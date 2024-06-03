1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
«Набережная реки Доуру и винные погреба»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
«Позже мы спустимся к реке Douro по старым улочкам на набережную Ribeira с завораживающим видом на Мост D»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
«Вы побываете в готическом соборе Се, который когда-то был крепостью, а дальше мы, блуждая по лабиринтам узких улочек самобытного квартала Рибейра, спустимся к набережной — визитной карточке Порту с разноцветными домиками»
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Порту: шаг за шагом - глубокое погружение в историю и культуру
Присоединяйтесь к нам в путешествии по улочкам Порту, где каждый шаг рассказывает уникальную историю. Вкусите настоящую Португалию
«Мы прогуляемся по набережной Рибейра, зайдем в книжный магазин Лелло, рассмотрим кафедральный собор Сэ, побываем на станции Сан Бенту, в церкви Кармелитов и в еврейском квартале»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
«Не обойдется наша экскурсия и без прогулки по набережной Рибейра — самому романтичному и оживленному месту в городе»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Приветливый Порту: от церкви Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических памятников до вкуса знаменитого портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Вы прогуляетесь по Рибейре, набережной XIV века, и увидите «визитную карточку» города — мост Дона Луиша I»
1 окт в 09:00
2 окт в 13:00
€60 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по Порту: погружение в атмосферу старинного города
Вас ждет незабываемое путешествие по узким улочкам Рибейры, где каждый кадр рассказывает уникальную историю
«Мы прогуляемся по набережной реки Дору и заберемся на мост Луиша I»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
«Еврейский квартал со сказочными домиками и клубком витиеватых улочек, которые приведут нас к набережной реки Доуру»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
«Внизу, прямо за собором, к гранитной скале «прилепились» поднимающиеся уступами от набережной старые кварталы»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Какой же ты, Порту? Индивидуальная экскурсия
Порту - город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Погрузитесь в его культуру и насладитесь видами
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Порту: гастрономическое и культурное путешествие по городу
Вас ждет незабываемое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает свою историю, а каждое кафе - уникальные вкусы
Начало: Praça Gomes Teixeira
«Прогуляетесь по старинным улочкам до набережной Рибейра и окажетесь на мосту Луиша I»
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€110 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
«Чтобы упростить вашу задачу, я составила подборку самых интересных мест — вы откроете их, гуляя по набережной, средневековым кварталам и узким улочкам»
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
€25 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Порту: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
«Вы пройдётесь по набережной реки Дору в окружении красочных домиков и необычных кораблей»
Расписание: в среду в 12:30
12 июня в 12:15
19 июня в 12:15
€34 за человека
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
«Вы пройдёте по узким улочкам города и набережной реки Мондегу»
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
- NNikolay1 июня 2024Все очень интересно и познавательно, Анна замечательный гид!
- ИИрина1 июня 2024Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о
- ААнжелика1 июня 2024Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
- ДДмитрий30 мая 2024Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.
- OOleg29 мая 2024Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
- ДДана21 мая 2024Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
- ЕЕкатерина17 мая 2024Алена - отличный гид по Порто! Четко выстроенная программа и множество полезной информации. Непременно рекомендую!
- ИИрина17 мая 2024Моим туристам, для которых я использовала вашу платформу в организации экскурсий, понравилось абсолютно всё, все гиды, их подача истории стран
- ССергей15 мая 2024Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все понравилось, даже погода!
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Порту
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Набережная" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 25 до 230. Туристы уже оставили гидам 843 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Порту, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Порту. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024