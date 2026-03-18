5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В рамках экскурсии посетите главный собор Фуншала, заглянете на рынок Mercado de
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- 🍷 Дегустация вина
- 🛍 Уникальные сувениры
- 🍽 Лучшие рестораны
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Главный собор Фуншала
- Mercado de Lavradores
- Фабрика вин
Описание экскурсии
Я покажу самые интересные строения и расскажу об архитектуре ХV-XVIII веков, мы зайдем в главный собор и побываем на центральном рынке Mercado de Lavradores.
На рынке невероятно колоритно, здесь можно найти множество разнообразных экзотических фруктов, цветов и рыбы. Мы также заглянем на фабрику старинной Мадеренской вышивки Bordados, свернем в лавку, где продаются изделия из пробкового дерева (сумки, кошельки, чехлы для ipad и iphone) и изделия из керамики дивной красоты.
Если будет желание – можем зайти в музей истории Мадейры. Мы также продегустируем в погребе винной фабрики вино «Мадейра» и другие региональные напитки – я расскажу вам их историю. Мы посетим Монте с её знаменитой церковью, где захоронен австро-венгерский император Карл I. Далее, по Вашему желанию, мы остановимся в лучшем местном ресторане на обед, где у Вас будет возможность отведать местную рыбу пойманную в прибрежных водах Мадейры.
Тур по городу проводится на комфортабельном автомобиле.
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Фуншал незабываем.
Нам всем снова хочется вернуться на Мадейру!