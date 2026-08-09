Отправиться на поиски драгоценного клада в детстве мечтал, наверное, каждый.
Мы с вами совершим прогулку, во время которой нам откроются секреты тамплиеров – одного из самых загадочных рыцарских орденов, поговорим о легендарном Святом Граале, а также побываем в их португальской резиденции и там, где хранятся сокровища ордена.
Мы с вами совершим прогулку, во время которой нам откроются секреты тамплиеров – одного из самых загадочных рыцарских орденов, поговорим о легендарном Святом Граале, а также побываем в их португальской резиденции и там, где хранятся сокровища ордена.
Описание экскурсииЭто одна из немногих экскурсий, где мы вместе с Вами совершим прогулку в поисках сокровищ тамплиеров и попытаемся раскрыть некоторые тайны самого загадочного и таинственного религиозно-рыцарского ордена. Внимание, стоимость 150€ указана за услуги гида на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле – 550€ для 1-7 человек (экскурсия проводится на комфортабельном минивэне). Первая часть экскурсии — Замок тамплиеров и монастырь Ордена Христа в городе Томар. Этот грандиозный монументальный комплекс является уникальным памятником истории Западной Европы. Замок был возведён по приказу великого магистра местной ветви Ордена Храма в 1160 г. и был самым современным военным сооружением того времени. Во времена преследований тамплиеров замок стал убежищем для многих рыцарей-храмовников, а затем перешёл в собственность Ордену Христа — преемнику всех духовных и материальных богатств тамплиеров. Круглая церковь-ротонда Шарола, построена во второй половине XII-го века — сердце монастырского комплекса, внутри которой находится позолоченный восьмиугольный алтарь. Шарола поражает своим изяществом и великолепием — это настоящий алхимический сосуд, в котором зашифрованы тайные послания рыцарей Ордена Храма. На западном фасаде новой церкви Вы увидите настоящую жемчужину Португальского мануэлино — знаменитое Томарское окно «жанела», и мы попытаемся разгадать загадку этой достопримечательности, получившей мировое признание. Ну, и конечно же, Святой Грааль! Одна из важнейших реликвий, спрятанная много веков назад, которую ищут по всему миру. Вы прикоснетесь к великой тайне этого легендарного артефакта, посетив церковь Санта-Мария-ду-Оливал. Здесь Вы увидите множество тайных знаков, оставленных тамплиерами, а также знаменитую плиту, которая закрывает тоннель, ведущий к сокровищам этого таинственного ордена. Вторая часть экскурсии — замок Алмоурол. Этот замок был надежным оплотом во времена Реконкисты и выполнял функцию форпоста перед главной крепостью тамплиеров в Томаре. Попасть в замок можно только по воде, так как он расположен посредине реки Тежу на крохотном островке и напоминает сказочное строение. Обратите внимание: стоимость 150€ указана за экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле составит 550€
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Томар
- Замок тамплиеров
- Монастырь Ордена Христа
- Церковь Санта-Мария-ду-Оливал
- Замок Алмоурол
- Переправа по реке Тежу
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
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