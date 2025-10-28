читать дальше

знаменитой фарфоровой фабрики.

Анастасия очень грамотно подошла к самому маршруту, прекрасно владеет историческим материалом, в программе предусмотрен обед в чудесном ресторанчике, который открыли питерские люди 👌.

Это был прекрасный день, полный ярких впечатлений, положительных эмоций и удовольствий.

Не отказывайте себе в удовольствиях, Анастасия точно поможет вам провести незабываемый день.