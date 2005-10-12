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В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол

5
4 отзыва
Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Отправиться на поиски драгоценного клада в детстве мечтал, наверное, каждый.

Мы с вами совершим прогулку 👣, во время которой нам откроются секреты тамплиеров – одного из самых загадочных рыцарских орденов, поговорим о легендарном Святом Граале, а также побываем в их португальской резиденции и там, где хранятся сокровища ордена.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €150 за экскурсию

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В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол
В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол

Что вы увидите

  • Томар
  • Замок тамплиеров
  • монастырь Ордена Христа
  • церковь Санта-Мария-ду-Оливал
  • замок Алмоурол
  • переправа по реке Тежу
Это одна из немногих экскурсий, где мы вместе с Вами совершим прогулку 👣 в поисках сокровищ тамплиеров и попытаемся раскрыть некоторые тайны самого загадочного и таинственного религиозно-рыцарского ордена.
Первая часть экскурсии 🧭 — Замок 🏰 тамплиеров и монастырь Ордена Христа в городе Томар. Этот грандиозный монументальный комплекс является уникальным памятником истории 📖 Западной Европы. Замок был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени.
Во времена преследований тамплиеров замок стал убежищем для многих рыцарей-храмовников, а затем перешёл в собственность Ордену Христа — преемнику всех духовных и материальных богатств тамплиеров. Круглая церковь-ротонда Шарола, построена во второй половине XII-го века — сердце монастырского комплекса, внутри которой находится позолоченный восьмиугольный алтарь. Шарола поражает своим изяществом и великолепием — это настоящий алхимический сосуд, в котором зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви Вы увидите настоящую жемчужину Португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела», и мы попытаемся разгадать загадку этой достопримечательности 🏛️, получившей мировое признание.
Ну, и конечно же, Святой Грааль! Одна из важнейших реликвий, спрятанная много веков назад, которую ищут по всему миру. Вы прикоснетесь к великой тайне этого легендарного артефакта, посетив церковь ⛪ Санта-Мария-ду-Оливал. Здесь Вы увидите множество тайных знаков, оставленных тамплиерами, а также знаменитую плиту, которая закрывает тоннель, ведущий к сокровищам этого таинственного ордена.
Вторая часть экскурсии — замок Алмоурол. Этот замок был надежным оплотом во времена Реконкисты и выполнял функцию форпоста перед главной крепостью тамплиеров в Томаре. Попасть в замок можно только по воде, так как он расположен посредине реки Тежу на крохотном островке и напоминает сказочное строение.
Внимание, стоимость 150€ указана за услуги гида на вашем автомобиле 🚘 экскурсии на нашем автомобиле – 350€ для 1-7 человек (экскурсия проводится на комфортабельном минивэне).
Что входит
  • услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
  • Транспорт (аренда минивэна)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол
В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол
В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол
В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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4 отзыва оставили туристы

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