Обзорная экскурсия по городу Порту (круиз и дегустация включены)

Порту – второй по величине и значимости город в Португалии. Он обладает богатейшей историей, а по числу достопримечательностей не отстает от столицы. Вы отправитесь на обзорную экскурсию с дегустацией вкуснейшего вина и круизом по реке Дору.

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Описание круиза

Порту — город с богатой историей

Город Порту славится на весь мир. Это не только родина портвейна, но и место, давшее имя всей стране. Однако, многие не знают, что Северная столица Португалии является настоящим музеем под открытым небом.

Исторические достопримечательности

Одной из главных жемчужин города является старинный Кафедральный Собор Се, построенный в XII веке, а также величественный Епископский дворец. Этот дворец с его 60-метровым фасадом является настоящим шедевром барочной архитектуры, характерной для XVIII века.

Улицы и набережные

Прогуливаясь по извилистым старинным улочкам, вы обязательно дойдете до знаменитой набережной Рибейра. Именно отсюда в свое время отправлялись каравеллы, открывшие человечеству Новые Земли.

Современные достопримечательности

В Порту также можно найти множество современных достопримечательностей, среди которых выделяется мост Дона Луиша I. Экскурсия продолжается на другом берегу реки Дору, где открываются новые горизонты для исследования.

Экскурсия по Порту

В рамках групповой экскурсии по Порту предусмотрено посещение одного из винных подвалов с дегустацией знаменитого портвейна. Затем, в сопровождении русскоговорящего гида, участники осматривают площадь Инфанта Энрикеша, где расположены:

Помпезный дворец Биржи

Памятник Генриху Мореплавателю

Церковь Святого Франциска — единственное в Порту культовое готическое сооружение

Завершение экскурсии

На вокзале Сан Бенту экскурсанты могут насладиться великолепным настенным панно из кафельной мозаики. Завершает экскурсию прогулка по площади Свободы, где установлен памятник королю Дону Педро IV.