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Лиссабон «Must-eat»: вкусная прогулка по истории столицы Португалии

Погрузитесь в мир португальской кухни, исследуя исторические кварталы Лиссабона. Узнайте о традициях и насладитесь лучшими блюдами столицы
Португальская кухня славится своими уникальными вкусами и традициями.

На этой экскурсии вы пройдете по историческим кварталам Лиссабона, где узнаете о развитии и формировании местной кухни. Вас ждут интересные рассказы о кулинарных традициях и дегустация лучших блюд.

Это путешествие позволит вам глубже понять культуру Португалии и насладиться её гастрономическими изысками

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальные блюда португальской кухни
  • 🏛️ Исторические кварталы Лиссабона
  • 🗣️ Интересные рассказы о традициях
  • 🍷 Дегустация лучших угощений
  • 🌍 Погружение в культуру Португалии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Лиссабона - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время вы сможете насладиться прогулками и дегустациями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для визита, хотя могут быть дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но всё же позволяет насладиться гастрономическими изысками.
Сейчас август — это идеальное время.
Лиссабон «Must-eat»: вкусная прогулка по истории столицы Португалии
Лиссабон «Must-eat»: вкусная прогулка по истории столицы Португалии
Лиссабон «Must-eat»: вкусная прогулка по истории столицы Португалии
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Исторические кварталы Лиссабона

Описание экскурсии

Очарование португальской кухни

Португальская кухня давно завоевала сердца гурманов со всего мира. Ее уникальные блюда и богатые традиции привлекают внимание и вдохновляют на кулинарные эксперименты. Но что же делает эту кухню такой притягательной?

Исторические корни и развитие

Португальская кухня формировалась на протяжении веков, впитывая в себя влияние различных культур и народов. Она сочетает в себе элементы средиземноморской, африканской и бразильской кулинарии, что делает ее разнообразной и интересной.

Традиционные блюда

В португальской кухне можно найти множество вкусных угощений, которые обязательно стоит попробовать. Вот некоторые из них:

  • Bacalhau à Brás — блюдо из трески с картофелем и яйцом.
  • Caldo Verde — традиционный суп с капустой и картофелем.
  • Pastéis de Nata — знаменитые кремовые пирожные, которые порадуют сладкоежек.

Кулинарные традиции

Кулинарные традиции Португалии очень разнообразны и насыщены. Жители страны ценят качество продуктов и стараются использовать свежие ингредиенты. Местные рынки предлагают богатый выбор овощей, фруктов, рыбы и мяса, что способствует созданию вкусных и полезных блюд.

Прогулка по Лиссабону

Во время прогулки по историческим кварталам Лиссабона у вас будет возможность не только насладиться красотой города, но и попробовать множество местных деликатесов. Каждое кафе и ресторан предлагает свои уникальные блюда, которые отражают богатство португальской кулинарной традиции.

Португальская кухня — это не просто еда, это целая культура, которая объединяет людей и создает атмосферу тепла и уюта. Давайте вместе откроем для себя этот удивительный мир вкусов и ароматов!

В любой день по запросу

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça Dom Pedro IV
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
  • Мы пришлем вам письмо-подтверждение в течение суток после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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