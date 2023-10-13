Неизведанная Синтра

Открыть очаровательные и малоизвестные места города

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Когда туристическая Синтра уже стала историей вашего путешествия по Португалии, а ощущения погружения в нетронутую атмосферу старины так и не появилось, самое время отправиться на экскурсию по малоизвестным местам города.

Посещение дивного дворцово-паркового комлекса Монтсеррат и таинственного Конвента капуцинов принесет вам особое эстетическое удовольствие и нетривиальные знания об истории португальской земли.
Неизведанная Синтра
Неизведанная Синтра
Неизведанная Синтра
Неизведанная Синтра
Неизведанная Синтра
Неизведанная Синтра
Неизведанная Синтра
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Описание

Что вас ожидает

Дворец и парк Монтсеррат — рай для любителей природы

Парк интересен утонченным ландшафтным дизайном и обилием растений, представляющих флору разных стран мира: здесь вы встретите и австралийскую гигантскую сосну, и японский сад, и пробковое дерево. Кроме того, вы увидите композицию экзотических деревьев и имитации руин, красивый каскадный водопад и «ароматную тропу». Вы также осмотрите дворец, в котором представлено три архитектурных стиля — индийский, мавританский и готический. Построенный без вычурности, он хранит в себе множество любопытных деталей, о которых мы поговорим на экскурсии. Вы осмотрите галерии, музыкальную комнату, украшенную декоративной штукатуркой с резьбой, кухню, где представлена старинная медная посуда. Я расскажу вам об истории возникновения Монсеррата, о владельцах поместья и их вкладе в обустройство его территории, а также о впечатлениях Лорда Байрона, некоторое время жившего во дворце Монсеррат и посвятившего Синтре произведение «Паломничество Чайльд-Гарольда».

Конвент Капуцинов или пробковый конвент

«Из всех моих царств меня поражает своею красотою и богатством Эскориал, а бедностью и нищетою Конвент Капуцинов в Синтре».

Католический монастырь был построен в 16 веке, первая община состояла всего из 8 монахов-францисканцев, полностью посвятивших себя аскетичной отшельнической жизни. О самой обители, как и о монахах, существует крайне мало сведений, и тем таинственнее атмосфера этого мистического места. Вы услышите легенду, связанную с возникновением монастыря, прогуляетесь по его руинам и сохранившимся каменным кельям и узнаете некоторые дошедшие до нас сведения об укладе жизни подвижников. Конвент капуцинов идеален для умиротворенных и вдумчивых прогулок и очень понравится всем, кто устал от туристической суеты и хочет проникнуться атмосферой старинной Португалии в уединенном и очень красивом месте.

Организационные детали

  • Дегустации и билеты не входят в стоимость экскурсии.
  • Парк и дворец Монсеррат: для взрослых — 6,50 евро, для детей 6–17 лет и посетителей старше 65 лет — 5 евро.
  • Конвент капуцинов: 6,50 евро/взрослый, 5 евро/ребенок с 5-ти лет.
  • В дождливую погоду прихватите с собой зонтики и дождевики.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кафе Хард Рок, г. Лиссабон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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