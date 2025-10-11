Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » на Мадейре на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов 8 отзывов Индивидуальная до 1 чел. Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке €180 за экскурсию Пешая 2.5 часа 46 отзывов Мини-группа до 7 чел. Прогулка по крышам Фуншала: групповой тур по Мадейре Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе Начало: Возле театрального кафе Расписание: в пятницу в 15:00 €40 за человека Пешая 4 часа 18 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Увлекательная прогулка по Мадейре: центральные улицы, порт и собор Фуншал - сердце Мадейры. Погрузитесь в его историю, прогуляйтесь по живописным улицам, посетите кафедральный собор и рынок с экзотическими фруктами €150 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Мадейры

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре Арт-прогулка по Фуншалу Прогулка по крышам Фуншала Знакомьтесь, Фуншал В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Мадейре в октябре 2025 Сейчас на Мадейре в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 180. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5

Экскурсии на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 72 ⭐ отзыва, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь