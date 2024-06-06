Экскурсии по западной части Мадейры

Найдено 4 экскурсии в категории «Запад Мадейры» на Мадейре на русском языке, цены от €188. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
14 отзывов
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 7 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
257 за всё до 3 чел.
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Западная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    6 июня 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Огромное спасибо Максиму за великолепную экскурсию! Очень много новой интересной информации, прекрасно продуманный маршрут. Мы остались очень довольны этим днем. Всенепременно поедем с ним и на другие экскурсии.
  • s
    semyon
    26 апреля 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    интересная экскурсия. Максим хороший и знающей своё доло специалист. Не думал что за одну экскурсию увидем и узнаем так много нового и интересногоБольшое спасибо Вам, Максим
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
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    Мы увидели так много красивых мест, и получили столько же интересной, и познавательной информации! Мы ни на секунду не пожалели что выбрали именно вас!!!)

  • А
    Алексей
    11 марта 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Все хорошо. Максим помог за половину дня изучить половину острова, как мы и планировали. Выбранный на обед ресторан Кашалот оказался самым вкусным за все время нахождения во всей Португалии.
  • Е
    Елена
    15 февраля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
    Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
  • П
    Павел
    7 февраля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду. И все это в
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    сопровождении с интересными и веселыми историями от самого позитивного гида! Денис просто красавчик! Не пожалели ни секунды, что доверили впечатления профессионалу своего дела. Спасибо!

    Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную едуМы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду
  • Р
    Роберт
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
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    решили заказать индивидуальный тур как самый эффективный. Случайно обнаружили в Интернете объявление Трипстера и решили рискнуть. Это была редкая удача. Мы заглянули во все возможные места, на редкость увлечённый гид посвящал нас по ходу путешествия в самые разные подробности, связанные с ними. Время промелькнуло практически незаметно, но осталось ощущение праздника. Сами мы точно ничего подобного бы не увидели.

  • Ш
    Шаида
    25 сентября 2023
    Первозданная природа западной Мадейры
    Нам все очень понравилось! Прекрасная экскурсия, мы увидели все красоты острова и услышали интереснейшие факты! за 1 акскурсию прошли 5
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    разных температурных режимов:) Нам понравилось настолько, что хотели продлить наше проживание в Мадейре и посмотреть еще, но к сожалению в отеле не было мест и мы решили, что обязательно сюда вернемся

  • И
    Игорь
    16 января 2019
    Западная часть острова Мадейра
    Нам очень понравилось! Были нюансы, но они придавали шарм путешествию. Рекомендуем попробовать.
  • А
    Александр
    6 января 2019
    Западная часть острова Мадейра
    Экскурсия прошла отлично. Время пролетело незаметно для нас. На Экскурсии нас было четверо, детям 21 и 13 лет - всем
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    было интересно. Температура воздуха была в среднем 18 градусов (в горах +12), было комфортно. В лавовых озёрах температура воды была 18 градусов- искупались, взбодрились! Было холодно, но не пожалели! Среди купающихся с нами были только русскоговорящие туристы, остальные наблюдали. Природа острова проста изумительна,водопады,лавровые леса, ущелья, горы. Рекомендуем данную экскурсию всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Запад Мадейры»

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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Запад Мадейры" можно забронировать 4 экскурсии от 188 до 257. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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