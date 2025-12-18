Синтра, мыс Рока и Кашкайш — классика Атлантического побережья. За один день вы увидите сказочные дворцы Синтры, вдохнёте ветер у самой западной точки Европы — мыса Рока, и почувствуете атмосферу старого рыбацкого города Кашкайш. Живописные пейзажи, история и океан — всё в одном маршруте.
Описание экскурсииВы увидите Синтру глазами короля-художника и прогуляетесь по террасам дворца Пена, где каждый балкон будто из сказки. Окажетесь в самой западной точке Европы, где бушующий Атлантический океан встречается с гранитными скалами. Погрузитесь в атмосферу международных интриг и шпионских историй, ощутите морскую свежесть и заберёте с собой не открытку, а живые эмоции.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Пена и на выбор дворец Монсеррат или Кинта Реалейра в Синтре
- Самая западная точка Евразии - Мыс Рока
- Побережье Атлантики и пляжи
- Город Кашкайш и Эшторид
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Начало: От вашего отеля в Лиссабоне
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€387 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Пена и мыс Рока
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
€350 за всё до 4 чел.