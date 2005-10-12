Это одна из немногих экскурсий, где мы вместе с Вами совершим прогулку 👣 в поисках сокровищ тамплиеров и попытаемся раскрыть некоторые тайны самого загадочного и таинственного религиозно-рыцарского ордена.

Первая часть экскурсии 🧭 — Замок 🏰 тамплиеров и монастырь Ордена Христа в городе Томар. Этот грандиозный монументальный комплекс является уникальным памятником истории 📖 Западной Европы. Замок был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени.

Во времена преследований тамплиеров замок стал убежищем для многих рыцарей-храмовников, а затем перешёл в собственность Ордену Христа — преемнику всех духовных и материальных богатств тамплиеров. Круглая церковь-ротонда Шарола, построена во второй половине XII-го века — сердце монастырского комплекса, внутри которой находится позолоченный восьмиугольный алтарь. Шарола поражает своим изяществом и великолепием — это настоящий алхимический сосуд, в котором зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви Вы увидите настоящую жемчужину Португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела», и мы попытаемся разгадать загадку этой достопримечательности 🏛️, получившей мировое признание.

Ну, и конечно же, Святой Грааль! Одна из важнейших реликвий, спрятанная много веков назад, которую ищут по всему миру. Вы прикоснетесь к великой тайне этого легендарного артефакта, посетив церковь ⛪ Санта-Мария-ду-Оливал. Здесь Вы увидите множество тайных знаков, оставленных тамплиерами, а также знаменитую плиту, которая закрывает тоннель, ведущий к сокровищам этого таинственного ордена.

Вторая часть экскурсии — замок Алмоурол. Этот замок был надежным оплотом во времена Реконкисты и выполнял функцию форпоста перед главной крепостью тамплиеров в Томаре. Попасть в замок можно только по воде, так как он расположен посредине реки Тежу на крохотном островке и напоминает сказочное строение.

Внимание, стоимость 150€ указана за услуги гида на вашем автомобиле 🚘 экскурсии на нашем автомобиле – 350€ для 1-7 человек (экскурсия проводится на комфортабельном минивэне).