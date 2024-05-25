П Пётр Центральная и Восточная Мадейра за 1 день Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.

Е Екатерина Центральная и Восточная Мадейра за 1 день Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!

Л Людмила Центральная и Восточная Мадейра за 1 день С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋

А Александр Восточная Мадейра - от леса к пустыне Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍

A Aleksander Восток Мадейры - пасторальные пейзажи Все круто, очень круто 👍

K Konstantin Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей читать дальше В экскурсии мы хотели посетить максимальное количество интересных мест и смотровых площадок в динамичном темпе. Для нас было важно чтобы гид был больше душой компании, нежели учителем истории и географии. И Денис полностью оправдал наши ожидания Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно и динамично. Денис - позитивный, общительный человек, с которым было комфортно проводить время.

Е Елена Восточная Мадейра - от леса к пустыне Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!

И Инара Восток Мадейры - пасторальные пейзажи Советую взять такую экскурсию! За один день увидели очень много. Сами, по серпантинной дороге, первый раз на острове, не решились брать машину. Максим очень приятный, знающий молодой человек. День пролетел незаметно и очень насыщенно. Спасибо огромное.

S Sandra Восток Мадейры - пасторальные пейзажи Экскурсия с Максимом была очень интересной и познавательной! Волшебные виды с гор, знакомство с историей Мадейры, вкусный обед в местном ресторане- все понравилось. Рекомендуем!