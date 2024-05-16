Tatyana — ваш гид на Мадейре

Давайте знакомиться! Меня зовут Таня, я живу на Мадейре — волшебном острове со сказочными лесами и захватывающими дух горными видами. В туризме я уже 15 лет. Для меня это работа в удовольствие. Гости часто спрашивают, почему я выбрала именно это место для жизни. После экскурсии ответ становится очевиден!