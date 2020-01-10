5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Художественная жизнь Фуншала Для начала мы прогуляемся по красивым местам города, связанным с жизнью и творчеством знаковых художников. Посетим старый дегустационный зал, стены которого расписал Макс Ромер, заглянем на улицу расписных дверей – концептуальный арт-проект Фуншала. Вы посетите три галереи: в одной мы поговорим об альтернативном искусстве и понаблюдаем, как работают художники; в другой встретимся с выставочным искусством; в третьей – познакомимся с местными художниками и их особенным цветоделением. На прогулке я расскажу вам о разных стилях и направлениях живописи, научу их отличать и оценивать.
Мастер-класс от художника Пришло время написать свою первую картину маслом вместе с одним из художников Мадейры! Мы выберем сюжет для вашего будущего шедевра и три часа посвятим погружению в творчество. Даже если вы первый раз взяли в руки кисть, то непременно удивитесь проделанной работе и собственным неизведанным способностям. В итоге после экскурсии у вас на память останутся потрясающий опыт и поистине уникальный сувенир.
Организационные детали
Мастер-класс для одного участника входит в стоимость (для каждого последующего участника стоимость €30). Отдельно оплачивается дегустация вина.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Меня зовут Светлана. После празднования пятидесятилетия в моей жизни произошли изменения. Я стала рисовать! А работа гидом из хобби стала профессией. А еще, приехав на 10 дней на Мадейру, я осталась здесь, думаю, навсегда. Я обожаю остров, комфорт, джаз, вкусную еду и приятные компании. На Трипстере я решила предложить совершенно необычные прогулки: особенный гастрономический тур, встреча рассвета под живую музыку в самой высокой точке острова, арт-каникулы для всей семьи. На острове Мадейра невозможно не творить и не радоваться жизни, ведь это остров художников. И непременно надо дать шанс тому, кто всегда хотел, но никогда не смел сделать первый шаг в мир живописи. Хотите праздник и душевное общение? Обращайтесь!
Это была наша вторая встреча со Светланой (ранее были на прогулке по крышам, которая очень впечатлила). Чтобы могу казать? Восторг!!!! Море эмоций и радости!!!! В прямом смысле мы оставили свой художественный след на одной из дверей арт-улицы Фуншала и теперь с гордостью будем туда возвращаться!! )) А ещё будем пить кофе из чашечек, которые сами расписали, благодаря Светлане и ее чуткому руководству и помощи!!! Ооооочень советуем Арт-прогулку! Она запомнится вам на всю жизнь!!!
Vera
28 января 2019
Огромное спасибо ещё раз Светлане! Действительно информация, которую не найдёте ни в одном путеводителе. Все интересно, неформально, гибко. Сам опыт рисования маслом на пленере в условиях постоянно меняющегося освещения был очень необычен.
Галина
13 ноября 2017
Светлана организовала интересную экскурсию. Были на экскурсии с двумя детьми 9 лет. Им очень понравилось раскрашивать дверь на улице Санта Мария, это была такая эксклюзивная возможность, предоставленная Светланой. Дети очень гордятся своими шедеврами в виде кота и вазочки. Понравился сам процесс и новый опыт. Очень красивые фотографии. Всем рекоммендую сходить на арт - экскурсию, особенно с детьми.
Ruslan
7 ноября 2017
Уважаемые дамы и господа, мы с мужем получили огромное удовольствие и наслаждение от экскурсии по Мадере 29.10.2017 с прекрасным, эрудированным гидом Светланой. Благодаря прекрасной, хорошо организованной Светланой экскурсии Мадера оставила нам только приютные воспоминания. Если судьба подарит нам ещё одну возможность, мы бы хотели бы ещё не однократно побывать на этом фантастическом острове, красоту и историю которого открыла для нас Светлана. Огромное спасибо ей за это, браво!!! Будем всем рекомендовать такого замечательного гида.
Александр
28 июля 2017
Светлана - замечательный гид! ее экскурсии совершенно точно запомнятся вам надолго! Они не стандартны, они креативны и уникальны. Рассказчик Светлана очень эмоциональный, поэтому информация от нее всегда объемна - то есть насыщена не только сухими фактами, но и личным опытом жизни на острове. Остров оказался средоточием творческих людей - художников, поэтов. Это именно то место, где хочется прикоснуться к творчеству самому. И данная экскурсия позволила реализовать давнюю мечту.
Архитектурные контрасты и потрясающие ракурсы с лучших крыш Старого города
Иногда, чтобы взлететь над городской суетой, достаточно подняться на крышу! Крыши Фуншала всегда очаровательны, позитивны, в любую погоду радуют глаз теплыми цветами и своими то замысловатыми, то совсем простыми формами и конструкциями. Вы подниметесь на самые впечатляющие крыши города, взглянете с новых ракурсов на уже известные достопримечательности и обязательно поддадитесь обаянию Фуншала, слушая живую музыку на крыше-кафе с чашечкой горячего кофе.
Встретить рассвет в окружении горных вершин, мягких облаков, живой музыки и горячего кофе
Подняться выше облаков, встретиться с солнцем на одной из самых высоких вершин Мадейры, выпить утренний кофе, завернувшись в облака. Что может быть прекраснее? Я приглашаю вас встретить рассвет на пике Ариэйру, наслаждаясь прекрасной живой музыкой и первыми солнечными лучами. Эта прогулка может стать для вас не только началом нового дня, но и началом новой жизни!
Прикоснуться к удивительному растительному миру острова Мадейра
За один день вы посетите пять самых интересных садов и парков Фуншала — выпьете утренний кофе в окружении тропических растений, пройдете по аллее ярких камелий, насладитесь прекрасными городскими пейзажами и найдете лучшие ракурсы для фотографий. Приготовьтесь к новым потрясающим впечатлениям и погружению в природу острова Мадейра!