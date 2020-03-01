Необычные маршруты по Лиссабону

Нетуристический Лиссабон

Узнать, чем живет самобытная столица Португалии

Хотите увидеть другой Лиссабон? Не тот, где около ресторана стоит зазывала и со словами «Типикал Португеш Фуд» приглашает вас заглянуть вовнутрь. А те районы, где по большей части живут местные, где почти нет гостиниц, где течет размеренный темп жизни. Где пожилые португальцы выходят во двор сыграть партийку в картишки, а напомаженные пожилые сеньоры сплетничают на лавочках или в кафе. Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей.