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на какие Мальдивы, чтобы увидеть такую природную красоту! Только представьте, океанские просторы, изумрудно-голубая вода Атлантики, белоснежные пляжи - всё это вы сможете увидеть, если поедете в путешествие вместе с Ольгой. Стоит сказать, что Оля оказалась не только отличным гидом, прекрасным водителем, но и что особенно важно - отличным человеком! Покажите мне гида, который ради вас позвонит на маяк и попробует договориться о персональной экскурсии? Дело в том, что мы очень хотели попасть на маяк на мысе Эшпишел, выбрали для экскурсии именно тот день, когда он открыт, но вдруг его дни работы для посетителей перенесли. Мы уже расстроились, что маяк нам так и не у дастся увидеть, но Ольга решила все наши проблемы! Она договорилась, чтобы маяк открыли только для нас! Это дорогого стоит)) Также Ольга помогла нам найти магазин, где продавали бы местный сыр) При этом сказав, что если мы всё-таки не успеем на поезд, она вернется за нами и отвезет на автобусный вокзал. Вот, что значит человек с доброй душой) Заказывайте экскурсии с Ольгой, поверьте, вы не пожалеете:-) Комментарий Трунова: Уже давно пользуюсь услугами трипстера и, если честно, никак не ожидал встретить такого человека как Ольга. Для меня почувствовать то, что тебя принимают как родного человека – бесценно, когда это не ради того, чтобы получить чаевые в конце, а по душевной доброте. Это не отработка накатанного маршрута, а настоящая экскурсия-прогулка с возможностью посвятить времени больше тому, что нравится. Забавно, но впервые в жизни хочется вернуться не только в Португалию, но и ещё раз осуществить эту потрясающую прогулку, приятно, когда у человека такой талант. Жаль, что Ольга не осуществляет экскурсии по всей Португалии, но, надеюсь, это будет в будущем:)