1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Начало: на вокзале Сетубала
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€222 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров
Начало: На вокзале Сетубала
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое путешествие в Сетубал: рынок, ресторан и винодельня
Приглашаем на увлекательное гастрономическое путешествие в Сетубал, где вас ждут вкусные открытия и незабываемые впечатления
Начало: На вокзале в Сетубале
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжела26 мая 2024Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина
- ООксана28 марта 2024Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности. И нереальные вкусности (рыба, устрицы, сыры, джемы, ликёры), и очаровательные местные жители! Спасибо!
- ИИрина20 января 2024Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️ Гид Марина большая умница! Рекомендуем!!
- ЕЕлена30 июля 2023Экскурсия очень необычная. Она состоит из двух абсолютно разных частей. Первая - знакомство с Сетубалом, прогулка по милому старому городу, главным
- ИИрина5 июня 2023Ольга провела замечательную экскурсию в мой день рождения! У нас был живописный интересный и вкусный (!) маршрут вдоль побережья океана,
- ККирилл27 апреля 2023Марианна прекрасный гид. Она рассказала не только историю города и страны, но и как местный житель поделилась болями горожанина, рассказала
- ММарина13 апреля 2023Огромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории Португалии, получили очень много полезных советов и рекомендаций куда сходить. Увидели невероятно красивую природу! Время пролетело незаметно!
- ААнтон5 октября 2022Ольга очень приятная и отзывчивая! Все было на высоте! Рекомендуем!
- KKatalin5 июля 2022Экскурсию проводила гид-Наталия, человек эрудированный, организованный, терпеливый (нас было 7 девочек и конечно все хотели сделать побольше красочных фотографий, отдельное
- ААндрей15 марта 2020Комментарий Сушковой: Поездка на полуостров Сетубал вместе с Ольгой превзошла все ожидания! И это честно! Поверьте, не нужно ехать ни
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Сетубал»
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