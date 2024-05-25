Экскурсии по восточной части Мадейры

Найдено 6 экскурсий в категории «Восток Мадейры» на Мадейре на русском языке, цены от €186. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Отправиться в насыщенную и увлекательную поездку по природным, видовым и колоритным местам острова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 4 чел.
Восточная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
  • Л
    Людмила
    11 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
  • A
    Aleksander
    14 марта 2024
    Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
    Все круто, очень круто 👍
  • K
    Konstantin
    26 декабря 2023
    Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
    Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно и динамично. Денис - позитивный, общительный человек, с которым было комфортно проводить время.
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    В экскурсии мы хотели посетить максимальное количество интересных мест и смотровых площадок в динамичном темпе. Для нас было важно чтобы гид был больше душой компании, нежели учителем истории и географии. И Денис полностью оправдал наши ожидания

  • Е
    Елена
    9 декабря 2023
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!
  • И
    Инара
    20 ноября 2023
    Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
    Советую взять такую экскурсию! За один день увидели очень много. Сами, по серпантинной дороге, первый раз на острове, не решились брать машину. Максим очень приятный, знающий молодой человек. День пролетел незаметно и очень насыщенно. Спасибо огромное.
  • S
    Sandra
    18 сентября 2023
    Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
    Экскурсия с Максимом была очень интересной и познавательной! Волшебные виды с гор, знакомство с историей Мадейры, вкусный обед в местном ресторане- все понравилось. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    18 августа 2023
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Необыкновенно! Отлично. Вся семья в восторге. Спасибо Кириллу и Ирине. Быстрое согласование нюансов, удобно и интересно. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Восток Мадейры»

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  4. «Долина монахинь» в жерле вулкана
  5. Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Восток Мадейры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 186 до 257. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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