читать дальше решили заказать индивидуальный тур как самый эффективный. Случайно обнаружили в Интернете объявление Трипстера и решили рискнуть. Это была редкая удача. Мы заглянули во все возможные места, на редкость увлечённый гид посвящал нас по ходу путешествия в самые разные подробности, связанные с ними. Время промелькнуло практически незаметно, но осталось ощущение праздника. Сами мы точно ничего подобного бы не увидели.

Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни