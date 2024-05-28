1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Вы насладитесь панорамой курортного города Кашкаиш, услышите старинные легенды у арочной скалы Пасть Дьявола, а на серферском пляже Гиншу ощутите всю мощь и силу Атлантики»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€69 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
«Обязательно заедем на пляж Гиньшу: излюбленный пляж любителей экстремальных водных видов спорта»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
«Вы услышите рёв волн в легендарном ущелье «Пасть дьявола», полюбуетесь дюнами пляжа Гиншу и утёсами пляжа Медведицы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
«Атлантический вояж: пляжи, скалы и Край света»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksei28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
- SSchulz25 мая 2024Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
- AAnna15 мая 2024Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
- ММария1 мая 2024Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии Данте и открыл для нас напиток мускатель, который мы выпили вместе с кофе и десертом королей! Спасибо за ваш труд и знания! Рекомендуем!
- ВВероника29 апреля 2024Очень рекомендую Виктора! 5 часов без перерывов и пауз в повествовании пролетали незаметно. Содержательно, интересно, увлекательно и даже. с наглядными пособиями. Огромное спасибо за искренность, легкость и увлекательное погружение в историю.
- ААлександра9 апреля 2024Алексей организовал нам замечательный и насыщенный день. Он отличный рассказчик! Маршрут по пляжам разработан с умом. Виды невероятные, останутся надолго в нашей памяти. Фото не передает всей красоты. Отдельное спасибо за вкусное вино. Просто великолепно!
- ВВиктория16 февраля 2024Проводили время с Алексеем, нам понравилось. Все наши просьбы были учтены, автомобиль комфортный, по рекомендациям Алексея кушали в разных ресторанах
- ААнастасия27 января 2024Это были великолепные 6 часов единения с природой, наслаждения стихией и просто отключения от городской суеты Алексей много рассказывал о жизни
- ННиколай13 ноября 2023Очень клевый маршрут и все места невероятно красивые! Это 5 часов удовольствия. Алексей отличный собеседник, захватывающий рассказчик и может поддержать разговор на любую тему. Очень рекомендую, экскурсия просто захватывает!
- AAndrei7 марта 2022Очень понравилась экскурсия. Гид учел все наши пожелания и не смотря на плохую погоду, экскурсия была очень интересной и познавательной
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Пляжи»
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