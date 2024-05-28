A Aleksei Синтра, Атлантика и мыс Рока Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.

S Schulz Синтра, Атлантика и мыс Рока Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!

A Anna Синтра, Атлантика и мыс Рока Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.

М Мария От Синтры до Эшторила Виктор - человек-энциклопедия. Заинтересовал нас не только историей места, но и тайнами тамплиеров, загадкой Божественной комедии Данте и открыл для нас напиток мускатель, который мы выпили вместе с кофе и десертом королей! Спасибо за ваш труд и знания! Рекомендуем!

В Вероника От Синтры до Эшторила Очень рекомендую Виктора! 5 часов без перерывов и пауз в повествовании пролетали незаметно. Содержательно, интересно, увлекательно и даже. с наглядными пособиями. Огромное спасибо за искренность, легкость и увлекательное погружение в историю.

А Александра Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли Алексей организовал нам замечательный и насыщенный день. Он отличный рассказчик! Маршрут по пляжам разработан с умом. Виды невероятные, останутся надолго в нашей памяти. Фото не передает всей красоты. Отдельное спасибо за вкусное вино. Просто великолепно!

В Виктория От Синтры до Эшторила читать дальше и всегда было очень вкусно. Зарядились энергетикой океана и даже в дождливую погоду было интересно его посетить и даже немного «окунуться». Спасибо за экскурсии! Проводили время с Алексеем, нам понравилось. Все наши просьбы были учтены, автомобиль комфортный, по рекомендациям Алексея кушали в разных ресторанах

А Анастасия Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли читать дальше и реалиях Португалии, особенностях климата и пляжах, которые мы посещали Нас забрали у гостиницы и вернули обратно А также порекомендовал ресторан, где мы обменялись впечатлениями и вкусили аргентинских стейков с сангрией Большое спасибо за то что вызвали желание вернуться в эту страну и места! Это были великолепные 6 часов единения с природой, наслаждения стихией и просто отключения от городской суеты Алексей много рассказывал о жизни

Н Николай Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли Очень клевый маршрут и все места невероятно красивые! Это 5 часов удовольствия. Алексей отличный собеседник, захватывающий рассказчик и может поддержать разговор на любую тему. Очень рекомендую, экскурсия просто захватывает!