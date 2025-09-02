2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка на паруснике - идеальный способ взглянуть на Лиссабон с «морского» ракурса.Вы увидите символы района Белен и яркие панорамы исторического центра, мост 25 апреля и знаменитую статую Христа.И всё это

- в сопровождении португальского вина, прохлады реки Тежу и захватывающих историй о первооткрывателях. От одного из доков района Белен отправитесь бороздить волны Тежу. Полюбуетесь видами на Памятник первооткрывателям, башню Белен и монастырь Жеронимуш. Проплывете мимо ансамбля площади Коммерции, Национального Пантеона, вокзала Кайш-ду-Содре и Музея электричества. Увидите форты и тюрьмы у южного берега Тежу, мост 25 апреля и статую Христа. Сделаете десятки удивительных фотографий и встретите красивейший закат над Лиссабоном

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Лиссабоне - с июня по сентябрь. В это время года погода теплая и солнечная, что делает путешествие по реке Тежу особенно комфортным и приятным. Ветра в эти месяцы обычно умеренные, что позволяет насладиться парусной прогулкой в полной мере. Апрель, май и октябрь также подходят для этого мероприятия, однако в эти месяцы может быть немного прохладнее, и возможны дожди, что стоит учитывать при планировании.

Сейчас август — это идеальное время.