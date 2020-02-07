4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Лиссабона — в живописный Сетубал!

Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии

Ольга
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Ольга – ваш гид
Приглашаю в путешествие по настоящей Португалии, где нет толп туристов и обязательных достопримечательностей для галочки.

Вы посетите не только знаковые места Сетубала, но и тайные уголки, о которых знают только местные.

А вместо заученных текстов из путеводителей услышите искренние рассказы о португальских традициях и привычках.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на вокзале Сетубала
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!

Что вас ожидает

Колоритный Сетубал
Вы посетите центральную площадь Сетубала, рассмотрите памятник знаменитому поэту Бокажу и погуляете по узким улочкам, где почувствуете настоящий дух города. Пройдете по центральному проспекту Луиза Тоди, заглянете на местный рынок и рассмотрите азулежу XIX века, которыми он украшен. На них изображены сцены повседневной жизни португальцев того времени — рыбалка и фермерство. Следом вы попадете в настоящий гастрономический рай — ресторан, где за фиксированную цену можно съесть сколько угодно рыбы. Я расскажу, что такое родизиу и почему именно Сетубал славится лучшими каракатицами в Португалии.

Португалия как на ладони
С форта святого Филиппа на вершине холма вы насладитесь великолепными видами на полуостров Трою и океан. Узнаете, как и при каких обстоятельствах расширялись границы форта и почему изначально он был построен в виде звезды с шестью бастионами. В завершение посетите природный заповедник Серра да Аррабида и восхититесь его невероятными пейзажами!

Организационные детали

  • Мы встречаемся на вокзале Сетубала (автобусном или железнодорожном), куда вы добираетесь из Лиссабона самостоятельно. Можно приехать на автобусе с площади Испании или вокзала Ориенте — от 4,50 евро в одну сторону. Или на электричке со станций Arroios, Sete Rios, Campolide — 4,55 евро.
  • Обед не включен в стоимость экскурсии. В местном ресторане за фиксированную плату (13,80 по будням и 17,90 по выходным) вы попробуете 20 сортов рыбы. Также вместо обеда можно устроить пикник на берегу океана.
  • Экскурсия рассчитана на весь день (с 10.00 до 18.00). По желанию, мы можем скорректировать продолжительность.
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на вокзале Сетубала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, и я влюблена в Португалию! Восемь лет живу в прекрасном городе Сетубал, в котором чувствую себя по-настоящему счастливой. Здесь есть все: великолепная природа, шикарные пляжи, многовековая архитектура, очарование португальцев и вкусная еда. Очень люблю делиться знаниями, впечатлениями и наблюдениями о Португалии. С радостью расскажу вам об этой невероятной стране и своей жизни здесь.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Victoria
7 февраля 2020
Хочу выразить большую благодарность Оле за экскурсию. Все было замечательно,интересно,познавательно! Оля очень душевный человек. Милый городок, потрясающая природа национального парка Serra da Arrabida. Наивкуснейший обед. Спасибо большое! Рекомендую. Экскурсия была 25 января.
24 ноября 2019
Знакомство с Сетубалом и Ольгой - наша большая удача в очередной поездке в Португалию. Очень любим эту страну и часто приезжаем сюда. Но никогда не думали, что рядом с Лиссабоном находится такой удивительный город-Сетубал. Здесь есть все-великолепные пейзажи, исторические места, замечательная кухня и ....рынок!!!! А главное, что все это без огромных туристических толп. Огромное спасибо Ольге, которая за время экскурсии сумела создать атмосферу комфорта и уюта. За помощь в выборе сыров и оливок на рынке, за обед в таком ресторане, который турист самостоятельно никогда не найдет, за неожиданный визит в предновогоднюю (предрождественскую) мэрию, за подробные ответы на множество наших самых разных вопросов. В следующую поездку обязательно заедем в Сетубал,и с удовольствием поедем с Ольгой на ее вторую экскурсию.
23 ноября 2019
Прекрасная, красивая и вкусная экскурсия! Очень внимательный гид Ольга подробно рассказала как добраться из Лиссабона в Сетубал! Мы доехали на автобусе, на автовокзале нас встретила Ольга и повезла на рынок, затем мы гуляли по живописным улочкам, посетили мэрию и собор, попробовали мушкатель! Ольга подробно рассказывала о местных традициях и устоях! А какой обед в ресторанчике на берегу!!!! Столько вкусной рыбы я ещё в жизни не ела!! После обеда Ольга повезла нас по смотровым площадкам! Какие виды на океан!!! Потрясающе!! Спасибо Ольге за чудесный день!!😀
Татьяна
15 ноября 2019
Замечательная экскурсия!!! Ольга провела с нами целый день, провела по туристическим и нетуристическим местам Сетубала. Подсказала как добраться из Лиссабона в Сетубал и встретила на вокзале. По нашей просьбе дополнительно свозила нас на потрясающий мыс Эшпишел (не менее красивый чем мыс Рока, но без толп туристов). Отдельное спасибо за рыбный ресторанчик, в котором мы попробовали наверное с десяток разных рыб и каракатицу))). Экскурсия подойдёт и детям и взрослым. Если хотите увидеть прекрасные пейзажи Португалии без толп туристов, то Вам точно нужно обращаться к Ольге!)))

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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