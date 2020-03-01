Необычные маршруты по Лиссабону

Лиссабон с воды, прохладное вино и тёплая компания
Это идеальное времяпрепровождение для группы друзей — вы будете отдыхать, фотографироваться, пить вино, учиться управлять яхтой, помогать ставить парус или просто загорать на палубе. Капитан — урождённый португалец, отлично владеющий русским языком, поделится любопытными аспектами жизни в Португалии, а также расскажет о самих португальцах. Лиссабон с судна предстанет для вас с необычного угла зрения, а мягкие волны в компании с вином и под беседы расслабят и сделают этот вояж незабываемым 🌊