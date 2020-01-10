5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Художественная жизнь Фуншала

Для начала мы прогуляемся по красивым местам города, связанным с жизнью и творчеством знаковых художников. Посетим старый дегустационный зал, стены которого расписал Макс Ромер, заглянем на улицу расписных дверей – концептуальный арт-проект Фуншала. Вы посетите три галереи: в одной мы поговорим об альтернативном искусстве и понаблюдаем, как работают художники; в другой встретимся с выставочным искусством; в третьей – познакомимся с местными художниками и их особенным цветоделением. На прогулке я расскажу вам о разных стилях и направлениях живописи, научу их отличать и оценивать.

Мастер-класс от художника

Пришло время написать свою первую картину маслом вместе с одним из художников Мадейры! Мы выберем сюжет для вашего будущего шедевра и три часа посвятим погружению в творчество. Даже если вы первый раз взяли в руки кисть, то непременно удивитесь проделанной работе и собственным неизведанным способностям. В итоге после экскурсии у вас на память останутся потрясающий опыт и поистине уникальный сувенир.