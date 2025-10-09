Сетубал - это место, где сочетаются винные традиции и гастрономические изыски.Участники экскурсии смогут попробовать мускатное вино в старинных винодельнях, насладиться мягким сыром и десертами в Азейтао, а также полюбоваться видами

полуострова Троя. Завершает путешествие обед в порту с разнообразием свежей рыбы. Уникальная возможность посетить знаменитый рыбный рынок и увидеть, как изготавливают плитку ручной работы. Это путешествие обещает стать ярким воспоминанием о Португалии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Лиссабоне

Наталия Ваш гид в Лиссабоне

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Сетубал славится мускатным вином. По желанию вы попробуете его в одном из старинных винодельческих хозяйств.

Вы заглянете в местечко Азейтао. Здесь можно полакомиться знаменитым мягким сыром и белковым рулетом с яичным кремом и корицей.

Погуляете по городу и посмотрите в крепостных стен на полуостров Троя.

Завершить прогулку предлагаю обедом в ресторане порта. В меню — более 20 сортов рыбы утреннего улова, приготовленной на гриле, а также напитки и десерт.

А ещё:

Я расскажу, где в Сетубале делают плитку ручной работы, используя технику арабских мастеров

Покажу, в каком живописном месте находится древний монастырь

Проведу на самый знаменитый рыбный рынок Португалии

Организационные детали