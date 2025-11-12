Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ваш путь на экскурсии пройдёт через поселение бракаров Ситания-ди-Бритейруш: вы познакомитесь с местом собрания старейшин, погрузитесь в историю этого места.



Затем отправитесь в город Гимарайнш, где прогуляетесь по старинным улицам, а в завершение экскурсии побываете у часовни Capela do Senhor da Pedra, встречая закат.

Garin Ваш гид в Порту Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-7 человек Когда Любой свободный день с 09:00 утра. €540 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Первая остановка на нашем пути — Ситания-ди-Бритейруш (Citania de Briteiros): мы познакомимся с поселением бракаров (кельтское племя доримской эпохи). Обитало на севере современной Португалии (территория провинции Минью, между реками Тамега и Каваду, близ территории современного города Брага, который и получил своё название от данного племени). Раскопки в этом поселении обнаружили более трёхсот жилищ и три линии обороны. Также мы познакомимся с местом собрания старейшин и узнаем, что такое «Прекрасный камень». Мы переместимся на три тысячелетия назад, постараемся раскрыть молчаливые секреты каменных воинов, магические тайны друидов и, возможно, найдём понимание причин смены одних исторических периодов другими. Следующей нашей остановкой станет город Гимарайнш. Именно в археологическом музее этого города мы фактически прикоснёмся к памяти о бракарах. Нас ждёт в этом городе прогулка по средневековым, мощённым булыжником улочкам, площадям и замкам, чудотворное оливковое дерево. Гимарайнш — всемирное наследие ЮНЕСКО, колыбель нации, город, в котором крестили будущего прославившегося короля Португалии Афонсу Энрикеша, раскроет нам свои тайны и секреты. Прекрасным завершением нашей экскурсии станет закат, который мы встретим в Capela do Senhor da Pedra. Согласно одной из версий, часовня возведена на месте проведения языческих ритуалов дохристианских народов. Эти ритуалы были обращены к силам природы и направлены на взаимодействие со Стихиями. Под другим названием эта часовня известна как «Дом Чудес».

Любой свободный день с 09:00 утра. Выбрать дату