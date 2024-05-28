А Александр Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.

Н Наталья Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока Великолепная экскурсия на целый день с Анаит! Спасибо огромное за интересную информацию, прекрасные места, сервис и помощь! Целый день провела Анаит с нами! Рекомендую 100 процентов!

В Вероника Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры Очень рекомендую Елену: очень ответственный, чёткий и структурированный подход. Моментально решает возникшие нюансы. С легкостью и без проблем развезла нашу группу по разным адресам, убедилась, что все заселились, добрались до места и, в целом, человек приятный, общительный и искренний.

И Ирода Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры Елена профессионал своего дела. Не смотря на то, что долго задержались в аэропорту, организовала качественный трансфер и даже вечером предложила встретится, за чашечкой кофе, рассказала много интересного про Лиссабон. Благодарим!

С Светлана Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока читать дальше уст великолепно образованного, умного, влюблённого в эту страну и в свою профессию – значит, вашим гидом по Португалии,должна быть только Анаит. Мы благодарны Анаит за наше восхитительное путешествие по Лиссабону. Спасибо, прекрасная Анаит! Мы обязательно вернемся в этот атмосферный город и к Вам;))) Ваши восторженные путешественики! Если вы мечтаете побывать в Португалии, узнать ближе ее историю, увидеть памятные места, великолепные здания и услышать обо всем из

И Игорь Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона читать дальше гид и рассказчик, влюбленная в своё дело. Отдельное спасибо ее "помощнику" Грачье. Их тандем делает экскурсию очень продуктивной, насыщенной, исключает потери драгоценного времени экскурсии на парковки, стоянки и тд. Особая благодарность от двенадцатилетнего внука, которому также все очень понравилось! Доходчиво и понятно! Спасибо большое! Прекрасная экскурсия, отличная организация. Максимально удобно, встретили в аэропорту, и сразу началась экскурсия, просторная удобная машина. Но главное, Анит прекрасный

Е Евгений Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры Все хорошо! Елена встречала нас с рейса в аэропорту. Пока ехали в отель узнали много интересного!

В Владимир Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона Добрый день. Хотим продолжить с Вами экскурсию в Амстердаме. Пожалуйста свяжитесь с нами.

А Александр Трансфер «Аэропорт-Лиссабон» Встретил, отвёз в гостиницу, рейс задерживался, были с ним на связи, приехал ко времени. Всё хорошо)