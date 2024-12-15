В непринуждённой атмосфере вы познакомитесь с Лиссабоном, увидите знаковые достопримечательности и больше узнаете о местной кулинарии. Мы прогуляемся по старому центру. Обсудим, как складывалась местная кухня и почему стала такой, какой мы её знаем. Поговорим об отношении португальцев к своей кухне и семейных застольях. И конечно, будем пробовать всевозможные яства.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- В одной из старейших рюмочных города с легендарным вишнёвым ликёром мы расскажем, как Антониу де Оливейра Салазар относился к таким местам и чем закончилось это противостояние
- Побываем в небольших городских кафе — ташках, которые предлагают только традиционные закуски, ориентированные на местных жителей. Зайдём в одно из самых старых таких мест в Лиссабоне
- В старейшей пекарне вы узнаете об одной из главных рождественских традиций Португалии
- Попробуем знаменитый десерт паштел-де-ната, обсудим как же определить лучший по качеству и чем сегодняшний вариант отличается от оригинального
- По желанию посетим дегустационный зал одного из главных напитков Португалии — портвейна
Вы узнаете:
- Как формировалась национальная кухня и почему сегодня она одна из самых популярных в мире
- Почему треска стала самым значимым продуктом в истории Португалии, и сколько рецептов блюд из неё существует сегодня
- О семи кулинарных чудесах Португалии. И почему в стране с таким обилием морепродуктов любимым блюдом остаются запечённые сардины и как это связано с обществом
- О португальских сырах и презунту (вяленая ветчина)
- Как здесь принято пить пиво и что подают к столу вместе с ним
- Об особенностях португальского вина
- Какие основные блюда стоит попробовать, в каких городах и в какое время года
Конечно, по пути мы будем встречать знаковые достопримечательности и непременно поговорим об истории. Кроме того, обсудим социальную политику, современную экономику страны, здравоохранение и других темы, которые будут вам интересны.
В нашей программе:
- Церковь Святого Доминика — исторический храм с печальной историей, связанной с жизнью евреев в Лиссабоне. Здесь же обсудим интересное блюдо, которое было принесено евреями и сегодня входит в 7 гастрономических чудес Португалии
- Вокзал Россиу, построенный в особом архитектурном стиле мануэлино, куда во времена Второй мировой войны приезжали шпионы
- Лифт Санта-Жушта — визитная карточка столицы, многие истории о которой являются выдумками
- Древние руины монастыря Кармелитов, пережившего лиссабонскую катастрофу 18 века
- Старейший книжный магазин в мире
- Площадь Луиса де Камоэнса — писателя, оказавшего значительное влияние на многие исторические события и португальскую нацию
- Площадь Коммерции, Триумфальная арка и причал с колоннами — исторический главный вход в город для проведения торжеств
- Музей Жозе Сарамаго, знакового португальского писателя нашего времени, находящийся в удивительном здании с удивительной историей
- Первый магазин консервов, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса
Организационные детали
- Дополнительные расходы: дегустации — ориентировочно €15-20 евро на человека при минимальных тейстингах и без основных блюд
- Дегустационный зал портвейна требует предварительного бронирования, состав сетов и стоимость обсуждаются отдельно после заказа экскурсии
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию и вкусовым предпочтениям
- Экскурсия подходит для детей, спусков и подъёмов немного
- Дети до 8 лет принимают участие в экскурсии бесплатно
- Передвижение с коляской может быть затруднительным
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 3589 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. МыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
15 дек 2024
Замечательная экскурсия, интересная, познавательна и совсем не сложная по нагрузке. Огромное спасибо Сергею, было интересно, креативно и очень вкусно.
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