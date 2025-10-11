Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
11 окт в 09:00
12 окт в 14:00
€180 за экскурсию
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по крышам Фуншала: групповой тур по Мадейре
Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе
Начало: Возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
17 окт в 15:00
24 окт в 15:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная прогулка по Мадейре: центральные улицы, порт и собор
Фуншал - сердце Мадейры. Погрузитесь в его историю, прогуляйтесь по живописным улицам, посетите кафедральный собор и рынок с экзотическими фруктами
11 окт в 09:00
20 окт в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
