Необычные маршруты по Лиссабону

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Душевная прогулка по реке Тежу под разговоры и вино

Andre
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Andre – ваш гид
Португалия именно та страна, которую прежде всего ассоциируешь с мореходством! И чтобы прочувствовать её аутентичность, предлагаем отправиться на прогулку под парусами из порта Лиссабона — как начинали своё путешествие великие мореплаватели.

Порывы ветра будут мягко подгонять наше судно, а капитан познакомит вас с искусством управления штурвалом и создаст дружескую атмосферу под местное вино и фрукты.
227 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На кораблике
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в порту Лиссабона, дока Алкантара
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Лиссабон: с друзьями под парусом
Лиссабон: с друзьями под парусом

Что вас ожидает

Лиссабон с воды, прохладное вино и тёплая компания
Это идеальное времяпрепровождение для группы друзей — вы будете отдыхать, фотографироваться, пить вино, учиться управлять яхтой, помогать ставить парус или просто загорать на палубе. Капитан — урождённый португалец, отлично владеющий русским языком, поделится любопытными аспектами жизни в Португалии, а также расскажет о самих португальцах. Лиссабон с судна предстанет для вас с необычного угла зрения, а мягкие волны в компании с вином и под беседы расслабят и сделают этот вояж незабываемым 🌊

Организационные детали

  • Пожалуйста, сообщите в переписке о количестве детей (до 6 лет), чтобы мы подготовили нужное количество спасательных жилетов
  • Фрукты и вино входят в стоимость экскурсии
Лиссабон: с друзьями под парусом
Лиссабон: с друзьями под парусом
Лиссабон: с друзьями под парусом
Лиссабон: с друзьями под парусом
Лиссабон: с друзьями под парусом
Лиссабон: с друзьями под парусом
Лиссабон: с друзьями под парусом
Лиссабон: с друзьями под парусом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в порту Лиссабона, дока Алкантара.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Andre
Andre
Меня зовут Андре, я португалец, но говорю по-русски (а еще по-английски, по-испански и по-португальски). Я шкипер и провожу экскурсии по Лиссабону по реке Тежу, а летом еще недельные экспедиции под парусом по Азорским островам. Я очень люблю именно паруса, а не моторные лодки, мне нравится ловить ветер. Для меня это как разговор с природой: ветер, океан — что может быть лучше?
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Необычные маршруты по Лиссабону

Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
скидка10%
От
€65
59 за экскурсию
3 часа
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
На авторской прогулке вы пройдете по местам старинных поселений, где жили и творили лиссабонские иудеи. Услышите о великих математиках, врачах, праведниках и первооткрывателях. Посетите синагогу и монастырь кармелитов, узнаете, как город стал Новым Иерусалимом и как здесь переплетались судьбы людей разного вероисповедания, создавая неповторимый колорит Лиссабона.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
100 за экскурсию
5 часов
20 отзывов
Необычные смотровые площадки, статуя Христа, башня Белен и современная архитектура за один день
Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада. Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!
Тайны ЛиссабонаТайны ЛиссабонаТайны Лиссабона
скидка10%
€24
22 за человека
3 часа
121 отзыв
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
На прогулке по центральным историческим районам вы погрузитесь в атмосферу Лиссабона, в которой переплетено все и сразу: торговля, аристократизм, рыбацкий промысел, кухня, вера и поэзия. Помогут в этом секреты древнего города на семи холмах, ключи к которым он спрятал в самых видных местах. Я также расскажу, как португальцы отмечают праздники, и поделюсь теплыми сюжетами их традиций.
Уличное искусство ЛиссабонаУличное искусство ЛиссабонаУличное искусство Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
47 отзывов
Знаменитые граффити, главные уличные художники и яркие краски города
Уличное искусство уже давно часть культуры Лиссабона. До XVIII века в городе была традиция "белых" зданий. После землетрясения 1755 года город обновился, и появилась традиция украшать здания декоративной расписной плиткой "азулейжуш", окрашивать дома в разные цвета и выстилать булыжные мостовые узорами.
Нетуристический ЛиссабонНетуристический ЛиссабонНетуристический Лиссабон
От 98 за экскурсию
3.5 часа
37 отзывов
Узнать, чем живет самобытная столица Португалии
Хотите увидеть другой Лиссабон? Не тот, где около ресторана стоит зазывала и со словами «Типикал Португеш Фуд» приглашает вас заглянуть вовнутрь. А те районы, где по большей части живут местные, где почти нет гостиниц, где течет размеренный темп жизни. Где пожилые португальцы выходят во двор сыграть партийку в картишки, а напомаженные пожилые сеньоры сплетничают на лавочках или в кафе. Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
64 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Уличное искусство Лиссабона — это не запретный андеграунд, а динамичная среда, которая формирует облик города наравне с желтыми трамваями и плиткой азулежу. На тук-туке мы объедем избранные шедевры стрит-арта в центре Лиссабона и труднодоступных кварталах Беато и Марвила, а по пути поговорим об этом феномене городской культуры.

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