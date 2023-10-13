Открыть очаровательные и малоизвестные места города
Посещение дивного дворцово-паркового комлекса Монтсеррат и таинственного Конвента капуцинов принесет вам особое эстетическое удовольствие и нетривиальные знания об истории португальской земли.
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Описание
Что вас ожидает
Дворец и парк Монтсеррат — рай для любителей природы
Парк интересен утонченным ландшафтным дизайном и обилием растений, представляющих флору разных стран мира: здесь вы встретите и австралийскую гигантскую сосну, и японский сад, и пробковое дерево. Кроме того, вы увидите композицию экзотических деревьев и имитации руин, красивый каскадный водопад и «ароматную тропу». Вы также осмотрите дворец, в котором представлено три архитектурных стиля — индийский, мавританский и готический. Построенный без вычурности, он хранит в себе множество любопытных деталей, о которых мы поговорим на экскурсии. Вы осмотрите галерии, музыкальную комнату, украшенную декоративной штукатуркой с резьбой, кухню, где представлена старинная медная посуда. Я расскажу вам об истории возникновения Монсеррата, о владельцах поместья и их вкладе в обустройство его территории, а также о впечатлениях Лорда Байрона, некоторое время жившего во дворце Монсеррат и посвятившего Синтре произведение «Паломничество Чайльд-Гарольда».
Конвент Капуцинов или пробковый конвент
«Из всех моих царств меня поражает своею красотою и богатством Эскориал, а бедностью и нищетою Конвент Капуцинов в Синтре».
Католический монастырь был построен в 16 веке, первая община состояла всего из 8 монахов-францисканцев, полностью посвятивших себя аскетичной отшельнической жизни. О самой обители, как и о монахах, существует крайне мало сведений, и тем таинственнее атмосфера этого мистического места. Вы услышите легенду, связанную с возникновением монастыря, прогуляетесь по его руинам и сохранившимся каменным кельям и узнаете некоторые дошедшие до нас сведения об укладе жизни подвижников. Конвент капуцинов идеален для умиротворенных и вдумчивых прогулок и очень понравится всем, кто устал от туристической суеты и хочет проникнуться атмосферой старинной Португалии в уединенном и очень красивом месте.
Организационные детали
- Дегустации и билеты не входят в стоимость экскурсии.
- Парк и дворец Монсеррат: для взрослых — 6,50 евро, для детей 6–17 лет и посетителей старше 65 лет — 5 евро.
- Конвент капуцинов: 6,50 евро/взрослый, 5 евро/ребенок с 5-ти лет.
- В дождливую погоду прихватите с собой зонтики и дождевики.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Кафе Хард Рок, г. Лиссабон
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.