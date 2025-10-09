Мои заказы

На полуостров Сетубал - из Лиссабона

Погрузитесь в атмосферу Сетубала, где вино и гастрономия сочетаются с историей и природой. Вкусные открытия и незабываемые виды ждут вас
Сетубал - это место, где сочетаются винные традиции и гастрономические изыски.

Участники экскурсии смогут попробовать мускатное вино в старинных винодельнях, насладиться мягким сыром и десертами в Азейтао, а также полюбоваться видами
читать дальше

полуострова Троя. Завершает путешествие обед в порту с разнообразием свежей рыбы.

Уникальная возможность посетить знаменитый рыбный рынок и увидеть, как изготавливают плитку ручной работы. Это путешествие обещает стать ярким воспоминанием о Португалии

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация мускатного вина
  • 🧀 Вкусные местные сыры и десерты
  • 🌊 Виды на полуостров Троя
  • 🐟 Обед с рыбой утреннего улова
  • 🛍 Посещение рыбного рынка
  • 🏺 Изготовление плитки ручной работы
На полуостров Сетубал - из Лиссабона© Наталия
На полуостров Сетубал - из Лиссабона© Наталия
На полуостров Сетубал - из Лиссабона© Наталия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Винодельня
  • Полуостров Троя
  • Рыбный рынок
  • Монастырь

Описание экскурсии

Сетубал славится мускатным вином. По желанию вы попробуете его в одном из старинных винодельческих хозяйств.

Вы заглянете в местечко Азейтао. Здесь можно полакомиться знаменитым мягким сыром и белковым рулетом с яичным кремом и корицей.

Погуляете по городу и посмотрите в крепостных стен на полуостров Троя.

Завершить прогулку предлагаю обедом в ресторане порта. В меню — более 20 сортов рыбы утреннего улова, приготовленной на гриле, а также напитки и десерт.

А ещё:

  • Я расскажу, где в Сетубале делают плитку ручной работы, используя технику арабских мастеров
  • Покажу, в каком живописном месте находится древний монастырь
  • Проведу на самый знаменитый рыбный рынок Португалии

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: дегустация вина — €15 за чел., обед — €22 за чел., сыр и десерт Азейтао — по меню
  • Выбор винодельни зависит от даты — договоримся заранее

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 397 туристов
Роман с Португалией начался в 2009 году, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую её на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
9 окт 2025
Наталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка была по красивым тихим местам. Посетили фабрику плитки, старейшую винодельню и в порту попробовали свежевыловленную и отлично приготовленную рыбу. Все очень понравилось. Для тех, кто хочет посетить тихие и красивые места, рекомендую.
Наталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка былаНаталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка былаНаталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка былаНаталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка былаНаталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка былаНаталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка былаНаталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка былаНаталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка былаНаталья нас встретила у отеля. Поехали в комфортабельном авто, по дороге слушали интересный рассказ. Поездка была
А
Алия
28 авг 2025
Отличная экскурсия с посещением винодельни, мастерской азулежу, замка и природного заповедника. Наталия давно живет в Португалии и много знает об истории страны и в целом о жизни здесь. Мы остались очень довольны.
Отличная экскурсия с посещением винодельни, мастерской азулежу, замка и природного заповедника. Наталия давно живет в ПортугалииОтличная экскурсия с посещением винодельни, мастерской азулежу, замка и природного заповедника. Наталия давно живет в ПортугалииОтличная экскурсия с посещением винодельни, мастерской азулежу, замка и природного заповедника. Наталия давно живет в Португалии

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Лиссабон: с друзьями под парусом
На яхте
3 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
12 ноя в 14:00
13 ноя в 14:00
€430 за всё до 6 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Пешая
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал: индивидуальная экскурсия
Путешествие по настоящей Португалии: от узких улочек Сетубала до невероятных пейзажей Серра да Аррабида. Уникальные истории и лучшие морепродукты ждут вас
Начало: На вокзале Сетубала
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Покорить Лиссабон под парусом
На яхте
2 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
15 ноя в 15:30
16 ноя в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне