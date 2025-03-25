Обзорная экскурсия по городу Порту (круиз и дегустация включены)

Групповая экскурсия на автобусе: обзорная экскурсия по Порту с дегустацией вина
Порту – второй по величине и значимости город в Португалии. Он обладает богатейшей историей, а по числу достопримечательностей не отстает от столицы. Вы отправитесь на обзорную экскурсию с дегустацией вкуснейшего вина и круизом по реке Дору.
Обзорная экскурсия по городу Порту (круиз и дегустация включены)
Обзорная экскурсия по городу Порту (круиз и дегустация включены)
Обзорная экскурсия по городу Порту (круиз и дегустация включены)
Ближайшие даты:
25
мар8
апр22
апр29
апр6
мая20
мая3
июн
Время начала: 08:00

Описание круиза

Порту — город с богатой историей

Город Порту славится на весь мир. Это не только родина портвейна, но и место, давшее имя всей стране. Однако, многие не знают, что Северная столица Португалии является настоящим музеем под открытым небом.

Исторические достопримечательности

Одной из главных жемчужин города является старинный Кафедральный Собор Се, построенный в XII веке, а также величественный Епископский дворец. Этот дворец с его 60-метровым фасадом является настоящим шедевром барочной архитектуры, характерной для XVIII века.

Улицы и набережные

Прогуливаясь по извилистым старинным улочкам, вы обязательно дойдете до знаменитой набережной Рибейра. Именно отсюда в свое время отправлялись каравеллы, открывшие человечеству Новые Земли.

Современные достопримечательности

В Порту также можно найти множество современных достопримечательностей, среди которых выделяется мост Дона Луиша I. Экскурсия продолжается на другом берегу реки Дору, где открываются новые горизонты для исследования.

Экскурсия по Порту

В рамках групповой экскурсии по Порту предусмотрено посещение одного из винных подвалов с дегустацией знаменитого портвейна. Затем, в сопровождении русскоговорящего гида, участники осматривают площадь Инфанта Энрикеша, где расположены:

  • Помпезный дворец Биржи
  • Памятник Генриху Мореплавателю
  • Церковь Святого Франциска — единственное в Порту культовое готическое сооружение

Завершение экскурсии

На вокзале Сан Бенту экскурсанты могут насладиться великолепным настенным панно из кафельной мозаики. Завершает экскурсию прогулка по площади Свободы, где установлен памятник королю Дону Педро IV.

Воскресение 8:30

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Русскоговорящий гид
  • Комфортабельные транспорт с кондиционером
  • Круиз по реке Доуро 1 час
  • Посещение с дегустацией одного из старейших домов портвейна
Что не входит в цену
  • /tВсё личные расходы
Место начала и завершения?
Уточняется после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресение 8:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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