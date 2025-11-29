Мои заказы

Западная часть острова Мадейра

Рыбацкие деревушки, мыс Кабу-Жиран, лавровый лес и Фата Невесты за 1 день
Вы посетите живописные рыбацкие деревушки Камара-ди-Лобуш и Мадалена-ду-Мар, подниметесь на мыс Кабу-Жиран с «балконом Европы», прогуляетесь по лавровому лесу Фанал и насладитесь панорамами плато Паул да Серра.

Релакс в естественных бассейнах Порту Мониш и фото у водопада «Фата Невесты» станут отличным завершением насыщенного дня.
Западная часть острова Мадейра© Элина
Западная часть острова Мадейра© Элина
Западная часть острова Мадейра© Элина

Описание экскурсии

9:00 — начало экскурсии

9:15 — Камара-ди-Лобуш

  • Осмотр традиционного рыбацкого городка, колоритных лодок и сетей
  • Рассказы об истории и творчестве Уинстона Черчилля

9:30 — Пику-да-Торре

Панорамные виды на южное побережье острова.

10:00 — Ломбо до Фачо

Знакомство с террасными полями и сельским хозяйством Мадейры.

10:20 — мыс Кабу-Жиран

Самый высокий мыс Европы (589 м), смотровая площадка со стеклянным полом.

11:20 — Мадалена-ду-Мар

Очаровательный портовый городок с банановыми плантациями.

11:50 — Паул да Серра

Высокогорное плато с уникальным климатом, панорамы пиков.

12:15 — Фанал

Прогулка по древнему лавровому лесу.

13:30 — Рибейра-да-Жанела и скалы Ильеуш

Северное побережье Мадейры, виды на океан.

14:00 — Порту Мониш

  • Осмотр естественных бассейнов в застывшей вулканической лаве
  • Свободное время на обед, купание и прогулки

16:10 — водопад Фата Невесты

16:20 — Сан-Висенте

Северный городок с интересной историей и красивыми пейзажами.

17:00 — завершение экскурсии

Вы узнаете:

  • Как живут настоящие рыбаки Мадейры
  • Где до сих пор чинят сети прямо у моря и где писал свои пейзажи Уинстон Черчилль
  • Почему мыс Кабу-Жиран называют «балконом Европы»
  • Из чего состоит «зелёное золото» острова
  • Чем уникален лавровый лес Фанал
  • Какая легенда связана с поэтичным названием водопада Фата Невесты

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на мыс Кабу-Жиран — €3 за чел., обед — €20—30 за чел.
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

в среду в 09:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Pestana CR7 Funchal
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:15
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина
Элина — Организатор на Мадейре
Мы официальный туроператор на острове Мадейра с 2007 года. Специализируемся на экскурсиях и индивидуальных турах, предлагая путешественникам широкий выбор программ: от обзорных поездок и прогулок по левадам до морских круизов
читать дальше

с наблюдением за дельфинами, гастрономических туров и экскурсий в горы. Наши гиды — профессионалы, глубоко знающие остров, его историю, традиции и культуру. Мы гарантируем высокий уровень сервиса, современный транспорт, чёткую организацию и внимание к деталям. С нами вы увидите Мадейру во всей её красоте и вернётесь домой с вдохновением и тёплыми воспоминаниями.

