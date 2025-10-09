Сетубал - это место, где сочетаются винные традиции и гастрономические изыски.
Участники экскурсии смогут попробовать мускатное вино в старинных винодельнях, насладиться мягким сыром и десертами в Азейтао, а также полюбоваться видами
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация мускатного вина
- 🧀 Вкусные местные сыры и десерты
- 🌊 Виды на полуостров Троя
- 🐟 Обед с рыбой утреннего улова
- 🛍 Посещение рыбного рынка
- 🏺 Изготовление плитки ручной работы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Винодельня
- Полуостров Троя
- Рыбный рынок
- Монастырь
Описание экскурсии
Сетубал славится мускатным вином. По желанию вы попробуете его в одном из старинных винодельческих хозяйств.
Вы заглянете в местечко Азейтао. Здесь можно полакомиться знаменитым мягким сыром и белковым рулетом с яичным кремом и корицей.
Погуляете по городу и посмотрите в крепостных стен на полуостров Троя.
Завершить прогулку предлагаю обедом в ресторане порта. В меню — более 20 сортов рыбы утреннего улова, приготовленной на гриле, а также напитки и десерт.
А ещё:
- Я расскажу, где в Сетубале делают плитку ручной работы, используя технику арабских мастеров
- Покажу, в каком живописном месте находится древний монастырь
- Проведу на самый знаменитый рыбный рынок Португалии
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле
- Дополнительные расходы: дегустация вина — €15 за чел., обед — €22 за чел., сыр и десерт Азейтао — по меню
- Выбор винодельни зависит от даты — договоримся заранее
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 397 туристов
Роман с Португалией начался в 2009 году, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую её на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 окт 2025
Наталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка была по красивым тихим местам. Посетили фабрику плитки, старейшую винодельню и в порту попробовали свежевыловленную и отлично приготовленную рыбу. Все очень понравилось. Для тех, кто хочет посетить тихие и красивые места, рекомендую.
А
Алия
28 авг 2025
Отличная экскурсия с посещением винодельни, мастерской азулежу, замка и природного заповедника. Наталия давно живет в Португалии и много знает об истории страны и в целом о жизни здесь. Мы остались очень довольны.
Входит в следующие категории Лиссабона
