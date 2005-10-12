  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

Трансфер из аэропорта Лиссабона

AllTransfers T.
AllTransfers T. – Гид из Лиссабона
Впервые в Лиссабоне? Для тех, кто предпочитает комфортный личный транспорт общественному, трансфер из аэропорта – идеальный вариант.

Вместо очереди на такси 🚕 вас будет ждать водитель 🚗, который быстро доставит вас по указанному адресу по заранее оговоренной стоимости.
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €35 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер из аэропорта Лиссабона
Трансфер из аэропорта Лиссабона
Трансфер из аэропорта Лиссабона — это комфорт и сэкономленное время. Вам не нужно ждать очередь на такси 🚕 в новом городе. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой, поможем с багажом и доставим комфортабельном автомобиле 🚘 по указанному адресу за фиксированную цену.
Начало
🚩 аєропорт лиссабона/Указанный адрес
Место завершения
🏁 Доставим по указанному адресу/Аэропорт Лиссабона

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
AllTransfers T.
AllTransfers T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Лиссабоне

Такой разный Лиссабон
20
3.5 часа
Такой разный Лиссабон
298 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Ежедневная прогулка по Лиссабону
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Лиссабону
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Душевная экскурсия по Лиссабону
От 92
2.5 часа
Душевная экскурсия по Лиссабону
247 отзывов
Подружиться с Лиссабоном и влюбиться в его настоящую жизнь на неформальной прогулке по городу
От Синтры до Эшторила
170
8 часов
От Синтры до Эшторила
189 отзывов
Мыс Рока, пляж Гиньшу, Пасть дьявола, Кашкайш — авто-тур по самым популярным местам Португалии
Лиссабон, который покорит ваше сердце
77
2.5 часа
Лиссабон, который покорит ваше сердце
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65
3 часа
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
163 отзыва
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам