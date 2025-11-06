Лиссабон, Синтра и мыс Рока

читать дальше

города.

Нам удалось выжать максимум из нашего сжатого времени благодаря безупречной организации и продуманному до мелочей маршруту. Мы ощутили неповторимый вайб Лиссабона, побывав на всех ключевых локациях: от головокружительных смотровых площадок с панорамными видами до колоритных старинных улочек

Отдельный восторг вызвала поездка по Атлантической ривьере и посещение мыса Рока — того самого края света. самой «крайней точки Европы».

Всю дорогу нас сопровождал интересный, живой и познавательный рассказ Жанны. Она не просто сыпала датами и фактами, а с любовью делилась историями и подробностями местной жизни, которые оживляли город перед нашими глазами.

Путешествие на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем было безопасным и расслабляющим.

Но Жанна показала нам Лиссабон не только визуально, но и на вкус! Мы:

· Продегустировали знаменитые пирожные в старинной кондитерской 1873 года.

· На колоритной ярмарке отведали настоящий местный хамон (презунту), вкуснейшие сыры, мороженое и другие вкусности.

· Узнали, как местные жители «телепортируются» между холмами на уникальных уличных лифтах, избегая изнурительных подъемов.

· Влюбились в знаменитые лиссабонские трамвайчики.

А изюминкой на торте, конечно, стала местная архитектура, украшенная потрясающей плиткой ручной работы.

Жанна, огромное спасибо вам за этот великолепный, идеально выстроенный день! Вы подарили нашей семье незабываемые эмоции и огромное желание вернуться. Всем, кто хочет увидеть настоящую Португанию, настоятельно рекомендуем именно этого гида!

Жанна, всего вам самого хорошего!