Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по каналам Порту
Откройте для себя живописные каналы Порту на традиционной лодке молисейру. Полюбуйтесь ар-нуво и узнайте секреты азулежу в комфорте Tesla Y
«Вы познакомитесь с аутентичным рыбацким регионом Португалии, поплаваете по каналам, полюбуетесь домами в стиле ар-нуво и по желанию попробуете устриц»
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Круиз
Обзорная экскурсия по Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту с круизом по реке Дору и дегустацией портвейна. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного города
Начало: Уточняется после бронирования
«После круиза свободное время на набережной Рибейра с которой отходили первые каравеллы открывать новые земли»
Расписание: Воскресение 8:30
23 дек в 08:00
30 дек в 08:00
€70 за человека
Водная прогулка
По земле и воде: из Порту в Вила-Нова-де-Гайя
Панорамный вид на город и речная прогулка к знаменитым винным погребам с португальским портвейном
Начало: У Кафедрального собора Сe
«Длительность водной прогулки — 50 мин»
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
€60 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла28 октября 2025Незабываемая поездка в Авейру. Грамотно спланирован маршрут. Анастасия замечательный гид!
- ННазиля10 октября 2025Вместе с Анастасией за 2 дня для себя открыли северный регион Португалии! Наш гид - прекрасный рассказчик, великолепный организатор и
- ЕЕлена26 сентября 2025Все очень понравилось, Анастасия замечательный гид который действительно знает самые интересные места и лучшие рестораны. Все прошло очень комфортно интересно и весело
- ННаталья19 августа 2025Очень красивая, даже романтичная поездка.
Прекрасный маршрут, история Авейро и прогулка на лодке, романтика Атлантики и как вишенка на тортик, посещение
- ЮЮлия12 июля 2025Спасибо Анастасии за приятную поездку в Авейру, особенно впечатлил траулер по добыче бакалао) машина комфортная, вождение аккуратное) рекомендую
