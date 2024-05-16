Фуншал — главный город и морской порт Мадейры. Я поделюсь историей его основания и дальнейшего развития.
Проведу вас по самым интересным улицам и покажу главные достопримечательности: Кафедральный собор, живописный парк и памятник легендарному футболисту. А ещё мы посетим колоритный рынок, где от обилия экзотических фруктов разбегаются глаза.
Проведу вас по самым интересным улицам и покажу главные достопримечательности: Кафедральный собор, живописный парк и памятник легендарному футболисту. А ещё мы посетим колоритный рынок, где от обилия экзотических фруктов разбегаются глаза.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 4 часа вы:
- Пройдёте по центральной, самой оживлённой и старейшей улицам города
- Прогуляетесь по парку и полюбуетесь шикарным видом на порт
- Осмотрите кафедральный собор «Се» и прикоснётесь к его истории
- Увидите памятник самому знаменитому португальскому футболисту
- Заглянете на городской рынок с экзотическими цветами и тропическими фруктами
- Оцените работы местных вышивальщиц и увидите «рыбу-саблю»
И многое другое!
Организационные детали
Во время экскурсии будет возможность выпить чашечку кофе и купить сувениры (оплачивается дополнительно).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatyana — ваш гид на Мадейре
Давайте знакомиться! Меня зовут Таня, я живу на Мадейре — волшебном острове со сказочными лесами и захватывающими дух горными видами. В туризме я уже 15 лет. Для меня это работа в удовольствие. Гости часто спрашивают, почему я выбрала именно это место для жизни. После экскурсии ответ становится очевиден!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andre
16 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
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