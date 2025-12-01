Погрузитесь в неповторимую красоту восточной Мадейры! Панорамные виды с Пику-ду-Арейру, живописные прибрежные скалы мыса Св.
Лаврентия, реликтовый лавровый лес и традиционные домики Сантаны — всё это и многое другое ждёт вас на экскурсии. А завершение дня на песчаном пляже Машику подарит приятный релакс после насыщенного дня.
Описание экскурсии
9:00 — начало экскурсии
9:20 — Гаражау (статуя Христа)
- Панорамные виды на залив Фуншала, Канису-де-Байшу и Атлантический океан
- Рассказ о статуи Христа и её значении
10:30 — Пику-ду-Арейру (1818 м)
- Подъём на одну из самых высоких вершин Мадейры
- Панорамы южного и северного побережья, серпантины и лесные массивы
11:45 — Рибейро Фрио (1 км)
- Прогулка по реликтовому лавровому лесу Лауриссильва
- Знакомство с форелевым хозяйством и местными традициями
13:00 — смотровая площадка Гиндашти
Захватывающая панорама прибрежных скал и Атлантики.
13:30 — Сантана
- Посещение традиционных треугольных домиков с соломенными крышами
- Знакомство с культурой и бытом жителей восточной Мадейры
14:00 — мыс Св. Лаврентия
Первозданная природа, суровые скалы и захватывающие виды на океан.
14:30 — Машику
Свободное время на отдых, купание на песчаном пляже, обед в ресторане с видом на море — по желанию.
17:00 — завершение экскурсии
Вы узнаете:
- Где на Мадейре стоит «свой» Христос
- Как имя острова связано с древесиной
- Что такое левады
- Почему домики Сантаны стали символом Мадейры
- Как жили крестьяне острова
- Какие традиции передаются из поколения в поколение
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Отдельно оплачивается обед — €20–30 за чел.
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
в пятницу в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Pestana CR7
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — Организатор на Мадейре
Мы официальный туроператор на острове Мадейра с 2007 года. Специализируемся на экскурсиях и индивидуальных турах, предлагая путешественникам широкий выбор программ: от обзорных поездок и прогулок по левадам до морских круизов
Входит в следующие категории Мадейры
