Пляжи Лиссабона

Найдено 4 экскурсии в категории «Пляжи» в Лиссабоне на русском языке, цены от €69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Вы насладитесь панорамой курортного города Кашкаиш, услышите старинные легенды у арочной скалы Пасть Дьявола, а на серферском пляже Гиншу ощутите всю мощь и силу Атлантики»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
От Синтры до Эшторила
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
«Обязательно заедем на пляж Гиньшу: излюбленный пляж любителей экстремальных водных видов спорта»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
340 за всё до 4 чел.
По побережью к мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
«Вы услышите рёв волн в легендарном ущелье «Пасть дьявола», полюбуетесь дюнами пляжа Гиншу и утёсами пляжа Медведицы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
240 за всё до 4 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
«Атлантический вояж: пляжи, скалы и Край света»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • S
    Schulz
    25 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
  • A
    Anna
    15 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    От Синтры до Эшторила
    Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии Данте и открыл для нас напиток мускатель, который мы выпили вместе с кофе и десертом королей! Спасибо за ваш труд и знания! Рекомендуем!
    Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедииВиктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии
  • В
    Вероника
    29 апреля 2024
    От Синтры до Эшторила
    Очень рекомендую Виктора! 5 часов без перерывов и пауз в повествовании пролетали незаметно. Содержательно, интересно, увлекательно и даже. с наглядными пособиями. Огромное спасибо за искренность, легкость и увлекательное погружение в историю.
  • А
    Александра
    9 апреля 2024
    Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
    Алексей организовал нам замечательный и насыщенный день. Он отличный рассказчик! Маршрут по пляжам разработан с умом. Виды невероятные, останутся надолго в нашей памяти. Фото не передает всей красоты. Отдельное спасибо за вкусное вино. Просто великолепно!
    Алексей организовал нам замечательный и насыщенный день. Он отличный рассказчик! Маршрут по пляжам разработан с умомАлексей организовал нам замечательный и насыщенный день. Он отличный рассказчик! Маршрут по пляжам разработан с умомАлексей организовал нам замечательный и насыщенный день. Он отличный рассказчик! Маршрут по пляжам разработан с умомАлексей организовал нам замечательный и насыщенный день. Он отличный рассказчик! Маршрут по пляжам разработан с умомАлексей организовал нам замечательный и насыщенный день. Он отличный рассказчик! Маршрут по пляжам разработан с умом
  • В
    Виктория
    16 февраля 2024
    От Синтры до Эшторила
    Проводили время с Алексеем, нам понравилось. Все наши просьбы были учтены, автомобиль комфортный, по рекомендациям Алексея кушали в разных ресторанах
    читать дальше

    и всегда было очень вкусно. Зарядились энергетикой океана и даже в дождливую погоду было интересно его посетить и даже немного «окунуться». Спасибо за экскурсии!

  • А
    Анастасия
    27 января 2024
    Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
    Это были великолепные 6 часов единения с природой, наслаждения стихией и просто отключения от городской суеты Алексей много рассказывал о жизни
    читать дальше

    и реалиях Португалии, особенностях климата и пляжах, которые мы посещали Нас забрали у гостиницы и вернули обратно А также порекомендовал ресторан, где мы обменялись впечатлениями и вкусили аргентинских стейков с сангрией Большое спасибо за то что вызвали желание вернуться в эту страну и места!

    Это были великолепные 6 часов единения с природой, наслаждения стихией и просто отключения от городской суетыЭто были великолепные 6 часов единения с природой, наслаждения стихией и просто отключения от городской суетыЭто были великолепные 6 часов единения с природой, наслаждения стихией и просто отключения от городской суетыЭто были великолепные 6 часов единения с природой, наслаждения стихией и просто отключения от городской суеты
  • Н
    Николай
    13 ноября 2023
    Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
    Очень клевый маршрут и все места невероятно красивые! Это 5 часов удовольствия. Алексей отличный собеседник, захватывающий рассказчик и может поддержать разговор на любую тему. Очень рекомендую, экскурсия просто захватывает!
  • A
    Andrei
    7 марта 2022
    По побережью к мысу Рока
    Очень понравилась экскурсия. Гид учел все наши пожелания и не смотря на плохую погоду, экскурсия была очень интересной и познавательной

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Пляжи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Синтра, Атлантика и мыс Рока
  2. От Синтры до Эшторила
  3. По побережью к мысу Рока
  4. Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Пляжи" можно забронировать 4 экскурсии от 69 до 340. Туристы уже оставили гидам 406 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Пляжи», 406 ⭐ отзывов, цены от €69. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам