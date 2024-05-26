Экскурсии в Сетубал из Лиссабона

Найдено 6 экскурсий в категории «Сетубал» в Лиссабоне на русском языке, цены от €222. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Начало: на вокзале Сетубала
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
222 за всё до 3 чел.
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров
Начало: На вокзале Сетубала
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
230 за всё до 4 чел.
Секреты заповедных гор Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 280 за всё до 8 чел.
Гастрономическое путешествие в Сетубал
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое путешествие в Сетубал: рынок, ресторан и винодельня
Приглашаем на увлекательное гастрономическое путешествие в Сетубал, где вас ждут вкусные открытия и незабываемые впечатления
Начало: На вокзале в Сетубале
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжела
    26 мая 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина
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    интереснейши гид, очень приятный и умный человек.. Великолепные дегустации вин, ликеров, сыров и связанные с ними обзорные презентации.. Единственное, нам не удалось попробовать разную рыбки в связи с закрытием ресторана на каникулы, но это не омрачило нашу поездку, му попробовали каракатиц вместо этого и остались сытыми и довольными… Ах, забыла про вкуснейшие устрицы… колбаске, мяске и всяких других вкусняшках на рынке…:)) Совет, покупайте все, что сможете на этой экскурсии, потому что все продукты именно от местных производителей и потом будет сложно найти их где то в другом месте… Без всякого сомнения рекомендуем!!! С уважением и желаем вам удачи! Анжела & Ко

    Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было
  • О
    Оксана
    28 марта 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности. И нереальные вкусности (рыба, устрицы, сыры, джемы, ликёры), и очаровательные местные жители! Спасибо!
    Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности
  • И
    Ирина
    20 января 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️ Гид Марина большая умница! Рекомендуем!!
    Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️
  • Е
    Елена
    30 июля 2023
    Из Лиссабона - в живописный Сетубал
    Экскурсия очень необычная. Она состоит из двух абсолютно разных частей. Первая - знакомство с Сетубалом, прогулка по милому старому городу, главным
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    достопримечательностям, чудесному старинному рынку, посещение рыбного ресторана с неимоверным количеством жареной на гриле свеже выловленной рыбы (это очень серьезное испытание даже для ярых любителей рыбы, вряд ли вы сможете попробовать все сорта, их ооочень много). Вторая - заповедник, пляж, сумасшедшие виды не океан и горы. Кстати, Марианна очень умелый фотограф, отличные кадры вам гарантированы. В общем мне всё понравилось. День пролетел очень быстро и вспоминать его я буду ещё очень долго

  • И
    Ирина
    5 июня 2023
    Из Лиссабона - в живописный Сетубал
    Ольга провела замечательную экскурсию в мой день рождения! У нас был живописный интересный и вкусный (!) маршрут вдоль побережья океана,
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    в Сетубале, Сесимбре и на мысе Эшпишел. Мне было с Ольгой очень легко и весело. Отдельное спасибо за забавные очки, которые она привезла с собой, когда узнала, что у меня ДР🤩Это ещё больше придало праздника этому «дню рождения на краю света»!

    Ольга провела замечательную экскурсию в мой день рождения! У нас был живописный интересный и вкусный (!)
  • К
    Кирилл
    27 апреля 2023
    Из Лиссабона - в живописный Сетубал
    Марианна прекрасный гид. Она рассказала не только историю города и страны, но и как местный житель поделилась болями горожанина, рассказала
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    сплетни города, шутки и забавные истории про жителей Сетубала. После экскурсии с ней город заиграл новыми красками. Маршрут был отличный и разнообразный. Сначала рынок, потом старый город, потом пляжи и горы, затем крепость и круг по новой части Сетубала. Не скучно, разнообразно и душевно. Рекомендую!

  • М
    Марина
    13 апреля 2023
    Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
    Огромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории Португалии, получили очень много полезных советов и рекомендаций куда сходить. Увидели невероятно красивую природу! Время пролетело незаметно!
    Огромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории ПортугалииОгромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории ПортугалииОгромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории ПортугалииОгромное спасибо гиду Марианне! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, узнали очень много из истории Португалии
  • А
    Антон
    5 октября 2022
    Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
    Ольга очень приятная и отзывчивая! Все было на высоте! Рекомендуем!
  • K
    Katalin
    5 июля 2022
    Секреты заповедных гор Аррабида
    Экскурсию проводила гид-Наталия, человек эрудированный, организованный, терпеливый (нас было 7 девочек и конечно все хотели сделать побольше красочных фотографий, отдельное
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    спасибо за вашу терпеливость Наталия), готовый дать ответ на любой поставленный вопрос. Все проходило очень четко и без лишней суеты. Речь гида правильная, повествование логично и доступно, видно человека, любящего своё дело и людей, Впечатлила статуя Христа и подвесной мост - обязательно для посещения! Огромное спасибо за эмоции!!!!!!!

  • А
    Андрей
    15 марта 2020
    Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
    Комментарий Сушковой: Поездка на полуостров Сетубал вместе с Ольгой превзошла все ожидания! И это честно! Поверьте, не нужно ехать ни
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    на какие Мальдивы, чтобы увидеть такую природную красоту! Только представьте, океанские просторы, изумрудно-голубая вода Атлантики, белоснежные пляжи - всё это вы сможете увидеть, если поедете в путешествие вместе с Ольгой. Стоит сказать, что Оля оказалась не только отличным гидом, прекрасным водителем, но и что особенно важно - отличным человеком! Покажите мне гида, который ради вас позвонит на маяк и попробует договориться о персональной экскурсии? Дело в том, что мы очень хотели попасть на маяк на мысе Эшпишел, выбрали для экскурсии именно тот день, когда он открыт, но вдруг его дни работы для посетителей перенесли. Мы уже расстроились, что маяк нам так и не у дастся увидеть, но Ольга решила все наши проблемы! Она договорилась, чтобы маяк открыли только для нас! Это дорогого стоит)) Также Ольга помогла нам найти магазин, где продавали бы местный сыр) При этом сказав, что если мы всё-таки не успеем на поезд, она вернется за нами и отвезет на автобусный вокзал. Вот, что значит человек с доброй душой) Заказывайте экскурсии с Ольгой, поверьте, вы не пожалеете:-) Комментарий Трунова: Уже давно пользуюсь услугами трипстера и, если честно, никак не ожидал встретить такого человека как Ольга. Для меня почувствовать то, что тебя принимают как родного человека – бесценно, когда это не ради того, чтобы получить чаевые в конце, а по душевной доброте. Это не отработка накатанного маршрута, а настоящая экскурсия-прогулка с возможностью посвятить времени больше тому, что нравится. Забавно, но впервые в жизни хочется вернуться не только в Португалию, но и ещё раз осуществить эту потрясающую прогулку, приятно, когда у человека такой талант. Жаль, что Ольга не осуществляет экскурсии по всей Португалии, но, надеюсь, это будет в будущем:)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Сетубал»

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  1. Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
  2. Из Лиссабона - в живописный Сетубал
  3. Заповедные уголки пригородов Лиссабона
  4. Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
  5. Секреты заповедных гор Аррабида
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  2. Площадь Коммерции
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  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Сетубал" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 222 до 280. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Сетубал», 41 ⭐ отзыв, цены от €222. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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