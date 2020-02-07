4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колоритный Сетубал

Вы посетите центральную площадь Сетубала, рассмотрите памятник знаменитому поэту Бокажу и погуляете по узким улочкам, где почувствуете настоящий дух города. Пройдете по центральному проспекту Луиза Тоди, заглянете на местный рынок и рассмотрите азулежу XIX века, которыми он украшен. На них изображены сцены повседневной жизни португальцев того времени — рыбалка и фермерство. Следом вы попадете в настоящий гастрономический рай — ресторан, где за фиксированную цену можно съесть сколько угодно рыбы. Я расскажу, что такое родизиу и почему именно Сетубал славится лучшими каракатицами в Португалии.

Португалия как на ладони

С форта святого Филиппа на вершине холма вы насладитесь великолепными видами на полуостров Трою и океан. Узнаете, как и при каких обстоятельствах расширялись границы форта и почему изначально он был построен в виде звезды с шестью бастионами. В завершение посетите природный заповедник Серра да Аррабида и восхититесь его невероятными пейзажами!