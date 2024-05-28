1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
«40€ — это фиксированная стоимость трансфера до любой точки Лиссабона»
13 июня в 00:30
14 июня в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«Удобный трансфер из аэропорта и по городу»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Трансфер + средневековая Португалия
Томар, Баталья, Алкобаса, Назаре, Обидуш - памятники истории и жизнь в провинции
Начало: место пребывания путешественников
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
€420 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-Лиссабон» с русскоговорящим водителем
Комфортный трансфер из аэропорта Лиссабона с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и доставка по указанному адресу
«Трансфер проходит на комфортабельном новом автомобиле с кондиционером»
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
Добраться до отеля на современном авто с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
«Мы организуем трансферы на высшем уровне»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€65 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 мая 2024Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
- ННаталья30 апреля 2024Великолепная экскурсия на целый день с Анаит! Спасибо огромное за интересную информацию, прекрасные места, сервис и помощь! Целый день провела Анаит с нами! Рекомендую 100 процентов!
- ВВероника26 апреля 2024Очень рекомендую Елену: очень ответственный, чёткий и структурированный подход. Моментально решает возникшие нюансы. С легкостью и без проблем развезла нашу группу по разным адресам, убедилась, что все заселились, добрались до места и, в целом, человек приятный, общительный и искренний.
- ИИрода22 марта 2024Елена профессионал своего дела. Не смотря на то, что долго задержались в аэропорту, организовала качественный трансфер и даже вечером предложила встретится, за чашечкой кофе, рассказала много интересного про Лиссабон. Благодарим!
- ССветлана20 февраля 2024Если вы мечтаете побывать в Португалии, узнать ближе ее историю, увидеть памятные места, великолепные здания и услышать обо всем из
- ИИгорь12 февраля 2024Прекрасная экскурсия, отличная организация. Максимально удобно, встретили в аэропорту, и сразу началась экскурсия, просторная удобная машина. Но главное, Анит прекрасный
- ЕЕвгений16 ноября 2023Все хорошо! Елена встречала нас с рейса в аэропорту. Пока ехали в отель узнали много интересного!
- ВВладимир22 сентября 2023Добрый день. Хотим продолжить с Вами экскурсию в Амстердаме. Пожалуйста свяжитесь с нами.
- ААлександр16 мая 2023Встретил, отвёз в гостиницу, рейс задерживался, были с ним на связи, приехал ко времени. Всё хорошо)
- MMargarita18 октября 2022Замечательная экскурсия для любителей истории, архитектуры средневековья и поздних времён. Уникальные монастыри, соборы. Захватывающие дух игры волн в Назаре. Замечательный обед в рыбном ресторане у океана. Все продумано! Очень рекомендуем. Гид замечательный, Анаит.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Трансфер»
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