3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства

Наталия
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Наталия – ваш гид
Приглашаю вас в небольшое путешествие во времена рыцарства, священной инквизиции и подвигов во имя веры.

Кем были тамплиеры, чем занимался орден и причём тут великие географические открытия? Вы услышите увлекательную историю храмовников, переплывая реку на пути к крепости, гуляя по средневековому монастырю и касаясь стен древней синагоги.
290 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
По следам тамплиеров
По следам тамплиеров

Что вас ожидает

История ордена храмовников
История ордена тамплиеров на протяжении веков окутана тайнами и загадками, о которых мы и поговорим. В XII веке, когда Португалия сражалась с мусульманами, король страны обратился к тамплиерам за помощью, и вплоть до XIV века орден защищал португальские земли. А после его место заняли преемники храмовников — рыцари Христа, и дело тамплиеров продолжилось. Почему орден рыцарей Христа так важен? Потому что именно под его началом вершились самые отважные географические открытия, принёсшие Португалии славу.

Древние крепости, уникальная синагога и эпоха инквизиции
Вы увидите главные святыни ордена — монастырь Томар и крепость Алмоурол, звенья «золотого кольца» Португалии, куда входят также посёлки Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима и Назаре. Вместе с уголками главного дома тамплиеров вам откроется и история 300-летней португальской инквизиции. Вы посетите единственную в стране синагогу, которая выстояла со времён XV века, и услышите о гонениях на евреев. А после отправитесь в крепость Алмоурол на середине реки: несколько минут путешествия на лодке — и вы у цитадели.

Организационные детали

  • Вход в монастырь Томар и переправа на лодке оплачиваются дополнительно: Томар — 6 евро с человека, переправа — 2 евро с человека.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, транспортные расходы уже включены в стоимость.
  • При желании можно продлить экскурсию и посетить близлежащие города.
По следам тамплиеров
По следам тамплиеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Роман с Португалией начался 17 лет назад, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую ее на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Все очень понравилось. Наш гид Наташа просто супер повсем параметрам.
Плоткины
17 мая 2019
Очень информативная и неожиданная экскурсия. Спасибо Наталье за ее профессионализм и умение скорректировать поездку по интересу и желанию клиента. Рекомендуем от всей души.
8 января 2019
Поездка с Натальей это чудо. Вся наша семья и подруга были в полном восторге. Сожаление было только в одном, так мало времени и жаль, а может и нет (так как это была замечательная точка в посещении Португалии). Наталья прекрасно знает историю, уголки и закоулки Португалии, быт людей. Всем советую, съездить с Натальей хоть на одну экскурсию и на остальные вы просто не сможете поменять гида, так как она супер гид!

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