5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас проехать по самым необычным улицам старого Фуншала с их расписными дверьми и изысканными ресторанами. Я помогу вам узнать историю столицы Мадейры, проведу по колоритным уголкам города, расскажу о его архитектуре. Вы посетите главный собор Фуншала, заглянете на местный рынок с экзотическими фруктами и в лавки с изделиями из пробкового дерева. И конечно, продегустируете вино «Мадейра» и другие напитки в погребе винной фабрики.

Что вас ожидает

Я покажу самые интересные строения и расскажу об архитектуре ХV-XVIII веков, мы зайдем в главный собор и побываем на центральном рынке Mercado de Lavradores.

На рынке невероятно колоритно, здесь можно найти множество разнообразных экзотических фруктов, цветов и рыбы. Мы также заглянем на фабрику старинной Мадеренской вышивки Bordados, свернем в лавку, где продаются изделия из пробкового дерева (сумки, кошельки, чехлы для ipad и iphone) и изделия из керамики дивной красоты.

Если будет желание – можем зайти в музей истории Мадейры. Мы также продегустируем в погребе винной фабрики вино «Мадейра» и другие региональные напитки – я расскажу вам их историю. Мы посетим Монте с её знаменитой церковью, где захоронен австро-венгерский император Карл I. Далее, по Вашему желанию, мы остановимся в лучшем местном ресторане на обед, где у Вас будет возможность отведать местную рыбу пойманную в прибрежных водах Мадейры.

Тур по городу проводится на комфортабельном автомобиле.