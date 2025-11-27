Отличный гид знающий остров. Куча новых впечатлений и видов,замечательные фотографии. Огромное спасибо Наталье за прекрасно проведенное время.

Ю Юлия

Это был замечательный день! Наталья учла все наши пожелания, показала нам самые красивые места по маршруту, рассказала много всего интересного про Мадейру и португальцев. В общем мы остались довольны, советуем однозначно!