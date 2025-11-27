Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мадейре: от Камара-де-Лобуш до Порту-Мониш
Путешествие по Мадейре: Камара-де-Лобуш, Кабу-Жирау, Рибейра-Брава и Порту-Мониш. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
«Место знаменито натуральными бассейнами, созданными самой природой на берегу океана»
28 дек в 09:30
30 дек в 09:30
от €235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Начало: У вашего отеля
«Если вы проживаете на южном берегу Мадейры (Машику, Рибейра Брава) доплата за трансфер — €38»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первозданная природа западной Мадейры
Погрузитесь в удивительный мир западной Мадейры: рыбацкие городки, вулканические бассейны и потрясающие виды Атлантики ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь завораживающими водопадами северного берега Мадейры, прогуляетесь по уютному городку Сан-Висенте, а затем загадаете желание в одном мистическом месте — они обязательно сбудутся»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация рома
Начало: У вашего отеля
«А с самой восточной точки острова — мыса Святого Лаврентия для вас откроются сногсшибательные виды одновременно на южный и северный берег Мадейры»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Западная Мадейра: уютные городки и пейзажи
Откройте для себя Западную Мадейру: уютные городки, лавовые бассейны и смотровые площадки. Уникальные традиции и легенды ждут вас
«Вы прогуляетесь по живописной набережной и заглянете в старинную церковь Святого Бенедикта»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergei27 ноября 2025Отличный гид знающий остров. Куча новых впечатлений и видов,замечательные фотографии. Огромное спасибо Наталье за прекрасно проведенное время.
- ЮЮлия8 сентября 2025Это был замечательный день! Наталья учла все наши пожелания, показала нам самые красивые места по маршруту, рассказала много всего интересного про Мадейру и португальцев. В общем мы остались довольны, советуем однозначно!
- ААндрей25 июня 2025Прекрасная насыщенная программа от Натальи позволяет оценить красоты Мадейры и местной кухни, избежав толп туристов. Спасибо, замечательные воспоминания!
