горах, и палящее солнце на пляже. Сначала решили посетить Мадейру, потом 4 дня в Лиссабоне. Сразу скажу отдых удался! Мы с мужем в восторге от этой поездки, до сих пор вспоминаем красоты и гостеприимство Португалии! Отдыхали в отеле Quinta Da Penha De Franca в апреле 2014 г.



Ездили самостоятельно, но не пожалели. Гида выбирали самостоятельно – набрали в интернете "русские гиды на Мадейре", очень просто. Об Мариане узнали через отзывы туристов в интернете. Для нас он оказался огромной находкой - комфортабельный автомобиль, великолепные экскурсии по Фуншалу и по западной части Мадейры, очень приятное общение.



Сам он родом из России, закончил курс обучения на гида в туристической школе Мадейры, а также туристический факультет. Мы узнали исторические факты об образование острова, о его социальной и экономической жизни прошлых и настоящих лет, о гастрономии и виноделии, о легенде возникновения вина Мадейрa и многое другое.



Благодаря Мариану, Мадейра оставила в памяти много ярких, красочных и приятных впечатлений! Советую всем кто решит, насладиться красотами этой прекрасной страны, обращайтесь к Мариану, он и экскурсию проведет на комфортабельной машине, и подскажет, что и как лучше посмотреть самостоятельно, и поможет с арендой машины, очень не дорого! Огромное спасибо тебе, Мариан, за прекрасный отдых и твои советы!