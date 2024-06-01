Дегустации на экскурсиях в Лиссабоне – попробуйте новое на вкус

Найдено 11 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Лиссабоне на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
«Дополнительно оплачивается: посещение винного хозяйства и дегустация 2 вин (3€ с человека)»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
«Кроме того, на самой высокой точке заповедника устроим пикник с дегустацией знаменитого португальского зеленого вина»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Сладкие секреты Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сладкие секреты Лиссабона
Попробовать шедевры португальской выпечки и открыть культовые кондитерские города
Начало: На площади Россиу
«Дегустация пирожных не включена в стоимость экскурсии»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 65 за человека
Секреты заповедных гор Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«Дегустация португальского вина»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 280 за всё до 8 чел.
Очарование рождественского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
«Дополнительные расходы: 20 евро с человека (дегустации и проезд на фуникулёре)»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
100 за всё до 10 чел.
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«Увидите помещения-хранилища для вина, которые превратили в музейные залы, винные погреба и таверну, где вас ожидает дегустация региональных вин»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 370 за экскурсию
Магия портвейна: прогулка по городу и дегустация на винодельне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Магия портвейна: культурное погружение и дегустация в Лиссабоне
Погрузитесь в мир португальского виноделия, открыв для себя историю и вкус портвейна на уникальной экскурсии
Начало: На площади Россиу
«После прогулки по городу мы отправимся в дегустационный зал одной из крупнейших и старейших винодельческих компаний»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 70 за человека
Вкусы Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вкусы Лиссабона: гастрономическое путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в мир португальской кулинарии с экскурсией Вкусы Лиссабона. Откройте традиционные закуски, исторические районы и секреты местных жителей
Начало: На площади Россиу
«Дегустационное меню (от 10 € с человека) не входит в стоимость тура»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 65 за человека
Попробуйте Португалию на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Попробуйте Португалию на вкус
Посетить самые вкусные места Лиссабона, продегустировать легендарный портвейн и Pastel de Bacalhau
Начало: под Триумфальной аркой
«В стоимость экскурсии входит дегустация портвейна»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Вина и зрелищ!
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Вина и зрелищ!
Дегустация португальских вин, средневековая ярмарка и рыцарский турнир
«Дегустация сухих и десертных вин, рассказ об их производстве, прогулка через сад и виноградники ждёт нас в винодельческом хозяйстве прежде, чем мы отправимся на самую известную португальскую ярмарку и погрузимся в атмосферу средневековья»
Завтра в 14:00
15 июня в 14:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
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    целый день. Тропы в холмистых лесах, прогулка по крепостной стене, древние замки, крутые узкие петляющие улицы Синтры, песчаные пляжи, заросшие кустарником тропы паломников, гигантские скалы, снова величественный лес, горы и океан. От таких фантастических видов приходишь в восторг как ребенок. Чтобы не устать от этой красоты, в программе были лесной привал с отменным чаем и кексом, вкусный ланч в деревенском ресторанчике на пустынной нагретой солнцем улице, вино верде в затейливом бокале на холме с видом на океан. К моей дикой радости, маршрут Алексея избегал толп туристов. Никаких тебе очередей и людского гвалта. А рассказали мне не только о королях и средних веках, но и людях Португалии, их привычках и нравах, об истории страны в 20-м и 21-м веке, о местной еде и португальском вине. Слушать истории Алексея можно бесконечно. Словом, лучшая экскурсия в моей жизни. Алексей, спасибо!

  • А
    Анжела
    26 мая 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было очень хорошо организованно, Марина
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    интереснейши гид, очень приятный и умный человек.. Великолепные дегустации вин, ликеров, сыров и связанные с ними обзорные презентации.. Единственное, нам не удалось попробовать разную рыбки в связи с закрытием ресторана на каникулы, но это не омрачило нашу поездку, му попробовали каракатиц вместо этого и остались сытыми и довольными… Ах, забыла про вкуснейшие устрицы… колбаске, мяске и всяких других вкусняшках на рынке…:)) Совет, покупайте все, что сможете на этой экскурсии, потому что все продукты именно от местных производителей и потом будет сложно найти их где то в другом месте… Без всякого сомнения рекомендуем!!! С уважением и желаем вам удачи! Анжела & Ко

    Мы, группа из семи человек, взяли эту экскурсию и не пожалели о нашем решении. Все было
  • С
    Саша
    20 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Сам по себе маршрут (и выбор ресторана для обеда) прекрасны. Очень приятно было попить вина у старинного монастыря, обсудить Португалию,
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    посмотреть на старые камни и гулять у океана, но у нас были немного иные ожидания, наверное. Хотелось получить больше информации об истории/получать ответы, когда мы задавали вопросы об истории каких то мест/памятников. При этом не могу сказать, что было плохо - как я уже отметила, мы получили прекрасную комфортную поездку и компанию. Могу порекомендовать экскурсию, если вы хотите просто расслабиться и посмотреть на красивые места, не загружая себя информацией.

  • Д
    Дарья
    1 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отличный день 🙌
    Отличный день 🙌
  • О
    Оксана
    28 марта 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности. И нереальные вкусности (рыба, устрицы, сыры, джемы, ликёры), и очаровательные местные жители! Спасибо!
    Ещё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юностиЕщё одна замечательная экскурсия! Логичный маршрут, приятное общение, новые впечатления, которые напомнили о детстве и юности
  • И
    Ирина
    20 января 2024
    Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
    Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️ Гид Марина большая умница! Рекомендуем!!
    Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️Бесподобная экскурсия!! Я и мои подруги остались в восторге от увиденного и попробованного ☺️
  • K
    Katalin
    5 июля 2022
    Секреты заповедных гор Аррабида
    Экскурсию проводила гид-Наталия, человек эрудированный, организованный, терпеливый (нас было 7 девочек и конечно все хотели сделать побольше красочных фотографий, отдельное
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    спасибо за вашу терпеливость Наталия), готовый дать ответ на любой поставленный вопрос. Все проходило очень четко и без лишней суеты. Речь гида правильная, повествование логично и доступно, видно человека, любящего своё дело и людей, Впечатлила статуя Христа и подвесной мост - обязательно для посещения! Огромное спасибо за эмоции!!!!!!!

  • Н
    Нина
    23 ноября 2021
    Сладкие секреты Лиссабона
    Ирина не только познакомила нас с фирменными сладостями Лиссабона, но и заинтересовала историей города и посоветовала, в какие примечательные места сто́ит сходить. Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет приятно и вкусно познакомиться с прекрасной столицей Португалии:)
  • Н
    Наталия
    7 января 2019
    Очарование рождественского Лиссабона
    Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!
  • А
    Александр
    2 января 2018
    Очарование рождественского Лиссабона
    Марина, спасибо за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
  2. Душевный день в Синтре и окрестностях
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  4. Секреты заповедных гор Аррабида
  5. Очарование рождественского Лиссабона
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Площадь Коммерции
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  5. Набережная
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  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 65 до 370. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 87 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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