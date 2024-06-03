🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds € 90 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 33 отзыва Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ... «Набережная реки Доуру и винные погреба» € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 122 отзыва Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento «Позже мы спустимся к реке Douro по старым улочкам на набережную Ribeira с завораживающим видом на Мост D» € 94 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 189 отзывов Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера Начало: у Фонтана со львами «Вы побываете в готическом соборе Се, который когда-то был крепостью, а дальше мы, блуждая по лабиринтам узких улочек самобытного квартала Рибейра, спустимся к набережной — визитной карточке Порту с разноцветными домиками» € 94 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 44 отзыва Порту: шаг за шагом - глубокое погружение в историю и культуру Присоединяйтесь к нам в путешествии по улочкам Порту, где каждый шаг рассказывает уникальную историю. Вкусите настоящую Португалию «Мы прогуляемся по набережной Рибейра, зайдем в книжный магазин Лелло, рассмотрим кафедральный собор Сэ, побываем на станции Сан Бенту, в церкви Кармелитов и в еврейском квартале» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 63 отзыва Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места от € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией «Не обойдется наша экскурсия и без прогулки по набережной Рибейра — самому романтичному и оживленному месту в городе» € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Приветливый Порту: от церкви Клеригуш до дегустации портвейна Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических памятников до вкуса знаменитого портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления «Вы прогуляетесь по Рибейре, набережной XIV века, и увидите «визитную карточку» города — мост Дона Луиша I» € 60 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 8 отзывов Фотопрогулка по Порту: погружение в атмосферу старинного города Вас ждет незабываемое путешествие по узким улочкам Рибейры, где каждый кадр рассказывает уникальную историю «Мы прогуляемся по набережной реки Дору и заберемся на мост Луиша I» € 230 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас Начало: Возле MC Donalds Imperial «Еврейский квартал со сказочными домиками и клубком витиеватых улочек, которые приведут нас к набережной реки Доуру» € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 304 отзыва Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города Начало: У станции метро Trindade «Внизу, прямо за собором, к гранитной скале «прилепились» поднимающиеся уступами от набережной старые кварталы» € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Какой же ты, Порту? Индивидуальная экскурсия Порту - город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Погрузитесь в его культуру и насладитесь видами Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões) € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы Начало: Praça Gomes Teixeira «Прогуляетесь по старинным улочкам до набережной Рибейра и окажетесь на мосту Луиша I» € 110 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа Порту в мини-группе: увидеть самое главное Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade) «Чтобы упростить вашу задачу, я составила подборку самых интересных мест — вы откроете их, гуляя по набережной, средневековым кварталам и узким улочкам» Расписание: ежедневно в 11:30 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа Порту: всё самое интересное Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах Начало: У парка Jardim da Cordoaria «Вы пройдётесь по набережной реки Дору в окружении красочных домиков и необычных кораблей» Расписание: в среду в 12:30 € 34 за человека