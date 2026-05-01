Вы отправитесь к одной из самых впечатляющих вершин острова — Пику-ду-Арейру, чтобы в первых лучах рассвета увидеть Мадейру такой, какой её знают местные жители: тихой, величественной и почти нереальной.
Без сложных пеших подъёмов окажетесь на высоте более 1800 метров, где сполна ощутите силу природы, сделаете потрясающие фото и начнёте день с полной перезагрузки.
Описание экскурсии
Выезд перед рассветом
Дорога проходит по спящему острову, пока первые лучи солнца ещё не появились над Атлантикой. По пути мы расскажем о вулканическом происхождении Мадейры, климате и особенностях высокогорных районов.
Подъём в горы
Проедем по извилистой горной трассе через сменяющиеся природные пояса — от прибрежной растительности к вересковым пустошам и туманным высокогорьям. По пути откроются виды на долины, террасные поля и облачный океан, который часто лежит ниже уровня дороги.
Вершина Пику-ду-Арейру (1818 м)
Прибудем на одну из самых высоких точек острова и встретим рассвет над горной цепью Мадейры — одного из самых древних геологических образований Атлантики. Вы увидите, как солнце постепенно окрасит скалы в золотые и розовые оттенки, сделаете впечатляющие фото и погрузитесь в ощущение полной оторванности от мира.
Обратно по живописной дороге
Утренний свет откроет уже другие пейзажи — зелёные склоны, лавовые формы рельефа и глубокие ущелья, которые ночью были скрыты.
Примерный тайминг
Отправление — 5:45
Дорога к Пику-ду-Арейру — около 45 мин
Встреча рассвета и свободное время на вершине — 1,5 ч
Возвращение в отели ~ 8:45
Вы как раз успеете к завтраку — путешествие занимает всего несколько часов, но даёт одно из самых сильных впечатлений от острова.
Организационные детали
Едем на комфортабельных минивэнах или микроавтобусах. Детские кресла — по запросу
Специальная треккинговая экипировка не нужна — подъём происходит на авто, без пеших переходов
Поездка не рекомендуется людям с тяжёлой формой акрофобии или сильной чувствительностью к перепадам температуры
С вами будет один из гидов нашей команды
в воскресенье в 05:45
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€57
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Pestana CR7
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 05:45
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — Организатор на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 47 туристов
Мы официальный туроператор на острове Мадейра с 2007 года. Специализируемся на экскурсиях и индивидуальных турах, предлагая путешественникам широкий выбор программ: от обзорных поездок и прогулок по левадам до морских круизов читать дальшеуменьшить
с наблюдением за дельфинами, гастрономических туров и экскурсий в горы. Наши гиды — профессионалы, глубоко знающие остров, его историю, традиции и культуру. Мы гарантируем высокий уровень сервиса, современный транспорт, чёткую организацию и внимание к деталям. С нами вы увидите Мадейру во всей её красоте и вернётесь домой с вдохновением и тёплыми воспоминаниями.
Входит в следующие категории Мадейры
Похожие экскурсии на «Рассвет на Пику-ду-Арейру - из Фуншала и Канису»