5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Фуншалу - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное. Мероприятие включает посещение различных мест, поэтому дождливые месяцы могут быть менее удобными. Май и октябрь также подходят для посещения, но возможны небольшие дожди. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но всё же можно насладиться архитектурой и культурой Мадейры.

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по старому Фуншалу. Вы узнаете историю столицы Мадейры, увидите расписные двери и изысканные рестораны.В рамках экскурсии посетите главный собор Фуншала, заглянете на рынок Mercado de

Lavradores с экзотическими фруктами и изделиями из пробкового дерева. Дегустация вина «Мадейра» и других напитков в погребе винной фабрики добавит ярких впечатлений. Возможность посетить музей истории Мадейры и остановиться в лучшем местном ресторане на обед. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я покажу самые интересные строения и расскажу об архитектуре ХV-XVIII веков, мы зайдем в главный собор и побываем на центральном рынке Mercado de Lavradores.

На рынке невероятно колоритно, здесь можно найти множество разнообразных экзотических фруктов, цветов и рыбы. Мы также заглянем на фабрику старинной Мадеренской вышивки Bordados, свернем в лавку, где продаются изделия из пробкового дерева (сумки, кошельки, чехлы для ipad и iphone) и изделия из керамики дивной красоты.

Если будет желание – можем зайти в музей истории Мадейры. Мы также продегустируем в погребе винной фабрики вино «Мадейра» и другие региональные напитки – я расскажу вам их историю. Мы посетим Монте с её знаменитой церковью, где захоронен австро-венгерский император Карл I. Далее, по Вашему желанию, мы остановимся в лучшем местном ресторане на обед, где у Вас будет возможность отведать местную рыбу пойманную в прибрежных водах Мадейры.

Тур по городу проводится на комфортабельном автомобиле.