3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в небольшое путешествие во времена рыцарства, священной инквизиции и подвигов во имя веры.Кем были тамплиеры, чем занимался орден и причём тут великие географические открытия? Вы услышите увлекательную историю

храмовников, переплывая реку на пути к крепости, гуляя по средневековому монастырю и касаясь стен древней синагоги. Вы увидите главные святыни ордена - монастырь Томар и крепость Алмоурол, звенья «золотого кольца» Португалии, куда входят также посёлки Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима и Назаре. Вместе с уголками главного дома тамплиеров вам откроется и история 300-летней португальской инквизиции. Вы посетите единственную в стране синагогу, которая выстояла со времён XV века, и услышите о гонениях на евреев. А после отправитесь в крепость Алмоурол на середине реки: несколько минут путешествия на лодке - и вы у цитадели

Описание экскурсии

История ордена храмовников

История ордена тамплиеров на протяжении веков окутана тайнами и загадками, о которых мы и поговорим. В XII веке, когда Португалия сражалась с мусульманами, король страны обратился к тамплиерам за помощью, и вплоть до XIV века орден защищал португальские земли. А после его место заняли преемники храмовников — рыцари Христа, и дело тамплиеров продолжилось. Почему орден рыцарей Христа так важен? Потому что именно под его началом вершились самые отважные географические открытия, принёсшие Португалии славу.

Древние крепости, уникальная синагога и эпоха инквизиции

Вы увидите главные святыни ордена — монастырь Томар и крепость Алмоурол, звенья «золотого кольца» Португалии, куда входят также посёлки Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима и Назаре. Вместе с уголками главного дома тамплиеров вам откроется и история 300-летней португальской инквизиции. Вы посетите единственную в стране синагогу, которая выстояла со времён XV века, и услышите о гонениях на евреев. А после отправитесь в крепость Алмоурол на середине реки: несколько минут путешествия на лодке — и вы у цитадели.

Организационные детали