2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лиссабон с лучшего ракурса

От одного из доков района Белен мы отправимся бороздить волны Тежу. Первым делом вы полюбуетесь открыточными видами на Памятник первооткрывателям в форме корабля, башню Белен в стиле мануэлино и белоснежный кружевной фасад монастыря Жеронимуш. Затем с бокалом прохладного вина вы проплывете мимо культовых панорам исторического центра Лиссабона — увидите ансамбль площади Коммерции, Национальный Пантеон, вокзал Кайш-ду-Содре, недавно отремонтированную набережную и Музей электричества. У южного берега Тежу осмотрим форты и тюрьмы, использовавшиеся во времена Салазара, поразимся красоте алого моста 25 апреля и масштабам статуи Христа. Приготовьтесь сделать десятки удивительных и нешаблонных фотографий и встретить красивейший закат над Лиссабоном.

Поднять паруса!

Рассматривая город с морского ракурса, мы перенесемся в 16 век — эпоху, когда Португалия покоряла океаны. Вы узнаете, почему величайшими первооткрывателями стали именно португальцы, кто на самом деле открыл Бразилию и как маленькая Португалия стала сердцем большой империи. А тем, кто захочет еще больше проникнуться духом мореплавания, мы покажем, как настраивать на лодке паруса и выполнять маневры.