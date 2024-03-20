Если вам знакома Синтра лишь как туристическая достопримечательность, пора углубиться в её истинную сущность с экскурсией «Неизведанная Синтра».Вас ждёт посещение дворцово-паркового комплекса Монтсеррат, где каждый камень и растение хранят отголоски

прошлого. Архитектурное многообразие дворца и утончённый ландшафтный дизайн парка позволят вам насладиться красотой природы и искусства. Конвент капуцинов, известный также как пробковый конвент, предстанет перед вами островком покоя и мистики. Следы аскетичной жизни монахов и легенды, окружающие этот монастырь, добавят экскурсии особый колорит. Откройте для себя нетронутую старину и узнайте уникальные истории, которые оживут в рассказах нашего эксперта по истории Португалии

Описание экскурсии

Дворец и парк Монтсеррат — рай для любителей природы

Парк интересен утонченным ландшафтным дизайном и обилием растений, представляющих флору разных стран мира: здесь вы встретите и австралийскую гигантскую сосну, и японский сад, и пробковое дерево. Кроме того, вы увидите композицию экзотических деревьев и имитации руин, красивый каскадный водопад и «ароматную тропу». Вы также осмотрите дворец, в котором представлено три архитектурных стиля — индийский, мавританский и готический. Построенный без вычурности, он хранит в себе множество любопытных деталей, о которых мы поговорим на экскурсии. Вы осмотрите галерии, музыкальную комнату, украшенную декоративной штукатуркой с резьбой, кухню, где представлена старинная медная посуда. Я расскажу вам об истории возникновения Монсеррата, о владельцах поместья и их вкладе в обустройство его территории, а также о впечатлениях Лорда Байрона, некоторое время жившего во дворце Монсеррат и посвятившего Синтре произведение «Паломничество Чайльд-Гарольда».

Конвент Капуцинов или пробковый конвент

«Из всех моих царств меня поражает своею красотою и богатством Эскориал, а бедностью и нищетою Конвент Капуцинов в Синтре».

Католический монастырь был построен в 16 веке, первая община состояла всего из 8 монахов-францисканцев, полностью посвятивших себя аскетичной отшельнической жизни. О самой обители, как и о монахах, существует крайне мало сведений, и тем таинственнее атмосфера этого мистического места. Вы услышите легенду, связанную с возникновением монастыря, прогуляетесь по его руинам и сохранившимся каменным кельям и узнаете некоторые дошедшие до нас сведения об укладе жизни подвижников. Конвент капуцинов идеален для умиротворенных и вдумчивых прогулок и очень понравится всем, кто устал от туристической суеты и хочет проникнуться атмосферой старинной Португалии в уединенном и очень красивом месте.

Организационные детали