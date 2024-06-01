1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
«Дополнительно оплачивается: посещение винного хозяйства и дегустация 2 вин (3€ с человека)»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
«Кроме того, на самой высокой точке заповедника устроим пикник с дегустацией знаменитого португальского зеленого вина»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкие секреты Лиссабона
Попробовать шедевры португальской выпечки и открыть культовые кондитерские города
Начало: На площади Россиу
«Дегустация пирожных не включена в стоимость экскурсии»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €65 за человека
Индивидуальная
8 часов
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«Дегустация португальского вина»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
«Дополнительные расходы: 20 евро с человека (дегустации и проезд на фуникулёре)»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«Увидите помещения-хранилища для вина, которые превратили в музейные залы, винные погреба и таверну, где вас ожидает дегустация региональных вин»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €370 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Магия портвейна: культурное погружение и дегустация в Лиссабоне
Погрузитесь в мир португальского виноделия, открыв для себя историю и вкус портвейна на уникальной экскурсии
Начало: На площади Россиу
«После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вкусы Лиссабона: гастрономическое путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в мир португальской кулинарии с экскурсией Вкусы Лиссабона. Откройте традиционные закуски, исторические районы и секреты местных жителей
Начало: На площади Россиу
«Дегустационное меню (от 10 € с человека) не входит в стоимость тура»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Попробуйте Португалию на вкус
Посетить самые вкусные места Лиссабона, продегустировать легендарный портвейн и Pastel de Bacalhau
Начало: под Триумфальной аркой
«В стоимость экскурсии входит дегустация портвейна»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
«Дегустация сухих и десертных вин, рассказ об их производстве, прогулка через сад и виноградники ждёт нас в винодельческом хозяйстве прежде, чем мы отправимся на самую известную португальскую ярмарку и погрузимся в атмосферу средневековья»
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
- ААнжела26 мая 2024Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина
- ССаша20 мая 2024Сам по себе маршрут (и выбор ресторана для обеда) прекрасны. Очень приятно было попить вина у старинного монастыря, обсудить Португалию,
- ДДарья1 мая 2024Отличный день 🙌
- ООксана28 марта 2024Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности. И нереальные вкусности (рыба, устрицы, сыры, джемы, ликёры), и очаровательные местные жители! Спасибо!
- ИИрина20 января 2024Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️ Гид Марина большая умница! Рекомендуем!!
- KKatalin5 июля 2022Экскурсию проводила гид-Наталия, человек эрудированный, организованный, терпеливый (нас было 7 девочек и конечно все хотели сделать побольше красочных фотографий, отдельное
- ННина23 ноября 2021Ирина не только познакомила нас с фирменными сладостями Лиссабона, но и заинтересовала историей города и посоветовала, в какие примечательные места сто́ит сходить. Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет приятно и вкусно познакомиться с прекрасной столицей Португалии:)
- ННаталия7 января 2019Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!
- ААлександр2 января 2018Марина, спасибо за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Дегустационные туры»
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