5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Невероятный Фуншал

Проедем по необычным улицам старого Фуншала, посетим главный собор, рынок с экзотическими фруктами и лавки с изделиями из пробкового дерева
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по старому Фуншалу. Вы узнаете историю столицы Мадейры, увидите расписные двери и изысканные рестораны.

В рамках экскурсии посетите главный собор Фуншала, заглянете на рынок Mercado de
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Lavradores с экзотическими фруктами и изделиями из пробкового дерева. Дегустация вина «Мадейра» и других напитков в погребе винной фабрики добавит ярких впечатлений. Возможность посетить музей истории Мадейры и остановиться в лучшем местном ресторане на обед. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле

4.8
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный тур
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🍷 Дегустация вина
  • 🛍 Уникальные сувениры
  • 🍽 Лучшие рестораны

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Фуншалу - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное. Мероприятие включает посещение различных мест, поэтому дождливые месяцы могут быть менее удобными. Май и октябрь также подходят для посещения, но возможны небольшие дожди. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но всё же можно насладиться архитектурой и культурой Мадейры.
Сейчас август — это идеальное время.
Невероятный Фуншал
Невероятный Фуншал
Невероятный Фуншал

Что можно увидеть

  • Главный собор Фуншала
  • Mercado de Lavradores
  • Фабрика вин

Описание экскурсии

Я покажу самые интересные строения и расскажу об архитектуре ХV-XVIII веков, мы зайдем в главный собор и побываем на центральном рынке Mercado de Lavradores.

На рынке невероятно колоритно, здесь можно найти множество разнообразных экзотических фруктов, цветов и рыбы. Мы также заглянем на фабрику старинной Мадеренской вышивки Bordados, свернем в лавку, где продаются изделия из пробкового дерева (сумки, кошельки, чехлы для ipad и iphone) и изделия из керамики дивной красоты.

Если будет желание – можем зайти в музей истории Мадейры. Мы также продегустируем в погребе винной фабрики вино «Мадейра» и другие региональные напитки – я расскажу вам их историю. Мы посетим Монте с её знаменитой церковью, где захоронен австро-венгерский император Карл I. Далее, по Вашему желанию, мы остановимся в лучшем местном ресторане на обед, где у Вас будет возможность отведать местную рыбу пойманную в прибрежных водах Мадейры.

Тур по городу проводится на комфортабельном автомобиле.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариан
Мариан — ваша команда гидов на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 6 часов 50 минут
Провели экскурсии для 166 туристов
Я профессиональный русский гид в Лиссабоне и на Мадейре, имею диплом гида и сертификат на туристическую деятельность в Португалии и на острове Мадейра. У меня два высших образования, одно из
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которых — Туризм и Гостиничный бизнес, которое я уже получил в Португалии в Лиссабоне. Живу в Португалии с 2001 года, имею огромный опыт работы в португальских туристических компаниях, в частности с закрытыми группами. Работаю в команде таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. Нам нравится общаться с новыми людьми, и мы с удовольствием расскажем вам о богатой истории Португалии и её современной жизни.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Отличная экскурсия, рекомендую!
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Ольга
Давно мечтали посетить далекую Португалию. Наконец-то выбрали время в апреле 2014 года, с погодой повезло, застали и моросящий дождик в горах, и палящее солнце на пляже. Сначала решили посетить Мадейру,
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потом 4 дня в Лиссабоне. Сразу скажу отдых удался! Мы с мужем в восторге от этой поездки, до сих пор вспоминаем красоты и гостеприимство Португалии! Отдыхали в отеле Quinta Da Penha De Franca в апреле 2014 г.

Ездили самостоятельно, но не пожалели. Гида выбирали самостоятельно – набрали в интернете "русские гиды на Мадейре", очень просто. Об Мариане узнали через отзывы туристов в интернете. Для нас он оказался огромной находкой - комфортабельный автомобиль, великолепные экскурсии по Фуншалу и по западной части Мадейры, очень приятное общение.

Сам он родом из России, закончил курс обучения на гида в туристической школе Мадейры, а также туристический факультет. Мы узнали исторические факты об образование острова, о его социальной и экономической жизни прошлых и настоящих лет, о гастрономии и виноделии, о легенде возникновения вина Мадейрa и многое другое.

Благодаря Мариану, Мадейра оставила в памяти много ярких, красочных и приятных впечатлений! Советую всем кто решит, насладиться красотами этой прекрасной страны, обращайтесь к Мариану, он и экскурсию проведет на комфортабельной машине, и подскажет, что и как лучше посмотреть самостоятельно, и поможет с арендой машины, очень не дорого! Огромное спасибо тебе, Мариан, за прекрасный отдых и твои советы!

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Алла
Были на индивидуальной экскурсии по Фуншалу с Викторией. Она 21 год живет на Мадейре и знает все изнутри, поэтому особенно интересно было ее слушать! Узнали много интересностей и про остров,
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и про жизнь на острове. Датами не грузила, на все вопросы отвечала подробно. Наша экскурсия была на второй день нашего пребывания и мы с помощью Виктории поняли, как нам надо организовывать следующие пять дней, чтобы увидеть по максимуму! И в последующие дни на вопросы в мессенджере Виктория тоже нам сразу отвечала! Однозначно рекомендуем! Сергей и Алла.

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Катя
Экскурсия была замечательная, к удивлению, вел ее не Мариан, а Светлана, но она была просто выше всяких похвал! Света вела экскурсию спокойно и расслаблено, как бы между прочим выдавая огромный
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объем информации и отвечая на любые вопросы. Нам было комфортно, интересно и познавательно. Наша компания включала маленьких детей, для них были подготовлены кресла в микроавтобусе, учитывались наши особенности и темп, дети были в восторге. Однозначно советую!

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Irina
Нашим гидом была Дина, очень знающая, прелестная и легкая в общении! Она провела для нас очень славную экскурсию!
Фуншал незабываем.
Нам всем снова хочется вернуться на Мадейру!
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С
Мы прекрасно провели время в приятной компании гида Виктории. Экскурсия была отлично организована. Большое спасибо!!!!
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Входит в следующие категории Мадейры

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