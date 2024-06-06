Экскурсии по Мадейре на машине с гидом

Найдено 16 экскурсий в категории «На машине» на Мадейре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
14 отзывов
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 7 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Сказочные леса Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Сказочные леса Мадейры
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Отправиться в насыщенную и увлекательную поездку по природным, видовым и колоритным местам острова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Волшебные пейзажи северной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 250 за всё до 6 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
257 за всё до 3 чел.
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Невероятный Фуншал
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Невероятный Фуншал
Погружение в самобытную культуру города на прогулке по его главным достопримечательностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Мадейру за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Влюбиться в Мадейру за один день
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
260 за всё до 3 чел.
Дикая Мадейра: держим курс на север
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Дикая Мадейра: держим курс на север
Мощные волны Атлантики, соломенные крыши Сантаны и пейзажи острова в стороне от туристических троп
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Мадейра для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Мадейра для детей
Подружиться с животными на ферме, пройти по эко-тропе, выстроить песчаные замки и поиграть в пиратов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
280 за всё до 6 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 4 чел.
Восточная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.
Западная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    6 июня 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Огромное спасибо Максиму за великолепную экскурсию! Очень много новой интересной информации, прекрасно продуманный маршрут. Мы остались очень довольны этим днем. Всенепременно поедем с ним и на другие экскурсии.
  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • Э
    Элина
    24 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Мадейра это остров в который невозможно не влюбиться, прилетая в аэропорт не понимаешь где ты находишься и что ждет тебя
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    впереди, а впереди многое. Так как пребывания на острове у нас было довольно короткое, было принято решение довериться профессионалам, и взять экскурсию. Сказать что мы довольны этим решением, не сказать ничего. Мы в восторге! Наш гид Денис,отличный профессионал своего дела, в не принужденной беседе мы смогли узнать такое колоссальное количество интереснейшей,познавательной,увлекательной,а порой и очень забавной информации,что влюбило нас в этот чудный остров еще больше. Пейзажи, которые мы наблюдали не передать словами,это нужно видеть своими глазами. Очень хорошо продуманный маршрут, за всю экскурсию ты не думаешь не о чем, ты просто отдыхаешь и получаешь удовольствие. Огромное спасибо Денису за этот потрясающий день, который был похож на встречу старых друзей. Удивительный и интереснейший человек,будем следить за ним в инстаграме и готовится к новой встрече, что бы познакомить с этим чудесным островом наших друзей!

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты и красивейшие локации и, самое главное - легкую и дружескую атмосферу! Незабываемые эмоции и впечатления:)
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
  • Л
    Людмила
    11 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
  • s
    semyon
    26 апреля 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    интересная экскурсия. Максим хороший и знающей своё доло специалист. Не думал что за одну экскурсию увидем и узнаем так много нового и интересногоБольшое спасибо Вам, Максим
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
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    Мы увидели так много красивых мест, и получили столько же интересной, и познавательной информации! Мы ни на секунду не пожалели что выбрали именно вас!!!)

  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
  • S
    SERGEY
    2 апреля 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Спасибо Юрию, он настоящий профи. Получил полное представление о Мадейре! ‼️

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «На машине»

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  3. Сказочные леса Мадейры
  4. Восточная Мадейра - от леса к пустыне
  5. Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "На машине" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 150 до 280. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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