Трансфер из аэропорта Лиссабона

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Лиссабоне на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
13 июня в 00:30
14 июня в 00:30
40 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-Лиссабон» с русскоговорящим водителем
Комфортный трансфер из аэропорта Лиссабона с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и доставка по указанному адресу
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
50 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
Добраться до отеля на современном авто с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
65 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия на целый день с Анаит! Спасибо огромное за интересную информацию, прекрасные места, сервис и помощь! Целый день провела Анаит с нами! Рекомендую 100 процентов!
  • В
    Вероника
    26 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
    Очень рекомендую Елену: очень ответственный, чёткий и структурированный подход. Моментально решает возникшие нюансы. С легкостью и без проблем развезла нашу группу по разным адресам, убедилась, что все заселились, добрались до места и, в целом, человек приятный, общительный и искренний.
  • И
    Ирода
    22 марта 2024
    Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
    Елена профессионал своего дела. Не смотря на то, что долго задержались в аэропорту, организовала качественный трансфер и даже вечером предложила встретится, за чашечкой кофе, рассказала много интересного про Лиссабон. Благодарим!
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Если вы мечтаете побывать в Португалии, узнать ближе ее историю, увидеть памятные места, великолепные здания и услышать обо всем из
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    уст великолепно образованного, умного, влюблённого в эту страну и в свою профессию – значит, вашим гидом по Португалии,должна быть только Анаит. Мы благодарны Анаит за наше восхитительное путешествие по Лиссабону. Спасибо, прекрасная Анаит! Мы обязательно вернемся в этот атмосферный город и к Вам;))) Ваши восторженные путешественики!

  • Е
    Евгений
    16 ноября 2023
    Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
    Все хорошо! Елена встречала нас с рейса в аэропорту. Пока ехали в отель узнали много интересного!
  • А
    Александр
    16 мая 2023
    Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
    Встретил, отвёз в гостиницу, рейс задерживался, были с ним на связи, приехал ко времени. Всё хорошо)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Трансфер из аэропорта»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
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Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
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  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 320. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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