Музеи и искусство Мадейры

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» на Мадейре на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Арт-прогулка по Фуншалу
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу: экскурсия с мастер-классом
Погрузитесь в художественную жизнь Фуншала, прогуливаясь по местам, связанным с творчеством знаковых художников. Узнайте о разных стилях живописи и их оценке
«Вы посетите три галереи: в одной мы поговорим об альтернативном искусстве и понаблюдаем, как работают художники»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€180 за экскурсию
Прогулка по крышам Фуншала
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по крышам Фуншала: групповой тур по Мадейре
Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе
Начало: Возле театрального кафе
«Вы побываете на галерее и уникальной крыше церкви колледжа иезуитов, которые впечатляет как снаружи, так и внутри»
Расписание: в пятницу в 15:00
12 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€40 за человека
Невероятный Фуншал
На машине
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фуншал: экскурсия по старому городу
Проедем по необычным улицам старого Фуншала, посетим главный собор, рынок с экзотическими фруктами и лавки с изделиями из пробкового дерева
«Если будет желание – можем зайти в музей истории Мадейры»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леа
    24 августа 2024
    Невероятный Фуншал
    Виктория приятный человек
  • А
    Алла
    8 февраля 2023
    Невероятный Фуншал
    Были на индивидуальной экскурсии по Фуншалу с Викторией. Она 21 год живет на Мадейре и знает все изнутри, поэтому особенно
    интересно было ее слушать! Узнали много интересностей и про остров, и про жизнь на острове. Датами не грузила, на все вопросы отвечала подробно. Наша экскурсия была на второй день нашего пребывания и мы с помощью Виктории поняли, как нам надо организовывать следующие пять дней, чтобы увидеть по максимуму! И в последующие дни на вопросы в мессенджере Виктория тоже нам сразу отвечала! Однозначно рекомендуем! Сергей и Алла.

  • I
    Irina
    4 декабря 2018
    Невероятный Фуншал
    Нашим гидом была Дина, очень знающая, прелестная и легкая в общении! Она провела для нас очень славную экскурсию!
    Фуншал незабываем.
    Нам всем снова хочется вернуться на Мадейру!
  • С
    Светлана
    18 ноября 2017
    Невероятный Фуншал
    Мы прекрасно провели время в приятной компании гида Виктории. Экскурсия была отлично организована. Большое спасибо!!!!
  • К
    Катя
    24 июля 2017
    Невероятный Фуншал
    Экскурсия была замечательная, к удивлению, вел ее не Мариан, а Светлана, но она была просто выше всяких похвал! Света вела
    экскурсию спокойно и расслаблено, как бы между прочим выдавая огромный объем информации и отвечая на любые вопросы. Нам было комфортно, интересно и познавательно. Наша компания включала маленьких детей, для них были подготовлены кресла в микроавтобусе, учитывались наши особенности и темп, дети были в восторге. Однозначно советую!

  • О
    Ольга
    3 июля 2014
    Невероятный Фуншал
    Давно мечтали посетить далекую Португалию. Наконец-то выбрали время в апреле 2014 года, с погодой повезло, застали и моросящий дождик в
    горах, и палящее солнце на пляже. Сначала решили посетить Мадейру, потом 4 дня в Лиссабоне. Сразу скажу отдых удался! Мы с мужем в восторге от этой поездки, до сих пор вспоминаем красоты и гостеприимство Португалии! Отдыхали в отеле Quinta Da Penha De Franca в апреле 2014 г.

    Ездили самостоятельно, но не пожалели. Гида выбирали самостоятельно – набрали в интернете "русские гиды на Мадейре", очень просто. Об Мариане узнали через отзывы туристов в интернете. Для нас он оказался огромной находкой - комфортабельный автомобиль, великолепные экскурсии по Фуншалу и по западной части Мадейры, очень приятное общение.

    Сам он родом из России, закончил курс обучения на гида в туристической школе Мадейры, а также туристический факультет. Мы узнали исторические факты об образование острова, о его социальной и экономической жизни прошлых и настоящих лет, о гастрономии и виноделии, о легенде возникновения вина Мадейрa и многое другое.

    Благодаря Мариану, Мадейра оставила в памяти много ярких, красочных и приятных впечатлений! Советую всем кто решит, насладиться красотами этой прекрасной страны, обращайтесь к Мариану, он и экскурсию проведет на комфортабельной машине, и подскажет, что и как лучше посмотреть самостоятельно, и поможет с арендой машины, очень не дорого! Огромное спасибо тебе, Мариан, за прекрасный отдых и твои советы!

