Олег проводит ещё 8 экскурсий

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Безопасно, быстро, надежно и с гарантией добраться из аэропорта в отель

Олег
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Олег – экскурсионное агентство
Трансфер из аэропорта Лиссабона с русскоговорящим водителем — это комфорт и сэкономленное время.

Вам не нужно ждать очередь на такси в новом городе.

Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой, поможем с багажом и доставим на новом комфортабельном автомобиле по указанному адресу за фиксированную цену.
45 за трансфер
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
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Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»

Что вас ожидает

Профессиональные русскоговорящие водители и качественный сервис
Трансфер проходит на комфортабельном новом автомобиле с кондиционером. Мы с радостью встретим вас в любое время (мы работаем 24 часа 7 дней в неделю) на выходе из терминала, поможем с вещами, сориентируем на месте и ответим на все возникшие вопросы. Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси, объяснять на иностранном языке водителю дорогу и думать, сколько заплатить в конце. Обещаем — поездка будет запланированной, безопасной и приятной!

Организационные детали

  • Цена указана за трансфер до 3х человек из аэропорта в Лиссабон на автомобиле E класса.
  • Также мы можем предложить Sedan S класса, Minivan V класса (1-7 человек), Minivan (1-8 человек), Van (1-19 человек) за дополнительную стоимость.
  • Если ваш отель находится в других городах Португалии (не Лиссабоне), стоимость трансфера можно уточнить в личном сообщении.
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»
Трансфер «Аэропорт-Лиссабон»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
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Олег проводит ещё 8 экскурсий

Золотое кольцо ПортугалииЗолотое кольцо ПортугалииЗолотое кольцо Португалии
90 за человека
9 часов
21 отзыв
Следы Средних веков и романтика провинции в поездке по маршруту Обидуш — Алкобаса — Баталья — Фатима
Вас ждёт большое и насыщенное разнообразными темами путешествие по окрестностям Лиссабона. Вы побываете в Обидуше — городке с открытки, который словно совсем не изменился с 13 века. Узнаете печальную историю любви в монастыре Алкобасы. Изучите позднеготический монастырь в Баталье и заглянете в Фатиму — город-свидетель божественного чуда, а также сфотографируете огромные волны в Назаре.
Групповой тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс РокаГрупповой тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс РокаГрупповой тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
80 за человека
8 часов
42 отзыва
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Это путешествие позволит вам за один день побывать в самых примечательных уголках окрестностей Лиссабона. Вы прокатитесь вдоль побережья океана к жемчужинам Лиссабонской Ривьеры — Кашкаишу и Эшторилу, которые пользовались популярностью как у португальской знати, так и у европейских шпионов. Окажетесь на «краю свете», взглянув на Атлантику с мыса Рока, посетите роскошный дворец Пена и проникнете в тайны поместья Регалейра. А после вознаградите себя вкуснейшими пирожными Синтры!
Мыс Рока — вечер на краю мираМыс Рока — вечер на краю мираМыс Рока — вечер на краю мира
От 120 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Отправьтесь на встречу с могучим Атлантическим океаном! Обещаю сделать ее запоминающейся: вы попадете на мыс Рока в самое красивое время — на закате — и полюбуетесь этим местом с бокалом знаменитого зеленого вина. А по дороге узнаете главное о прошлом величии Португалии и современной жизни страны, услышите полезные советы для своего путешествия, заглянете в ущелье «Пасть дьявола» и найдете дом из сказки.
Путешествие из Лиссабона в ПортуПутешествие из Лиссабона в ПортуПутешествие из Лиссабона в Порту
От 600 за экскурсию
12 часов
1 отзыв
Провести день в Северной столице Португалии, узнать её историю и очароваться красками
Если Португалия в ваших мечтах — это красочные фасады с плиткой азулежу, убегающие вверх извилистые улочки и насыщенные яркие цвета, то вам непременно стоит съездить в Порту! Даже за один день этот город очарует пейзажами и старинными достопримечательностями. Вы полюбуетесь разноцветным кварталом Рибейра, взглянете на город с высоты башни Клеригуш и ажурного моста Луиша I, а также попробуете настоящий португальский портвейн на его родной земле.
Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробоватьВсё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробоватьВсё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать
45 за человека
4 часа
12 отзывов
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет посмотреть на Лиссабон глазами местных жителей и на 4 часа погрузиться в историю португальской столицы. Приготовьтесь осмотреть город с лучших панорамных точек, пройти по лабиринтам Алфамы и Байши среди домов, покрытых плиткой азулежу. Увидеть впечатляющий монастырь Жеронимуш, отыскать следы первооткрывателей и попробовать традиционные португальские пирожные. Я не буду пересказывать вам факты из Википедии, но помогу почувствовать атмосферу города и рассмотреть его характерные уголки.
Лиссабон — знакомство c городомЛиссабон — знакомство c городомЛиссабон — знакомство c городом
91 за экскурсию
3.5 часа
Посетить самые интересные районы города и увидеть его с высоты птичьего полета
Вы прогуляетесь по главным кварталам, площадям и смотровым площадкам одной из старейших столиц Европы. Лиссабон — город контрастов, полный шарма и тайн, которые я вам обязательно открою! Вы посетите старинные районы Байша, Шиаду и Алфама, подниметесь на смотровые площадки Порташ-ду-Сол и Санта Лузия и попробуете знаменитый вишневый ликер. Я расскажу об истории и традициях Лиссабона, а также дам полезные советы: что попробовать из местных блюд, где выпить кофе и чем заняться вечером.
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс РокаИндивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс РокаИндивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
390 за экскурсию
8 часов
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Это путешествие позволит вам за один день побывать в самых примечательных уголках окрестностей Лиссабона. Вы прокатитесь вдоль побережья океана к жемчужинам Лиссабонской Ривьеры — Кашкаишу и Эшторилу, которые пользовались популярностью как у португальской знати, так и у европейских шпионов. Окажетесь на «краю свете», взглянув на Атлантику с мыса Рока, посетите роскошный дворец Пена и проникнете в тайны поместья Регалейра. А после вознаградите себя вкуснейшими пирожными Синтры!
Португальский ужин под звуки фадуПортугальский ужин под звуки фадуПортугальский ужин под звуки фаду
От 160 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Погрузиться в атмосферу традиционного романса и попробовать лучшие блюда местной кухни
В ароматах местной кухни и звуках португальского романса скрываются, пожалуй, самые колоритные грани Лиссабона. Предлагаем вам отправиться на ужин в уютный ресторан, чтобы попробовать вкуснейшие закуски и традиционные рыбные блюда Португалии, слушая самых уважаемых исполнителей фаду в городе. Вы не только проведете вечер в потрясающей атмосфере, но и получите опыт, который поможет понять душу самого Лиссабона.

