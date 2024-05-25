1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от €188 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Влюбиться в Мадейру за один день
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от €188 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППётр25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
- ЭЭлина24 мая 2024Мадейра это остров в который невозможно не влюбиться, прилетая в аэропорт не понимаешь где ты находишься и что ждет тебя
- ТТатьяна17 мая 2024Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты и красивейшие локации и, самое главное - легкую и дружескую атмосферу! Незабываемые эмоции и впечатления:)
- ЕЕкатерина17 мая 2024Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
- AAndre16 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
- ЛЛюдмила11 мая 2024С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
- ssemyon26 апреля 2024интересная экскурсия. Максим хороший и знающей своё доло специалист. Не думал что за одну экскурсию увидем и узнаем так много нового и интересногоБольшое спасибо Вам, Максим
- AAleksander14 марта 2024Все круто, очень круто 👍
- ААлексей11 марта 2024Все хорошо. Максим помог за половину дня изучить половину острова, как мы и планировали. Выбранный на обед ресторан Кашалот оказался самым вкусным за все время нахождения во всей Португалии.
- ММария16 февраля 2024Провели с Денисом чудесный, а главное, нескучный день. При выборе гида интуиция меня не подвела, мы были на одной волне
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Самое главное»
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