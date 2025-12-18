Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Синтра, мыс Рока и Кашкайш — классика Атлантического побережья. За один день вы увидите сказочные дворцы Синтры, вдохнёте ветер у самой западной точки Европы — мыса Рока, и почувствуете атмосферу старого рыбацкого города Кашкайш. Живописные пейзажи, история и океан — всё в одном маршруте.

Описание экскурсии Вы увидите Синтру глазами короля-художника и прогуляетесь по террасам дворца Пена, где каждый балкон будто из сказки. Окажетесь в самой западной точке Европы, где бушующий Атлантический океан встречается с гранитными скалами. Погрузитесь в атмосферу международных интриг и шпионских историй, ощутите морскую свежесть и заберёте с собой не открытку, а живые эмоции.

