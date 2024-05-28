Трансфер в Лиссабоне

Найдено 6 экскурсий в категории «Трансфер» в Лиссабоне на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
«40€ — это фиксированная стоимость трансфера до любой точки Лиссабона»
13 июня в 00:30
14 июня в 00:30
40 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«Удобный трансфер из аэропорта и по городу»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
174 за всё до 8 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Трансфер + средневековая Португалия
Томар, Баталья, Алкобаса, Назаре, Обидуш - памятники истории и жизнь в провинции
Начало: место пребывания путешественников
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
420 за всё до 8 чел.
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-Лиссабон» с русскоговорящим водителем
Комфортный трансфер из аэропорта Лиссабона с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и доставка по указанному адресу
«Трансфер проходит на комфортабельном новом автомобиле с кондиционером»
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
50 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Лиссабона в любую точку города
Добраться до отеля на современном авто с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
«Мы организуем трансферы на высшем уровне»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
65 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия на целый день с Анаит! Спасибо огромное за интересную информацию, прекрасные места, сервис и помощь! Целый день провела Анаит с нами! Рекомендую 100 процентов!
  • В
    Вероника
    26 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
    Очень рекомендую Елену: очень ответственный, чёткий и структурированный подход. Моментально решает возникшие нюансы. С легкостью и без проблем развезла нашу группу по разным адресам, убедилась, что все заселились, добрались до места и, в целом, человек приятный, общительный и искренний.
  • И
    Ирода
    22 марта 2024
    Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
    Елена профессионал своего дела. Не смотря на то, что долго задержались в аэропорту, организовала качественный трансфер и даже вечером предложила встретится, за чашечкой кофе, рассказала много интересного про Лиссабон. Благодарим!
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Если вы мечтаете побывать в Португалии, узнать ближе ее историю, увидеть памятные места, великолепные здания и услышать обо всем из
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    уст великолепно образованного, умного, влюблённого в эту страну и в свою профессию – значит, вашим гидом по Португалии,должна быть только Анаит. Мы благодарны Анаит за наше восхитительное путешествие по Лиссабону. Спасибо, прекрасная Анаит! Мы обязательно вернемся в этот атмосферный город и к Вам;))) Ваши восторженные путешественики!

  • И
    Игорь
    12 февраля 2024
    Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
    Прекрасная экскурсия, отличная организация. Максимально удобно, встретили в аэропорту, и сразу началась экскурсия, просторная удобная машина. Но главное, Анит прекрасный
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    гид и рассказчик, влюбленная в своё дело. Отдельное спасибо ее "помощнику" Грачье. Их тандем делает экскурсию очень продуктивной, насыщенной, исключает потери драгоценного времени экскурсии на парковки, стоянки и тд. Особая благодарность от двенадцатилетнего внука, которому также все очень понравилось! Доходчиво и понятно! Спасибо большое!

  • Е
    Евгений
    16 ноября 2023
    Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
    Все хорошо! Елена встречала нас с рейса в аэропорту. Пока ехали в отель узнали много интересного!
  • В
    Владимир
    22 сентября 2023
    Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
    Добрый день. Хотим продолжить с Вами экскурсию в Амстердаме. Пожалуйста свяжитесь с нами.
  • А
    Александр
    16 мая 2023
    Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
    Встретил, отвёз в гостиницу, рейс задерживался, были с ним на связи, приехал ко времени. Всё хорошо)
  • M
    Margarita
    18 октября 2022
    Трансфер + средневековая Португалия
    Замечательная экскурсия для любителей истории, архитектуры средневековья и поздних времён. Уникальные монастыри, соборы. Захватывающие дух игры волн в Назаре. Замечательный обед в рыбном ресторане у океана. Все продумано! Очень рекомендуем. Гид замечательный, Анаит.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Трансфер»

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  1. Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
  2. Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
  3. Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
  4. Трансфер + средневековая Португалия
  5. Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
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  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
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  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Трансфер" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 40 до 420. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Трансфер», 60 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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