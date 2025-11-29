Вы посетите живописные рыбацкие деревушки Камара-ди-Лобуш и Мадалена-ду-Мар, подниметесь на мыс Кабу-Жиран с «балконом Европы», прогуляетесь по лавровому лесу Фанал и насладитесь панорамами плато Паул да Серра.
Релакс в естественных бассейнах Порту Мониш и фото у водопада «Фата Невесты» станут отличным завершением насыщенного дня.
Описание экскурсии
9:00 — начало экскурсии
9:15 — Камара-ди-Лобуш
- Осмотр традиционного рыбацкого городка, колоритных лодок и сетей
- Рассказы об истории и творчестве Уинстона Черчилля
9:30 — Пику-да-Торре
Панорамные виды на южное побережье острова.
10:00 — Ломбо до Фачо
Знакомство с террасными полями и сельским хозяйством Мадейры.
10:20 — мыс Кабу-Жиран
Самый высокий мыс Европы (589 м), смотровая площадка со стеклянным полом.
11:20 — Мадалена-ду-Мар
Очаровательный портовый городок с банановыми плантациями.
11:50 — Паул да Серра
Высокогорное плато с уникальным климатом, панорамы пиков.
12:15 — Фанал
Прогулка по древнему лавровому лесу.
13:30 — Рибейра-да-Жанела и скалы Ильеуш
Северное побережье Мадейры, виды на океан.
14:00 — Порту Мониш
- Осмотр естественных бассейнов в застывшей вулканической лаве
- Свободное время на обед, купание и прогулки
16:10 — водопад Фата Невесты
16:20 — Сан-Висенте
Северный городок с интересной историей и красивыми пейзажами.
17:00 — завершение экскурсии
Вы узнаете:
- Как живут настоящие рыбаки Мадейры
- Где до сих пор чинят сети прямо у моря и где писал свои пейзажи Уинстон Черчилль
- Почему мыс Кабу-Жиран называют «балконом Европы»
- Из чего состоит «зелёное золото» острова
- Чем уникален лавровый лес Фанал
- Какая легенда связана с поэтичным названием водопада Фата Невесты
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Отдельно оплачиваются входные билеты на мыс Кабу-Жиран — €3 за чел., обед — €20—30 за чел.
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
в среду в 09:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Pestana CR7 Funchal
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:15
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Элина — Организатор на Мадейре
Мы официальный туроператор на острове Мадейра с 2007 года. Специализируемся на экскурсиях и индивидуальных турах, предлагая путешественникам широкий выбор программ: от обзорных поездок и прогулок по левадам до морских круизов
Входит в следующие категории Мадейры