Трансфер в Лиссабоне

Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской РивьерыТрансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской РивьерыТрансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
40 за трансфер
1 час
3 отзыва
Добраться с комфортом и узнать полезную информацию от местного жителя
Чтобы сразу по прилету вы наслаждались Португалией, а не переживали о том, как добраться в отель, я лично встречу вас, помогу с багажом и быстро довезу до любой точки Лиссабона или атлантического побережья на автомобиле Honda. По пути вы получите ответы на вопросы о путешествии по нашей солнечной стране.
Трансфер + экскурсия по центру ЛиссабонаТрансфер + экскурсия по центру ЛиссабонаТрансфер + экскурсия по центру Лиссабона
145 за трансфер
4 часа
14 отзывов
Познакомиться со знаковыми районами сердца Португалии на автомобиле
Вы прилетели в Лиссабон и готовы нырнуть с головой в жизнь города, но не знаете, откуда начать, или ограничены во времени? Ваш отдых начнется с момента, как вы сойдёте с трапа самолёта. Прямо из аэропорта вы отправитесь знакомиться с самыми знаковыми и колоритными районами Лиссабона и увидите город с лучших смотровых площадок, поймёте, как он устроен и чем особенно примечателен. А главное, здорово и с комфортом проведёте время!
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс РокаТрансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс РокаТрансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
255 за трансфер
8 часов
15 отзывов
Путешествие из аэропорта в столицу и по всем её окрестностям
Если вы оказались в Лиссабоне всего на один день, или у вас длительная транзитная пересадка, то эта экскурсия — ваш шанс увидеть весь Лиссабон, великолепные курорты Кашкаиш и Эшторил, резиденцию португальских королей Синтру, а ещё проехать по красивейшей ривьере и побывать в крайней точке Евразии на берегу океана. Долой скучное ожидание в аэропорту или блуждание наобум только по центру города! Сделайте ваше пребывание в столице насыщенным и позвольте Лиссабону очаровать вас.
Трансфер + средневековая ПортугалияТрансфер + средневековая ПортугалияТрансфер + средневековая Португалия
360 за трансфер
10 часов
5 отзывов
Томар, Баталья, Алкобаса, Назаре, Обидуш — памятники истории и жизнь в провинции
Если вы уже познакомились с городом и окрестностями, побывали в мистической Синтре, королевских курортах Кашкаиш и Эшторил и посетили самую западную точку Евразии — мыс Рока, предлагаем провести день в португальской провинции. Вы увидите не только значимые памятники из списка ЮНЕСКО — монастыри в Томаре, Баталье и Алкобасе, но и город Назаре, мекку серфингистов, и средневековый Обидуш, а главное — познакомитесь с реалиями современной провинциальной жизни. Вы проедете по автострадам и национальным дорогам, мимо аккуратных белых деревушек, виноградников, фруктовых садов и ветряных мельниц.

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