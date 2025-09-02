2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Прогулка на паруснике - идеальный способ взглянуть на Лиссабон с «морского» ракурса.
Вы увидите символы района Белен и яркие панорамы исторического центра, мост 25 апреля и знаменитую статую Христа.
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- в сопровождении португальского вина, прохлады реки Тежу и захватывающих историй о первооткрывателях. От одного из доков района Белен отправитесь бороздить волны Тежу. Полюбуетесь видами на Памятник первооткрывателям, башню Белен и монастырь Жеронимуш.
Проплывете мимо ансамбля площади Коммерции, Национального Пантеона, вокзала Кайш-ду-Содре и Музея электричества. Увидите форты и тюрьмы у южного берега Тежу, мост 25 апреля и статую Христа. Сделаете десятки удивительных фотографий и встретите красивейший закат над Лиссабоном
Лучшее время для водной прогулки в Лиссабоне - с июня по сентябрь. В это время года погода теплая и солнечная, что делает путешествие по реке Тежу особенно комфортным и приятным. Ветра в эти месяцы обычно умеренные, что позволяет насладиться парусной прогулкой в полной мере. Апрель, май и октябрь также подходят для этого мероприятия, однако в эти месяцы может быть немного прохладнее, и возможны дожди, что стоит учитывать при планировании.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник первооткрывателям
Башня Белен
Монастырь Жеронимуш
Площадь Коммерции
Национальный Пантеон
Вокзал Кайш-ду-Содре
Музей электричества
Мост 25 апреля
Статуя Христа
Описание экскурсии
Лиссабон с лучшего ракурса
От одного из доков района Белен мы отправимся бороздить волны Тежу. Первым делом вы полюбуетесь открыточными видами на Памятник первооткрывателям в форме корабля, башню Белен в стиле мануэлино и белоснежный кружевной фасад монастыря Жеронимуш. Затем с бокалом прохладного вина вы проплывете мимо культовых панорам исторического центра Лиссабона — увидите ансамбль площади Коммерции, Национальный Пантеон, вокзал Кайш-ду-Содре, недавно отремонтированную набережную и Музей электричества. У южного берега Тежу осмотрим форты и тюрьмы, использовавшиеся во времена Салазара, поразимся красоте алого моста 25 апреля и масштабам статуи Христа. Приготовьтесь сделать десятки удивительных и нешаблонных фотографий и встретить красивейший закат над Лиссабоном.
Поднять паруса!
Рассматривая город с морского ракурса, мы перенесемся в 16 век — эпоху, когда Португалия покоряла океаны. Вы узнаете, почему величайшими первооткрывателями стали именно португальцы, кто на самом деле открыл Бразилию и как маленькая Португалия стала сердцем большой империи. А тем, кто захочет еще больше проникнуться духом мореплавания, мы покажем, как настраивать на лодке паруса и выполнять маневры.
Организационные детали
В стоимость прогулки входит: бутылочка хорошего вина, аперитивы — фрукты и знаменитые пирожные паштейш-де-Белен.
За дополнительную плату можно заказать ужин на паруснике.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пристань Белен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 2005 туристов
Вместе с командой гидов показываем настоящий, небанальный Лиссабон. Приглашаем вас на драйвовую прогулку на тук-туках — идеальном транспорте, чтобы покорять крутые лиссабонские холмы и забираться в самые секретные улочки.
Никаких нудных лекций: только живые истории, локации «для своих» и головокружительные виды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Mikhail
Прекрасная прогулка! Мы захотели вместо обычного маршрута отправиться в сторону океана и команда с удовольствием согласилась. Очень доброжелательная и приветливая команда, вкусное вино, комфортная и чистая яхта.
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Л
Лана
Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче: увидеть город с воды, воспользовавшись предложением Романа. Двухчасовая прогулка под парусом по реке Тежу читать дальшеуменьшить
- это ровно тот опыт, который обязательно нужно получить. Нам было невероятно комфортно с Педро и его сыном - это опытные яхтсмены, Помимо уверенного управления лодкой под парусом в свежий ветер, хозяева проявили чудеса гостеприимства. Угощение и вино были отменными. Мы в восхищении! Это была прекрасная прогулка под парусом в компании очень дружелюбных и милых людей. Отдельное спасибо Роману за блестящую организацию и доброе отношение. Из-за сильного тумана в назначенный день нам пришлось перенести нашу прогулку. Роман пошел нам навстречу и организовал перенос мероприятия на другой день. И вот, с уверенностью могу сказать, что мы обязательно воспользуемся предложением Романа посмотреть на закат с воды в следующий наш приезд в Лиссабон.
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С
Светлана
Недавно побывали на прогулке под Парусом в Лиссабоне на закате. Пейзажи, открывающиеся с воды на исторические достопримечательности города, и уютные набережные были чудесными.
Отдельное спасибо нашему гиду Роману и его команде! читать дальшеуменьшить
Его сопровождение по истории и жизни Лиссабона в компании с белым вином и мелкими закусками сделали прогулку легкой и интересной.
Рекомендуем эту прогулку всем, кто хочет на пару часов расслабиться, насладиться красотой Лиссабона и заката с воды и получить массу положительных эмоций!
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Анна
После путешествия у руководителя остались только теплые воспоминания и фотографии на память. Все организационные вопросы были решены. Все прошло идеально, так как все делали дистанционно для комфортного отдыха. Рекомендую всем!
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Д
Дарья
Экскурсия на паруснике нам очень понравилась. Анна - приятный, чуткий, душевный гид:) Большое спасибо за поездку! Хороших вам клиентов!:)
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Мария
Спасибо за прекрасное время команде парусника и Анне! Красивые виды Лиссабона с реки покорили нас!
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