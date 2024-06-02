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посмотреть на старые камни и гулять у океана, но у нас были немного иные ожидания, наверное. Хотелось получить больше информации об истории/получать ответы, когда мы задавали вопросы об истории каких то мест/памятников. При этом не могу сказать, что было плохо - как я уже отметила, мы получили прекрасную комфортную поездку и компанию. Могу порекомендовать экскурсию, если вы хотите просто расслабиться и посмотреть на красивые места, не загружая себя информацией.