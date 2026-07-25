3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

По следам тамплиеров

Погрузитесь в эпоху рыцарства и инквизиции. Узнайте, кем были тамплиеры и как они связаны с великими географическими открытиями
Приглашаем вас в небольшое путешествие во времена рыцарства, священной инквизиции и подвигов во имя веры.

Кем были тамплиеры, чем занимался орден и причём тут великие географические открытия? Вы услышите увлекательную историю
читать дальшеуменьшить

храмовников, переплывая реку на пути к крепости, гуляя по средневековому монастырю и касаясь стен древней синагоги.

Вы увидите главные святыни ордена - монастырь Томар и крепость Алмоурол, звенья «золотого кольца» Португалии, куда входят также посёлки Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима и Назаре.

Вместе с уголками главного дома тамплиеров вам откроется и история 300-летней португальской инквизиции.

Вы посетите единственную в стране синагогу, которая выстояла со времён XV века, и услышите о гонениях на евреев.

А после отправитесь в крепость Алмоурол на середине реки: несколько минут путешествия на лодке - и вы у цитадели

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 История ордена тамплиеров
  • 🚤 Путешествие на лодке к крепости
  • 🏛 Посещение монастыря Томар
  • 🕍 Единственная синагога XV века
  • 🛡 Увлекательные рассказы о рыцарях
По следам тамплиеров
По следам тамплиеров
По следам тамплиеров

Что можно увидеть

  • Монастырь Томар
  • Крепость Алмоурол
  • Синагога XV века

Описание экскурсии

История ордена храмовников

История ордена тамплиеров на протяжении веков окутана тайнами и загадками, о которых мы и поговорим. В XII веке, когда Португалия сражалась с мусульманами, король страны обратился к тамплиерам за помощью, и вплоть до XIV века орден защищал португальские земли. А после его место заняли преемники храмовников — рыцари Христа, и дело тамплиеров продолжилось. Почему орден рыцарей Христа так важен? Потому что именно под его началом вершились самые отважные географические открытия, принёсшие Португалии славу.

Древние крепости, уникальная синагога и эпоха инквизиции

Вы увидите главные святыни ордена — монастырь Томар и крепость Алмоурол, звенья «золотого кольца» Португалии, куда входят также посёлки Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима и Назаре. Вместе с уголками главного дома тамплиеров вам откроется и история 300-летней португальской инквизиции. Вы посетите единственную в стране синагогу, которая выстояла со времён XV века, и услышите о гонениях на евреев. А после отправитесь в крепость Алмоурол на середине реки: несколько минут путешествия на лодке — и вы у цитадели.

Организационные детали

  • Вход в монастырь Томар и переправа на лодке оплачиваются дополнительно: Томар — 6 евро с человека, переправа — 2 евро с человека.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, транспортные расходы уже включены в стоимость.
  • При желании можно продлить экскурсию и посетить близлежащие города.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 474 туристов
Живу в Португалии с 2001-го года и профессионально занимаюсь туризмом с 2006-го, что позволило мне изучить страну досконально — от известных городов до укромных уголков. И по сей день я
читать дальшеуменьшить

продолжаю открывать в ней что-новое. Специализируюсь на истории, культуре и литературе Португалии. Глубокий личный интерес к этим темам и исследование источников позволяют мне раскрывать сложные связи между эпохами, людьми и местами простым и живым языком. Моя цель — не просто показать страну, а помочь её понять, почувствовать её характер и ритм. Каждая экскурсия — это совместное путешествие и разговор. Я строю маршруты, логично соединяя эпохи, и адаптирую рассказ под интересы гостей, чтобы Португалия перестала быть точкой на карте и стала осмысленной и близкой. Предлагаю уникальные, продуманные маршруты на комфортабельном транспорте. Для меня важны спокойный темп, внимание к деталям и опыт, который соединяет историю, культуру и личные наблюдения в цельную картину.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
Прекрасная экскурсия, великолепно провели время вместе с Наталией! Наталия замечательный собеседник, прекрасно владеет материалом, великолепная подача информации, энциклопедически образована и просто приятная девушка! Учитывая нашу разновозрастную компанию, она прекрасно справилась с нами. Всем было очень интересно и на наши вопросы получали исчерпывающие ответы. Отдельное спасибо за советы по посещению других мест. Рекомендуем однозначно всем, не разочаруетесь!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая, мы практически не устали)) Очень рекомендую!
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая,
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая,
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая,
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья - чудесный профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.
Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка с Натальей это чудо. Вся наша семья и подруга были в полном восторге. Сожаление было только в одном, так мало времени и жаль, а может и нет (так как
читать дальшеуменьшить

это была замечательная точка в посещении Португалии). Наталья прекрасно знает историю, уголки и закоулки Португалии, быт людей. Всем советую, съездить с Натальей хоть на одну экскурсию и на остальные вы просто не сможете поменять гида, так как она супер гид!

Вам был полезен этот отзыв?
Плоткины
Очень информативная и неожиданная экскурсия. Спасибо Наталье за ее профессионализм и умение скорректировать поездку по интересу и желанию клиента. Рекомендуем от всей души.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Все очень понравилось. Наш гид Наташа просто супер повсем параметрам.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии на «По следам тамплиеров»

Тайны масонов Лиссабона
Пешая
3 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны масонов Лиссабона
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
13 авг в 15:00
14 авг в 15:00
€70 за человека
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
4 часа
131 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €285 за всё до 4 чел.
Лиссабон: инструкция по применению
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон: инструкция по применению
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Начало: Районе Салданья
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
от €150 за всё до 6 чел.
Нетривиальная Португалия
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Нетривиальная Португалия
Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне: Райский сад Будды, старинная винодельня и крепость Обидуш. Погружение в историю и культуру
Завтра в 16:00
12 авг в 08:30
от €500 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне
от €385 за экскурсию