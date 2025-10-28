Мои заказы

Экскурсии по воде в Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Порту на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авейру - португальская Венеция
На машине
8 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по каналам Порту
Откройте для себя живописные каналы Порту на традиционной лодке молисейру. Полюбуйтесь ар-нуво и узнайте секреты азулежу в комфорте Tesla Y
«Вы познакомитесь с аутентичным рыбацким регионом Португалии, поплаваете по каналам, полюбуетесь домами в стиле ар-нуво и по желанию попробуете устриц»
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Порту (круиз и дегустация включены)
На автобусе
6 часов
1 отзыв
Круиз
Обзорная экскурсия по Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту с круизом по реке Дору и дегустацией портвейна. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного города
Начало: Уточняется после бронирования
«После круиза свободное время на набережной Рибейра с которой отходили первые каравеллы открывать новые земли»
Расписание: Воскресение 8:30
23 дек в 08:00
30 дек в 08:00
€70 за человека
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
Пешая
4 часа
Водная прогулка
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
Панорамный вид на город и речная прогулка к знаменитым винным погребам с португальским портвейном
Начало: У Кафедрального собора Сe
«Длительность водной прогулки — 50 мин»
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
€60 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    28 октября 2025
    Авейру - португальская Венеция
    Незабываемая поездка в Авейру. Грамотно спланирован маршрут. Анастасия замечательный гид!
  • Н
    Назиля
    10 октября 2025
    Авейру - португальская Венеция
    Вместе с Анастасией за 2 дня для себя открыли северный регион Португалии! Наш гид - прекрасный рассказчик, великолепный организатор и
    читать дальше

    просто потрясающе интересный человек. Кошта Нова с полосатыми домиками, Авейру со своими каналами, Кинта Авеледа, Порту и Гимарайш. Природа, океан, средневековые улочки и азулежу. Большое спасибо за такое послевкусие!!

  • Е
    Елена
    26 сентября 2025
    Авейру - португальская Венеция
    Все очень понравилось, Анастасия замечательный гид который действительно знает самые интересные места и лучшие рестораны. Все прошло очень комфортно интересно и весело
  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Авейру - португальская Венеция
    Очень красивая, даже романтичная поездка.
    Прекрасный маршрут, история Авейро и прогулка на лодке, романтика Атлантики и как вишенка на тортик, посещение
    читать дальше

    знаменитой фарфоровой фабрики.
    Анастасия очень грамотно подошла к самому маршруту, прекрасно владеет историческим материалом, в программе предусмотрен обед в чудесном ресторанчике, который открыли питерские люди 👌.
    Это был прекрасный день, полный ярких впечатлений, положительных эмоций и удовольствий.
    Не отказывайте себе в удовольствиях, Анастасия точно поможет вам провести незабываемый день.

  • Ю
    Юлия
    12 июля 2025
    Авейру - португальская Венеция
    Спасибо Анастасии за приятную поездку в Авейру, особенно впечатлил траулер по добыче бакалао) машина комфортная, вождение аккуратное) рекомендую

