проведенное вместе!!!
О
Ольга
24 июл 2025
Спасибо за познавательную и удобную экскурсию нашему гиду Жанне и её шоферу.
В
Вера
12 июл 2025
Огромное спасибо Жанне за прекрасную экскурсию! Все было на высшем уровне!!!
Ю
Юлия
31 мая 2025
Прекрасная команда, отличная экскурсия!
Вы посмотрите то, что хотите увидеть, без перегрузки, никто не будет навязывать ненужные места😊
Мы остались очень довольны и можем смело рекомендовать воспользоваться услугами Жанны и Александра
Нас было 6 человек, один из которых маленький ребенок и были учтены интересы всех, автокресло было предоставлено на выбор.
Процветания и много клиентов ребятам ☺️
Вы посмотрите то, что хотите увидеть, без перегрузки, никто не будет навязывать ненужные места😊
Мы остались очень довольны и можем смело рекомендовать воспользоваться услугами Жанны и Александра
Нас было 6 человек, один из которых маленький ребенок и были учтены интересы всех, автокресло было предоставлено на выбор.
Процветания и много клиентов ребятам ☺️
Дарья
23 мая 2025
Наш сервис в Лиссабоне.
Когда учтены все пожелания, когда гибкость девиз организатора.
Остались очень довольны подходом и «легкостью» Жанны
Водитель Александр очень внимательный и аккуратный, не было не момента, когда было бы не комфортно
Рекомендуем однозначно и саму экскурсию и ребят в качестве сопровождающих ❤️
Когда учтены все пожелания, когда гибкость девиз организатора.
Остались очень довольны подходом и «легкостью» Жанны
Водитель Александр очень внимательный и аккуратный, не было не момента, когда было бы не комфортно
Рекомендуем однозначно и саму экскурсию и ребят в качестве сопровождающих ❤️
Ф
Федор
11 мая 2025
Хорошо проведенная экскурсия. Побывали в тех местах, что и хотел. Плюс можно было редактировать посещаемые места.
