Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправиться на поиски драгоценного клада в детстве мечтал, наверное, каждый.



Мы с вами совершим прогулку, во время которой нам откроются секреты тамплиеров – одного из самых загадочных рыцарских орденов, поговорим о легендарном Святом Граале, а также побываем в их португальской резиденции и там, где хранятся сокровища ордена.

Ольга Ваш гид в Лиссабоне Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €150 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 9 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Это одна из немногих экскурсий, где мы вместе с Вами совершим прогулку в поисках сокровищ тамплиеров и попытаемся раскрыть некоторые тайны самого загадочного и таинственного религиозно-рыцарского ордена. Внимание, стоимость 150€ указана за услуги гида на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле – 550€ для 1-7 человек (экскурсия проводится на комфортабельном минивэне). Первая часть экскурсии — Замок тамплиеров и монастырь Ордена Христа в городе Томар. Этот грандиозный монументальный комплекс является уникальным памятником истории Западной Европы. Замок был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени. Во времена преследований тамплиеров замок стал убежищем для многих рыцарей-храмовников, а затем перешёл в собственность Ордену Христа — преемнику всех духовных и материальных богатств тамплиеров. Круглая церковь-ротонда Шарола, построена во второй половине XII-го века — сердце монастырского комплекса, внутри которой находится позолоченный восьмиугольный алтарь. Шарола поражает своим изяществом и великолепием — это настоящий алхимический сосуд, в котором зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви Вы увидите настоящую жемчужину Португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела», и мы попытаемся разгадать загадку этой достопримечательности, получившей мировое признание. Ну, и конечно же, Святой Грааль! Одна из важнейших реликвий, спрятанная много веков назад, которую ищут по всему миру. Вы прикоснетесь к великой тайне этого легендарного артефакта, посетив церковь Санта-Мария-ду-Оливал. Здесь Вы увидите множество тайных знаков, оставленных тамплиерами, а также знаменитую плиту, которая закрывает тоннель, ведущий к сокровищам этого таинственного ордена. Вторая часть экскурсии — замок Алмоурол. Этот замок был надежным оплотом во времена Реконкисты и выполнял функцию форпоста перед главной крепостью тамплиеров в Томаре. Попасть в замок можно только по воде, так как он расположен посредине реки Тежу на крохотном островке и напоминает сказочное строение. Обратите внимание: стоимость 150€ указана за экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле составит 550€

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