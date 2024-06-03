Экскурсии по набережной Порту

Найдено 17 экскурсий в категории «Набережная» в Порту на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Порту - город моего сердца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 5 чел.
Порту - «северная столица» Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
«Набережная реки Доуру и винные погреба»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
122 отзыва
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
«Позже мы спустимся к реке Douro по старым улочкам на набережную Ribeira с завораживающим видом на Мост D»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
94 за всё до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
189 отзывов
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
«Вы побываете в готическом соборе Се, который когда-то был крепостью, а дальше мы, блуждая по лабиринтам узких улочек самобытного квартала Рибейра, спустимся к набережной — визитной карточке Порту с разноцветными домиками»
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
94 за всё до 4 чел.
Порту: шаг за шагом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
44 отзыва
Порту: шаг за шагом - глубокое погружение в историю и культуру
Присоединяйтесь к нам в путешествии по улочкам Порту, где каждый шаг рассказывает уникальную историю. Вкусите настоящую Португалию
«Мы прогуляемся по набережной Рибейра, зайдем в книжный магазин Лелло, рассмотрим кафедральный собор Сэ, побываем на станции Сан Бенту, в церкви Кармелитов и в еврейском квартале»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Неподражаемый Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 120 за всё до 10 чел.
Родина Vinho do Porto - город Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
«Не обойдется наша экскурсия и без прогулки по набережной Рибейра — самому романтичному и оживленному месту в городе»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Яркий Порту и крепкий портвейн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
140 за всё до 7 чел.
Приветливый Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Приветливый Порту: от церкви Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических памятников до вкуса знаменитого портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Вы прогуляетесь по Рибейре, набережной XIV века, и увидите «визитную карточку» города — мост Дона Луиша I»
1 окт в 09:00
2 окт в 13:00
60 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Порту
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
8 отзывов
Фотопрогулка по Порту: погружение в атмосферу старинного города
Вас ждет незабываемое путешествие по узким улочкам Рибейры, где каждый кадр рассказывает уникальную историю
«Мы прогуляемся по набережной реки Дору и заберемся на мост Луиша I»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
230 за всё до 3 чел.
Порту: город разных эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
«Еврейский квартал со сказочными домиками и клубком витиеватых улочек, которые приведут нас к набережной реки Доуру»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
304 отзыва
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
«Внизу, прямо за собором, к гранитной скале «прилепились» поднимающиеся уступами от набережной старые кварталы»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Какой же ты, Порту?
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Какой же ты, Порту? Индивидуальная экскурсия
Порту - город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Погрузитесь в его культуру и насладитесь видами
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Порту: исследовать город и вкусно поесть
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу
Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы
Начало: Praça Gomes Teixeira
«Прогуляетесь по старинным улочкам до набережной Рибейра и окажетесь на мосту Луиша I»
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
110 за всё до 4 чел.
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
«Чтобы упростить вашу задачу, я составила подборку самых интересных мест — вы откроете их, гуляя по набережной, средневековым кварталам и узким улочкам»
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
25 за человека
Порту: всё самое интересное
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Порту: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
«Вы пройдётесь по набережной реки Дору в окружении красочных домиков и необычных кораблей»
Расписание: в среду в 12:30
12 июня в 12:15
19 июня в 12:15
34 за человека
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
«Вы пройдёте по узким улочкам города и набережной реки Мондегу»
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
  • N
    Nikolay
    1 июня 2024
    Порту: шаг за шагом
    Все очень интересно и познавательно, Анна замечательный гид!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о
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    далеком ее прошлом и о настоящем. Как будто погрузились в атмосферу города и увидели Порту совсем другими глазами. Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое,Алена.

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Порту: город разных эпох
    Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.
  • O
    Oleg
    29 мая 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
  • Д
    Дана
    21 мая 2024
    Порту - город моего сердца
    Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алена - отличный гид по Порто! Четко выстроенная программа и множество полезной информации. Непременно рекомендую!
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Яркий Порту и крепкий портвейн
    Моим туристам, для которых я использовала вашу платформу в организации экскурсий, понравилось абсолютно всё, все гиды, их подача истории стран
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    и городов, глубокое знание истории, а главное та любовь к городу, о котором они рассказывают, понравилось всем моим туристам, я ни капли не пожалела, что воспользовалась услугами вашей платформы. Спасибо большое, всем успехов и здоровья!

  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Порту: город разных эпох
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все понравилось, даже погода!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Набережная»

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Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Набережная" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 25 до 230. Туристы уже оставили гидам 843 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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