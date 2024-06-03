🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 180 отзывов Добро пожаловать в Порту: путешествие по историческим и культурным сокровищам Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов) € 94 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds € 90 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 33 отзыва Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ... € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 38 отзывов Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto € 128 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Лучшие смотровые площадки Порту: история, культура и дегустация портвейна Погрузитесь в удивительный мир Порту, где каждая смотровая площадка открывает новую страницу истории и культуры этого португальского города € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 122 отзыва Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento € 94 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 189 отзывов Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера Начало: у Фонтана со львами € 94 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Вкусный Порту: погружение в мир португальских вкусов Приглашаем вас на увлекательное гастрономическое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает уникальные вкусы и ароматы Начало: в раойне метро Trindade € 92 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 44 отзыва Порту: шаг за шагом - глубокое погружение в историю и культуру Присоединяйтесь к нам в путешествии по улочкам Порту, где каждый шаг рассказывает уникальную историю. Вкусите настоящую Португалию € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 63 отзыва Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места от € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Приветливый Порту: от церкви Клеригуш до дегустации портвейна Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических памятников до вкуса знаменитого портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления € 60 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин Начало: В холле вашего отеля или по договоренности € 190 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас Начало: Возле MC Donalds Imperial € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 304 отзыва Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города Начало: У станции метро Trindade € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Какой же ты, Порту? Индивидуальная экскурсия Порту - город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Погрузитесь в его культуру и насладитесь видами Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões) € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы Начало: Praça Gomes Teixeira € 110 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами € 300 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа Порту в мини-группе: увидеть самое главное Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade) Расписание: ежедневно в 11:30 € 25 за человека