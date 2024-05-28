1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
13 июня в 00:30
14 июня в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-Лиссабон» с русскоговорящим водителем
Комфортный трансфер из аэропорта Лиссабона с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и доставка по указанному адресу
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
Добраться до отеля на современном авто с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€65 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 мая 2024Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
- ННаталья30 апреля 2024Великолепная экскурсия на целый день с Анаит! Спасибо огромное за интересную информацию, прекрасные места, сервис и помощь! Целый день провела Анаит с нами! Рекомендую 100 процентов!
- ВВероника26 апреля 2024Очень рекомендую Елену: очень ответственный, чёткий и структурированный подход. Моментально решает возникшие нюансы. С легкостью и без проблем развезла нашу группу по разным адресам, убедилась, что все заселились, добрались до места и, в целом, человек приятный, общительный и искренний.
- ИИрода22 марта 2024Елена профессионал своего дела. Не смотря на то, что долго задержались в аэропорту, организовала качественный трансфер и даже вечером предложила встретится, за чашечкой кофе, рассказала много интересного про Лиссабон. Благодарим!
- ССветлана20 февраля 2024Если вы мечтаете побывать в Португалии, узнать ближе ее историю, увидеть памятные места, великолепные здания и услышать обо всем из
- ЕЕвгений16 ноября 2023Все хорошо! Елена встречала нас с рейса в аэропорту. Пока ехали в отель узнали много интересного!
- ААлександр16 мая 2023Встретил, отвёз в гостиницу, рейс задерживался, были с ним на связи, приехал ко времени. Всё хорошо)
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Трансфер из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 320. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Лиссабона, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024