Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
«Вы посетите три галереи: в одной мы поговорим об альтернативном искусстве и понаблюдаем, как работают художники»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€180 за экскурсию
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по крышам Фуншала: групповой тур по Мадейре
Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе
Начало: Возле театрального кафе
«Вы побываете на галерее и уникальной крыше церкви колледжа иезуитов, которые впечатляет как снаружи, так и внутри»
Расписание: в пятницу в 15:00
12 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Фуншал: экскурсия по старому городу
Проедем по необычным улицам старого Фуншала, посетим главный собор, рынок с экзотическими фруктами и лавки с изделиями из пробкового дерева
«Если будет желание – можем зайти в музей истории Мадейры»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеа24 августа 2024Виктория приятный человек
- ААлла8 февраля 2023Были на индивидуальной экскурсии по Фуншалу с Викторией. Она 21 год живет на Мадейре и знает все изнутри, поэтому особенно
- IIrina4 декабря 2018Нашим гидом была Дина, очень знающая, прелестная и легкая в общении! Она провела для нас очень славную экскурсию!
Фуншал незабываем.
Нам всем снова хочется вернуться на Мадейру!
- ССветлана18 ноября 2017Мы прекрасно провели время в приятной компании гида Виктории. Экскурсия была отлично организована. Большое спасибо!!!!
- ККатя24 июля 2017Экскурсия была замечательная, к удивлению, вел ее не Мариан, а Светлана, но она была просто выше всяких похвал! Света вела
- ООльга3 июля 2014Давно мечтали посетить далекую Португалию. Наконец-то выбрали время в апреле 2014 года, с погодой повезло, застали и моросящий дождик в
