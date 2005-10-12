Елена Б. проводит ещё 6 экскурсий

Монсанто (Monsanto) относится к ряду самых странных городков мира. Далеко за пределами Португалии его узнают по картинкам с необычными строениями, где огромные валуны служат фундаментами, стенами и даже крышами жилых домов. А еще там есть старинная крепость тамплиеров и другие древние строения. Название поселения переводится как «Гора Святая» (Mons Sanctus).

Увиденное в Монсанто впечатляет каждого гостя. Громадные камни буквально усыпали гору высотой около 800 метров, но еще удивительнее то, что среди гранита встроены жилища, где вполне современные португальцы ведут свою спокойную, размеренную жизнь. С разных мест холма открываются необыкновенные пейзажи, ради которых стоит задержаться в этом сказочном местечке на часок-другой.

Еще одна особенность городка — это странное и кажущееся совершенно хаотичным расположение дорог, тропинок и улочек: крутой подъем совершенно неожиданно переходит в спуск или неожиданные повороты под немыслимыми углами.