1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Порту: путешествие по историческим и культурным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов)
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лучшие смотровые площадки Порту: история, культура и дегустация портвейна
Погрузитесь в удивительный мир Порту, где каждая смотровая площадка открывает новую страницу истории и культуры этого португальского города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Порту: погружение в мир португальских вкусов
Приглашаем вас на увлекательное гастрономическое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает уникальные вкусы и ароматы
Начало: в раойне метро Trindade
22 июня в 15:00
29 июня в 11:00
€92 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Порту: шаг за шагом - глубокое погружение в историю и культуру
Присоединяйтесь к нам в путешествии по улочкам Порту, где каждый шаг рассказывает уникальную историю. Вкусите настоящую Португалию
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Приветливый Порту: от церкви Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических памятников до вкуса знаменитого портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
1 окт в 09:00
2 окт в 13:00
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Какой же ты, Порту? Индивидуальная экскурсия
Порту - город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Погрузитесь в его культуру и насладитесь видами
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу
Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы
Начало: Praça Gomes Teixeira
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
€25 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Порту: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в среду в 12:30
12 июня в 12:15
19 июня в 12:15
€34 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
- NNikolay1 июня 2024Все очень интересно и познавательно, Анна замечательный гид!
- ИИрина1 июня 2024Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о
- ААнжелика1 июня 2024Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
- ДДмитрий30 мая 2024Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.
- OOleg29 мая 2024Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
- ДДана21 мая 2024Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
- ААнна19 мая 2024У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
- ААнна18 мая 2024Прекрасная экскурсия! Легко, интересно, познавательно. Мы были с 3 детьми - детям тоже понравилось.
- ЕЕкатерина17 мая 2024Алена - отличный гид по Порто! Четко выстроенная программа и множество полезной информации. Непременно рекомендую!
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