Лиссабон, Синтра и мыс Рока

Путешествие по Лиссабону, Синтре и мысу Рока обещает быть насыщенным и запоминающимся. Откройте для себя культурные и природные жемчужины Португалии
Лиссабон - это город, который не раскрывается за один день, но эта экскурсия покажет вам его лучшие стороны. Прогулка по историческим районам, посещение монастыря Жеронимуш и башни Белен. В Синтре
вас ждут королевские дворцы, а на мысе Рока - захватывающие виды на океан. Курортные города Кашкайш и Эшторил добавят шарма вашему путешествию. Это возможность прикоснуться к истории и насладиться природой в одном туре

5
12 отзывов
Лиссабон, Синтра и мыс Рока© Жанна
Лиссабон, Синтра и мыс Рока© Жанна
Лиссабон, Синтра и мыс Рока© Жанна
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя15
ноя18
ноя19
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Монастырь Жеронимуш
  • Башня Белен
  • Дворец Пена
  • Кинта да Регалейра
  • Мыс Рока
  • Пляж Guincho

Описание экскурсии

  • Пройдём по историческому центру Лиссабона: побываем в районах Байша и Алфама, увидим монастырь Жеронимуш и знаменитую башню Белен
  • Осмотрим дворцы Пена или Кинта да Регалейра в Синтре
  • Съездим на мыс Рока — самую западную точку континентальной Европы
  • Заглянем на пляж Guincho, который пользуется популярностью у сёрфингистов
  • Проедем через курортные города Кашкайш и Эшторил

Вы узнаете:

  • Как Лиссабон восстанавливался после разрушительного землетрясения в середине 18 века
  • Откуда португальцы отправлялись в свои морские путешествия и как это повлияло на развитие страны
  • Кто и зачем построил монастырь Жеронимуш
  • Где саркофаг Васко да Гама

А также:

  • Мы побываем в местах, где снимали фильм «Девятые врата»
  • Поговорим о культурной значимости Синтры как летней резиденции королевской семьи
  • Увидим первое казино Португалии
  • Остановимся в той точке, где земля встречается с морем
  • И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Mercedes Viano или Dacia jogger
  • Дополнительно оплачивается входной билет во дворец Пена — €20 с чел. (есть льготы)
  • Обед и перекус (по желанию) не входят в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 61 туриста
Я профессиональный гид по Португалии. Много лет тому назад, в 2002 году, приехала в эту удивительную страну и влюбилась в неё. Я родом из республики Беларусь, но прекрасно знакома и
с гостеприимной Украиной, так как прожила в ней 10 счастливых лет. Судьба подарила мне возможность получить профессию гида. Знания, приобретённые за этот период, и любовь к Португалии способствуют тому, что моя работа приносит мне удовлетворение, радость и хорошее настроение. Всё это мне хотелось бы передать и вам, дорогие мои гости страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Михаил
Михаил
6 ноя 2025
Великолепная экскурсия, все было интересно и очень удобно
О
Оксана
21 сен 2025
Друзья, это одна из лучших наших экскурсий!! Были одним днём в Португалии. Летели специально для того, чтобы увидеть данную страну из поездки по Испании. Впечатления, информация, организация на 10 из 5. Кроме того, встретили и проводили, как родных♥️, что добавляет приятное послевкусие от проведенного времени!
Н
Наталья
18 сен 2025
Прекрасная экскурсия была. Много нового узнали. Все было хорошо организовано. Будем рекомендовать Жанну. Великолепное знание истории.
Е
Евгения
3 сен 2025
Все очень понравилось! Насыщенная и гибкая программа, продуманный маршрут, много истории и интересных рассказов, комфортабельный транспорт. Впечатления остались только положительные, все в восторге.
Спасибо большое Жанне и Александру, что наше знакомство с Лиссабоном получилось таким теплым и душевным!
А
Андрей
29 авг 2025
Хотим выразить благодарность нашему гиду Жанне за потрясающую экскурсию по Лиссабону и его окрестностям! Это был не просто тур, а настоящее глубокое погружение в культуру, историю и атмосферу этого солнечного
города.
Нам удалось выжать максимум из нашего сжатого времени благодаря безупречной организации и продуманному до мелочей маршруту. Мы ощутили неповторимый вайб Лиссабона, побывав на всех ключевых локациях: от головокружительных смотровых площадок с панорамными видами до колоритных старинных улочек
Отдельный восторг вызвала поездка по Атлантической ривьере и посещение мыса Рока — того самого края света. самой «крайней точки Европы».
Всю дорогу нас сопровождал интересный, живой и познавательный рассказ Жанны. Она не просто сыпала датами и фактами, а с любовью делилась историями и подробностями местной жизни, которые оживляли город перед нашими глазами.
Путешествие на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем было безопасным и расслабляющим.
Но Жанна показала нам Лиссабон не только визуально, но и на вкус! Мы:
· Продегустировали знаменитые пирожные в старинной кондитерской 1873 года.
· На колоритной ярмарке отведали настоящий местный хамон (презунту), вкуснейшие сыры, мороженое и другие вкусности.
· Узнали, как местные жители «телепортируются» между холмами на уникальных уличных лифтах, избегая изнурительных подъемов.
· Влюбились в знаменитые лиссабонские трамвайчики.
А изюминкой на торте, конечно, стала местная архитектура, украшенная потрясающей плиткой ручной работы.
Жанна, огромное спасибо вам за этот великолепный, идеально выстроенный день! Вы подарили нашей семье незабываемые эмоции и огромное желание вернуться. Всем, кто хочет увидеть настоящую Португанию, настоятельно рекомендуем именно этого гида!
Жанна, всего вам самого хорошего!

Е
Елена
9 авг 2025
Прекрасно провели время! Очень
Интересно и познавательно!
Жанель
Жанель
2 авг 2025
Прекрасная экскурсия от Жанны и Александра. Весь день провели насыщенно, продуктивно, ничего лишнего или скучного. Интересная подача материала, много красочных мест посетили, очень понравилось и рекомендуем всем от души! Спасибо огромное Жанне за прекрасное время проведенное вместе!!!
О
Ольга
24 июл 2025
Спасибо за познавательную и удобную экскурсию нашему гиду Жанне и её шоферу.
В
Вера
12 июл 2025
Огромное спасибо Жанне за прекрасную экскурсию! Все было на высшем уровне!!!
Ю
Юлия
31 мая 2025
Прекрасная команда, отличная экскурсия!

Вы посмотрите то, что хотите увидеть, без перегрузки, никто не будет навязывать ненужные места😊

Мы остались очень довольны и можем смело рекомендовать воспользоваться услугами Жанны и Александра

Нас было 6 человек, один из которых маленький ребенок и были учтены интересы всех, автокресло было предоставлено на выбор.

Процветания и много клиентов ребятам ☺️
Дарья
Дарья
23 мая 2025
Наш сервис в Лиссабоне.
Когда учтены все пожелания, когда гибкость девиз организатора.
Остались очень довольны подходом и «легкостью» Жанны
Водитель Александр очень внимательный и аккуратный, не было не момента, когда было бы не комфортно
Рекомендуем однозначно и саму экскурсию и ребят в качестве сопровождающих ❤️
Ф
Федор
11 мая 2025
Хорошо проведенная экскурсия. Побывали в тех местах, что и хотел. Плюс можно было редактировать посещаемые места.
