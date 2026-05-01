Вы отправитесь к одной из самых впечатляющих вершин острова — Пику-ду-Арейру, чтобы в первых лучах рассвета увидеть Мадейру такой, какой её знают местные жители: тихой, величественной и почти нереальной. Без сложных пеших подъёмов окажетесь на высоте более 1800 метров, где сполна ощутите силу природы, сделаете потрясающие фото и начнёте день с полной перезагрузки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выезд перед рассветом

Дорога проходит по спящему острову, пока первые лучи солнца ещё не появились над Атлантикой. По пути мы расскажем о вулканическом происхождении Мадейры, климате и особенностях высокогорных районов.

Подъём в горы

Проедем по извилистой горной трассе через сменяющиеся природные пояса — от прибрежной растительности к вересковым пустошам и туманным высокогорьям. По пути откроются виды на долины, террасные поля и облачный океан, который часто лежит ниже уровня дороги.

Вершина Пику-ду-Арейру (1818 м)

Прибудем на одну из самых высоких точек острова и встретим рассвет над горной цепью Мадейры — одного из самых древних геологических образований Атлантики. Вы увидите, как солнце постепенно окрасит скалы в золотые и розовые оттенки, сделаете впечатляющие фото и погрузитесь в ощущение полной оторванности от мира.

Обратно по живописной дороге

Утренний свет откроет уже другие пейзажи — зелёные склоны, лавовые формы рельефа и глубокие ущелья, которые ночью были скрыты.

Примерный тайминг

Отправление — 5:45

Дорога к Пику-ду-Арейру — около 45 мин

Встреча рассвета и свободное время на вершине — 1,5 ч

Возвращение в отели ~ 8:45

Вы как раз успеете к завтраку — путешествие занимает всего несколько часов, но даёт одно из самых сильных впечатлений от острова.

Организационные детали