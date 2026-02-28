Групповая
до 15 чел.
Восточная часть острова Мадейра
Пику-ду-Арейру, домики с соломенными крышами, прибрежные скалы и Атлантика - за 1 день
Начало: У отеля Pestana CR7
Расписание: в пятницу в 09:00
27 мар в 09:00
3 апр в 09:00
€54 за человека
Групповая
до 15 чел.
Западная часть острова Мадейра
Рыбацкие деревушки, мыс Кабу-Жиран, лавровый лес и Фата Невесты за 1 день
Начало: У отеля Pestana CR7 Funchal
Расписание: в среду в 09:00
25 мар в 09:00
1 апр в 09:00
€54 за человека
Групповая
до 15 чел.
Рассвет на Пику-ду-Арейру - из Фуншала и Канису
Красиво встретить утро в горах Мадейры
Начало: У отеля Pestana CR7
Расписание: в воскресенье в 05:45
€54 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EErika28 февраля 2026Очень познавательная экскурсия. Экскурсовод Владимир интересный рассказчик и очень позитивный человек. От него мы узнали многое не только о красоте Мадейры, но и о религии португальцев и истории острова. Думаем ещё раз посетить этот прекрасный остров
- EErika28 февраля 2026Спасибо за экскурсию. С замечательным эскурсоводом Светланой посетили интереснейшие и красивейшие места западной Мадейры. Для тех, кто по какой то причине не может арендовать машину, отличная возможность познакомится с этим прекрасным островом. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Мадейре
Какие места ещё посмотреть на Мадейре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
