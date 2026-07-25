3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

История ордена тамплиеров на протяжении веков окутана тайнами и загадками, о которых мы и поговорим. В XII веке, когда Португалия сражалась с мусульманами, король страны обратился к тамплиерам за помощью, и вплоть до XIV века орден защищал португальские земли. А после его место заняли преемники храмовников — рыцари Христа, и дело тамплиеров продолжилось. Почему орден рыцарей Христа так важен? Потому что именно под его началом вершились самые отважные географические открытия, принёсшие Португалии славу.
Древние крепости, уникальная синагога и эпоха инквизиции
Вы увидите главные святыни ордена — монастырь Томар и крепость Алмоурол, звенья «золотого кольца» Португалии, куда входят также посёлки Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима и Назаре. Вместе с уголками главного дома тамплиеров вам откроется и история 300-летней португальской инквизиции. Вы посетите единственную в стране синагогу, которая выстояла со времён XV века, и услышите о гонениях на евреев. А после отправитесь в крепость Алмоурол на середине реки: несколько минут путешествия на лодке — и вы у цитадели.
Организационные детали
Вход в монастырь Томар и переправа на лодке оплачиваются дополнительно: Томар — 6 евро с человека, переправа — 2 евро с человека.
Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, транспортные расходы уже включены в стоимость.
При желании можно продлить экскурсию и посетить близлежащие города.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 474 туристов
Живу в Португалии с 2001-го года и профессионально занимаюсь туризмом с 2006-го, что позволило мне изучить страну досконально — от известных городов до укромных уголков. И по сей день я читать дальшеуменьшить
продолжаю открывать в ней что-новое.
Специализируюсь на истории, культуре и литературе Португалии. Глубокий личный интерес к этим темам и исследование источников позволяют мне раскрывать сложные связи между эпохами, людьми и местами простым и живым языком.
Моя цель — не просто показать страну, а помочь её понять, почувствовать её характер и ритм. Каждая экскурсия — это совместное путешествие и разговор. Я строю маршруты, логично соединяя эпохи, и адаптирую рассказ под интересы гостей, чтобы Португалия перестала быть точкой на карте и стала осмысленной и близкой.
Предлагаю уникальные, продуманные маршруты на комфортабельном транспорте. Для меня важны спокойный темп, внимание к деталям и опыт, который соединяет историю, культуру и личные наблюдения в цельную картину.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Прекрасная экскурсия, великолепно провели время вместе с Наталией! Наталия замечательный собеседник, прекрасно владеет материалом, великолепная подача информации, энциклопедически образована и просто приятная девушка! Учитывая нашу разновозрастную компанию, она прекрасно справилась с нами. Всем было очень интересно и на наши вопросы получали исчерпывающие ответы. Отдельное спасибо за советы по посещению других мест. Рекомендуем однозначно всем, не разочаруетесь!
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А
Алина
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая, мы практически не устали)) Очень рекомендую!
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Н
Николай
Наталья - чудесный профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура. Спасибо большое!
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Е
Елена
Поездка с Натальей это чудо. Вся наша семья и подруга были в полном восторге. Сожаление было только в одном, так мало времени и жаль, а может и нет (так как читать дальшеуменьшить
это была замечательная точка в посещении Португалии). Наталья прекрасно знает историю, уголки и закоулки Португалии, быт людей. Всем советую, съездить с Натальей хоть на одну экскурсию и на остальные вы просто не сможете поменять гида, так как она супер гид!
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Плоткины
Очень информативная и неожиданная экскурсия. Спасибо Наталье за ее профессионализм и умение скорректировать поездку по интересу и желанию клиента. Рекомендуем от всей души.
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Д
Дмитрий
Все очень понравилось. Наш гид Наташа просто супер повсем параметрам.