5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу самые интересные строения и расскажу об архитектуре ХV-XVIII веков, мы зайдем в главный собор и побываем на центральном рынке Mercado de Lavradores.
На рынке невероятно колоритно, здесь можно найти множество разнообразных экзотических фруктов, цветов и рыбы. Мы также заглянем на фабрику старинной Мадеренской вышивки Bordados, свернем в лавку, где продаются изделия из пробкового дерева (сумки, кошельки, чехлы для ipad и iphone) и изделия из керамики дивной красоты.
Если будет желание – можем зайти в музей истории Мадейры. Мы также продегустируем в погребе винной фабрики вино «Мадейра» и другие региональные напитки – я расскажу вам их историю. Мы посетим Монте с её знаменитой церковью, где захоронен австро-венгерский император Карл I. Далее, по Вашему желанию, мы остановимся в лучшем местном ресторане на обед, где у Вас будет возможность отведать местную рыбу пойманную в прибрежных водах Мадейры.
Тур по городу проводится на комфортабельном автомобиле.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я профессиональный русский гид в Лиссабоне и на Мадейре, имею диплом гида и сертификат на туристическую деятельность в Португалии и на острове Мадейра. У меня два высших образования, одно из которых — Туризм и Гостиничный бизнес, которое я уже получил в Португалии в Лиссабоне. Живу в Португалии с 2001 года, имею огромный опыт работы в португальских туристических компаниях, в частности с закрытыми группами. Работаю в команде таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. Нам нравится общаться с новыми людьми, и мы с удовольствием расскажем вам о богатой истории Португалии и её современной жизни.
Фуншал, действительно - невероятный! Но в значительной мере впечатление было испорчено отношением гидов! Неприятный осадок остался еще на этапе заказа: на сайте стоимость экскурсии на 1-4 человек 150€, но мне сразу прислали сообщение, что за 4-х человек придется заплатить 190!!! При встрече в Фуншале оказалось, что нам без всякого согласования заменили гида!!! Не было даже намека, что будет не тот гид, которого заказывали! Это очень неприятно!!! И еще один неприятный момент - нас не предупредили, что следует взять теплую одежду. Замерзли и в значительной степени заморозили очарование острова!!! В круизе у нас было три экскурсии от Трипстера. Эта понравилась меньше всех, а была в 1,5 - 2 раза дороже друних!
Irina
4 декабря 2018
Нашим гидом была Дина, очень знающая, прелестная и легкая в общении! Она провела для нас очень славную экскурсию!
Фуншал незабываем.
Нам всем снова хочется вернуться на Мадейру!
Светлана
18 ноября 2017
Мы прекрасно провели время в приятной компании гида Виктории. Экскурсия была отлично организована . Большое спасибо !!!!
Катя
24 июля 2017
Экскурсия была замечательная, к удивлению, вел ее не Мариан, а Светлана, но она была просто выше всяких похвал! Света вела экскурсию спокойно и расслаблено, как бы между прочим выдавая огромный объем информации и отвечая на любые вопросы. Нам было комфортно, интересно и познавательно. Наша компания включала маленьких детей, для них были подготовлены кресла в микроавтобусе, учитывались наши особенности и темп, дети были в восторге. Однозначно советую!
Ольга
3 июля 2014
Давно мечтали посетить далекую Португалию. Наконец-то выбрали время в апреле 2014 года, с погодой повезло, застали и моросящий дождик в горах, и палящее солнце на пляже. Сначала решили посетить Мадейру, потом 4 дня в Лиссабоне. Сразу скажу отдых удался! Мы с мужем в восторге от этой поездки, до сих пор вспоминаем красоты и гостеприимство Португалии! Отдыхали в отеле Quinta Da Penha De Franca в апреле 2014 г.
Ездили самостоятельно, но не пожалели. Гида выбирали самостоятельно – набрали в интернете "русские гиды на Мадейре", очень просто . Об Мариане узнали через отзывы туристов в интернете. Для нас он оказался огромной находкой - комфортабельный автомобиль, великолепные экскурсии по Фуншалу и по западной части Мадейры, очень приятное общение.
Сам он родом из России, закончил курс обучения на гида в туристической школе Мадейры , а также туристический факультет. Мы узнали исторические факты об образование острова, о его социальной и экономической жизни прошлых и настоящих лет, о гастрономии и виноделии, о легенде возникновения вина Мадейрa и многое другое.
Благодаря Мариану, Мадейра оставила в памяти много ярких, красочных и приятных впечатлений! Советую всем кто решит, насладиться красотами этой прекрасной страны, обращайтесь к Мариану, он и экскурсию проведет на комфортабельной машине, и подскажет, что и как лучше посмотреть самостоятельно, и поможет с арендой машины, очень не дорого! Огромное спасибо тебе, Мариан, за прекрасный отдых и твои советы!
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
За один день путешествия мы охватим главные природные сокровища северо-западной Мадейры. Именно в этой части острова вы восхититесь видами Атлантики с высокого мыса Кабо Жиран, познакомитесь с бытом португальских рыбаков, подниметесь по крутому серпантину и окунетесь в воды вулканического бассейна. Это приключение для тех, кто готов с головой погрузиться в ошеломляющие пейзажи Мадейры и узнать о вкусах и обычаях её жителей.
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
К тому краю острова, куда спускается солнце. Где самые высокие утёсы и самые живописные водопады. Мы проедем всю западную часть Мадейры, остановимся в красивейших локациях и отведаем традиционные блюда. Вы услышите, как возник остров и чем он сейчас живёт, и, конечно, не забудете сделать великолепные снимки.
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Приглашаем в насыщенное и очень живописное путешествие по южному побережью Мадейры! Вы увидите колоритные городки, подниметесь «выше облаков» и полюбуетесь океаном с высочайшего мыса острова. А мы расскажем нескучные факты о местной жизни и сделаем все, чтобы вы чувствовали себя легко, весело и комфортно.
Дивное путешествие по востоку острова в мини-группе
Приглашаем вас проехать по невероятно красивому восточному побережью Мадейры! Вы узнаете об её первооткрывателях и защите острова от пиратов. Исследуете первозданные ландшафты восточного мыса и прогуляетесь по древовидному лесу. Прокатитесь под взлётной полосой одного из самых экстремальных аэропортов в Европе. И испытаете ещё 1001 эмоцию от сочных красок этого неземного уголка.
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
Вы проедете по фантастически живописным местам и узнаете, кто живет в волшебном лесу, где находится мыс разворота и кто дал одной деревне название «Лежбище морских котиков». А еще я раскрою секреты юности Криштиану Роналду, рецепт знаменитой понши и особенности жизни в мадерьянской семье.
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
Как появился на острове великолепный Тропический парк? Что такое «азулежу»? Какая на вкус мадерьянская кухня? Я поделюсь историческими фактами, местными преданиями и секретными местечками. А вы осмотрите главные достопримечательности и погрузитесь в природу острова, его тишину и насыщенный ароматами леса воздух.