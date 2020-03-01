Олег проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Профессиональные русскоговорящие водители и качественный сервис

Трансфер проходит на комфортабельном новом автомобиле с кондиционером. Мы с радостью встретим вас в любое время (мы работаем 24 часа 7 дней в неделю) на выходе из терминала, поможем с вещами, сориентируем на месте и ответим на все возникшие вопросы. Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси, объяснять на иностранном языке водителю дорогу и думать, сколько заплатить в конце. Обещаем — поездка будет запланированной, безопасной и приятной!