Елена Б. проводит ещё 6 экскурсий

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
"В Монсанто никогда не знаешь, рождается ли камень из дома или дом из камня", так в шутку говорят жители этого удивительного городка.

И стоит отметить, что фраза идеально отображает оригинальность местной архитектуры.

Монсанто расположился на склоне гранитной горы ⛰️.

Улочки здесь маленькие, а дома - буквально высечены в огромных валунах.

Камни красиво 🤩 вписаны в архитектуру города, они могут быть посреди улицы, "висеть" на крышах домов или же просто соприкасаться со стенами.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €100 за человека

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Монсанто
Монсанто
Монсанто (Monsanto) относится к ряду самых странных городков мира. Далеко за пределами Португалии его узнают по картинкам с необычными строениями, где огромные валуны служат фундаментами, стенами и даже крышами жилых домов. А еще там есть старинная крепость тамплиеров и другие древние строения. Название поселения переводится как «Гора Святая» (Mons Sanctus).
Увиденное в Монсанто впечатляет каждого гостя. Громадные камни буквально усыпали гору высотой около 800 метров, но еще удивительнее то, что среди гранита встроены жилища, где вполне современные португальцы ведут свою спокойную, размеренную жизнь. С разных мест холма открываются необыкновенные пейзажи, ради которых стоит задержаться в этом сказочном местечке на часок-другой.
Еще одна особенность городка — это странное и кажущееся совершенно хаотичным расположение дорог, тропинок и улочек: крутой подъем совершенно неожиданно переходит в спуск или неожиданные повороты под немыслимыми углами.
Что входит
  • Гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Монсанто
Монсанто
Монсанто
Монсанто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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