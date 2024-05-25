1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Отправиться в насыщенную и увлекательную поездку по природным, видовым и колоритным местам острова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от €188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППётр25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
- ЕЕкатерина17 мая 2024Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
- ЛЛюдмила11 мая 2024С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
- ААлександр5 апреля 2024Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
- AAleksander14 марта 2024Все круто, очень круто 👍
- KKonstantin26 декабря 2023Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно и динамично. Денис - позитивный, общительный человек, с которым было комфортно проводить время.
- ЕЕлена9 декабря 2023Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!
- ИИнара20 ноября 2023Советую взять такую экскурсию! За один день увидели очень много. Сами, по серпантинной дороге, первый раз на острове, не решились брать машину. Максим очень приятный, знающий молодой человек. День пролетел незаметно и очень насыщенно. Спасибо огромное.
- SSandra18 сентября 2023Экскурсия с Максимом была очень интересной и познавательной! Волшебные виды с гор, знакомство с историей Мадейры, вкусный обед в местном ресторане- все понравилось. Рекомендуем!
- ННаталья18 августа 2023Необыкновенно! Отлично. Вся семья в восторге. Спасибо Кириллу и Ирине. Быстрое согласование нюансов, удобно и интересно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Восток Мадейры»
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