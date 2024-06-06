1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от €188 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
€225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena6 июня 2024Огромное спасибо Максиму за великолепную экскурсию! Очень много новой интересной информации, прекрасно продуманный маршрут. Мы остались очень довольны этим днем. Всенепременно поедем с ним и на другие экскурсии.
- ssemyon26 апреля 2024интересная экскурсия. Максим хороший и знающей своё доло специалист. Не думал что за одну экскурсию увидем и узнаем так много нового и интересногоБольшое спасибо Вам, Максим
- ООльга22 апреля 2024Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
- ААлексей11 марта 2024Все хорошо. Максим помог за половину дня изучить половину острова, как мы и планировали. Выбранный на обед ресторан Кашалот оказался самым вкусным за все время нахождения во всей Португалии.
- ЕЕлена15 февраля 2024Просто идеальный по красоте Остров, идеальная яркая экскурсия, идеальный гид!! Однозначно рекомендую!!
- ППавел7 февраля 2024Мы увидели красивейшие пляжи, водопады, красоты Мадейры, старые дороги, купались в лавовых бассейнах, кушали вкусную еду. И все это в
- РРоберт25 сентября 2023Мы с женой лишь на неделю приехали на Мадейру, но посмотреть хотелось как можно больше. Поэтому мы впервые в жизни
- ШШаида25 сентября 2023Нам все очень понравилось! Прекрасная экскурсия, мы увидели все красоты острова и услышали интереснейшие факты! за 1 акскурсию прошли 5
- ИИгорь16 января 2019Нам очень понравилось! Были нюансы, но они придавали шарм путешествию. Рекомендуем попробовать.
- ААлександр6 января 2019Экскурсия прошла отлично. Время пролетело незаметно для нас. На Экскурсии нас было четверо, детям 21 и 13 лет - всем
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Запад Мадейры»
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