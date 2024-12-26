2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца: путешествие по истории и культуре
Вас ждет погружение в атмосферу Порту: от величественных площадей до тайных уголков, от истории до современности
Начало: Бульвар Aliados возле входа в Макдональдс Империал
«После посещения Вокзала мы пройдемся по знаменитой улице цветов, увидим самое старинное и монументальное сооружение города – кафедральный собор Се»
Расписание: пн -вс (в зависимости от расписания) с 9:00 до 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Португалии: путешествие по Гимарайншу и Браге
Погрузитесь в историю Португалии с эксклюзивной экскурсией в Гимарайнш и Брагу. Откройте для себя вековые традиции и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
«В Браге много архитектурных памятников, включая Кафедральный собор, старинные церкви, фонтан Пеликана на Муниципальной площади, Аркаду»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Порту
Насладитесь уникальными памятниками Порту на индивидуальной обзорной экскурсии. Посетите Кафедральный собор Се и мост Дона Луиша I
Начало: По договоренности
«В исторической части города вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями: старинным Кафедральным Собором Се (XII в) и Епископским дворцом»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
€304 за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
NorthTrip «Здесь началась Португалия»
Погрузитесь в атмосферу средневековой Португалии, посетив Гимарайнш и Порту. Откройте для себя культурные сокровища и архитектурные шедевры
Начало: Ваш отель или аэропорт Порту
«Sé do Porto — старейший кафедральный собор, расположенный на самой высокой точке города»
Расписание: Любой свободный день с 09:00 утра.
14 фев в 19:00
15 фев в 09:00
€390 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты города Порту
Порту - город с богатой историей и культурой. Узнайте его секреты, посетив знаменитые достопримечательности и попробовав местные деликатесы
Начало: Праса Гомеш Тейшейра (Фонтан львов)
«Познакомимся с Кафедральным Собором города (Sé Catedral)»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
от €89 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 декабря 2024Заказали пешеходную экскурсию с потрясающим гидом Анной Рассказала много исторических фактов, показала знаменитые места, дополнительно рассказала о местах, которые не входят
- ВВиталий27 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия! Было интересно узнать историю страны и города в котором мы живем.
- DDenis1 сентября 2024Интересный, распологающий гид. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Кафедральный собор»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в феврале 2025
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Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Кафедральный собор», 8 ⭐ отзывов, цены от €89. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель