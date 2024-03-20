Дворец и парк Монтсеррат — рай для любителей природы
Парк интересен утонченным ландшафтным дизайном и обилием растений, представляющих флору разных стран мира: здесь вы встретите и австралийскую гигантскую сосну, и японский сад, и пробковое дерево. Кроме того, вы увидите композицию экзотических деревьев и имитации руин, красивый каскадный водопад и «ароматную тропу». Вы также осмотрите дворец, в котором представлено три архитектурных стиля — индийский, мавританский и готический. Построенный без вычурности, он хранит в себе множество любопытных деталей, о которых мы поговорим на экскурсии. Вы осмотрите галерии, музыкальную комнату, украшенную декоративной штукатуркой с резьбой, кухню, где представлена старинная медная посуда. Я расскажу вам об истории возникновения Монсеррата, о владельцах поместья и их вкладе в обустройство его территории, а также о впечатлениях Лорда Байрона, некоторое время жившего во дворце Монсеррат и посвятившего Синтре произведение «Паломничество Чайльд-Гарольда».
Конвент Капуцинов или пробковый конвент
«Из всех моих царств меня поражает своею красотою и богатством Эскориал, а бедностью и нищетою Конвент Капуцинов в Синтре».
Католический монастырь был построен в 16 веке, первая община состояла всего из 8 монахов-францисканцев, полностью посвятивших себя аскетичной отшельнической жизни. О самой обители, как и о монахах, существует крайне мало сведений, и тем таинственнее атмосфера этого мистического места. Вы услышите легенду, связанную с возникновением монастыря, прогуляетесь по его руинам и сохранившимся каменным кельям и узнаете некоторые дошедшие до нас сведения об укладе жизни подвижников. Конвент капуцинов идеален для умиротворенных и вдумчивых прогулок и очень понравится всем, кто устал от туристической суеты и хочет проникнуться атмосферой старинной Португалии в уединенном и очень красивом месте.
Организационные детали
Дегустации и билеты не входят в стоимость экскурсии.
Парк и дворец Монсеррат: для взрослых — 6,50 евро, для детей 6–17 лет и посетителей старше 65 лет — 5 евро.
Конвент капуцинов: 6,50 евро/взрослый, 5 евро/ребенок с 5-ти лет.
В дождливую погоду прихватите с собой зонтики и дождевики.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кафе Хард Рок, г. Лиссабон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 23 туристов
Доброго времени суток! Я проживаю в Португалии с 2000 года. Знакомлю гостей с самой комфортной страной для проживания: безопасной, гостеприимной, солнечной, винной, рыбной, да с такой историей и океаном! Преследую читать дальшеуменьшить
цель — чтобы после моих экскурсий вы могли говорить «наша Португалия». О себе: профессиональный гид, закончил высшую школу туризма, институт гидов-переводчиков, состою в синдикате гидов, провожу туры до 11 дней по всей континентальной Португалии. Добро пожаловать в солнечную Португалию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Андроник
Спасибо большое. Вкусно поели в рекомендованном месте.