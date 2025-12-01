Мои заказы

Восточная часть острова Мадейра

Пику-ду-Арейру, домики с соломенными крышами, прибрежные скалы и Атлантика - за 1 день
Погрузитесь в неповторимую красоту восточной Мадейры! Панорамные виды с Пику-ду-Арейру, живописные прибрежные скалы мыса Св.

Лаврентия, реликтовый лавровый лес и традиционные домики Сантаны — всё это и многое другое ждёт вас на экскурсии. А завершение дня на песчаном пляже Машику подарит приятный релакс после насыщенного дня.
Описание экскурсии

9:00 — начало экскурсии

9:20 — Гаражау (статуя Христа)

  • Панорамные виды на залив Фуншала, Канису-де-Байшу и Атлантический океан
  • Рассказ о статуи Христа и её значении

10:30 — Пику-ду-Арейру (1818 м)

  • Подъём на одну из самых высоких вершин Мадейры
  • Панорамы южного и северного побережья, серпантины и лесные массивы

11:45 — Рибейро Фрио (1 км)

  • Прогулка по реликтовому лавровому лесу Лауриссильва
  • Знакомство с форелевым хозяйством и местными традициями

13:00 — смотровая площадка Гиндашти

Захватывающая панорама прибрежных скал и Атлантики.

13:30 — Сантана

  • Посещение традиционных треугольных домиков с соломенными крышами
  • Знакомство с культурой и бытом жителей восточной Мадейры

14:00 — мыс Св. Лаврентия

Первозданная природа, суровые скалы и захватывающие виды на океан.

14:30 — Машику

Свободное время на отдых, купание на песчаном пляже, обед в ресторане с видом на море — по желанию.

17:00 — завершение экскурсии

Вы узнаете:

  • Где на Мадейре стоит «свой» Христос
  • Как имя острова связано с древесиной
  • Что такое левады
  • Почему домики Сантаны стали символом Мадейры
  • Как жили крестьяне острова
  • Какие традиции передаются из поколения в поколение

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Отдельно оплачивается обед — €20–30 за чел.
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

в пятницу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Pestana CR7
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина
Элина — Организатор на Мадейре
Мы официальный туроператор на острове Мадейра с 2007 года. Специализируемся на экскурсиях и индивидуальных турах, предлагая путешественникам широкий выбор программ: от обзорных поездок и прогулок по левадам до морских круизов
читать дальше

с наблюдением за дельфинами, гастрономических туров и экскурсий в горы. Наши гиды — профессионалы, глубоко знающие остров, его историю, традиции и культуру. Мы гарантируем высокий уровень сервиса, современный транспорт, чёткую организацию и внимание к деталям. С нами вы увидите Мадейру во всей её красоте и вернётесь домой с вдохновением и тёплыми воспоминаниями.

