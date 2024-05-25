Увидеть самое главное на Мадейре

Найдено 6 экскурсий в категории «Самое главное» на Мадейре на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
14 отзывов
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 7 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Волшебные пейзажи северной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 250 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Фуншал
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Мадейру за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Влюбиться в Мадейру за один день
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
260 за всё до 3 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • Э
    Элина
    24 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Мадейра это остров в который невозможно не влюбиться, прилетая в аэропорт не понимаешь где ты находишься и что ждет тебя
    читать дальше

    впереди, а впереди многое. Так как пребывания на острове у нас было довольно короткое, было принято решение довериться профессионалам, и взять экскурсию. Сказать что мы довольны этим решением, не сказать ничего. Мы в восторге! Наш гид Денис,отличный профессионал своего дела, в не принужденной беседе мы смогли узнать такое колоссальное количество интереснейшей,познавательной,увлекательной,а порой и очень забавной информации,что влюбило нас в этот чудный остров еще больше. Пейзажи, которые мы наблюдали не передать словами,это нужно видеть своими глазами. Очень хорошо продуманный маршрут, за всю экскурсию ты не думаешь не о чем, ты просто отдыхаешь и получаешь удовольствие. Огромное спасибо Денису за этот потрясающий день, который был похож на встречу старых друзей. Удивительный и интереснейший человек,будем следить за ним в инстаграме и готовится к новой встрече, что бы познакомить с этим чудесным островом наших друзей!

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты и красивейшие локации и, самое главное - легкую и дружескую атмосферу! Незабываемые эмоции и впечатления:)
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
  • A
    Andre
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
  • Л
    Людмила
    11 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
  • s
    semyon
    26 апреля 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    интересная экскурсия. Максим хороший и знающей своё доло специалист. Не думал что за одну экскурсию увидем и узнаем так много нового и интересногоБольшое спасибо Вам, Максим
  • A
    Aleksander
    14 марта 2024
    Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
    Все круто, очень круто 👍
  • А
    Алексей
    11 марта 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Все хорошо. Максим помог за половину дня изучить половину острова, как мы и планировали. Выбранный на обед ресторан Кашалот оказался самым вкусным за все время нахождения во всей Португалии.
  • М
    Мария
    16 февраля 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Провели с Денисом чудесный, а главное, нескучный день. При выборе гида интуиция меня не подвела, мы были на одной волне
    читать дальше

    и нам было очень интересно и увлекательно вместе. Насмотрелись, нагулялись и даже наплавались, сделали кучу фотографий, которые позволят нам возвращаться на Мадейру вновь и вновь. Влюбились в этот потрясающий остров вечной весны и с нетерпением ждём продолжения путешествия!!)) Денис, спасибо за настроение!! До встречи!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
  2. Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
  3. Волшебные пейзажи северной Мадейры
  4. Знакомьтесь, Фуншал
  5. Влюбиться в Мадейру за один день
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Самое главное" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 260. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Самое главное», 60 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам