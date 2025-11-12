Ваш путь на экскурсии пройдёт через поселение бракаров Ситания-ди-Бритейруш: вы познакомитесь с местом собрания старейшин, погрузитесь в историю этого места.
Затем отправитесь в город Гимарайнш, где прогуляетесь по старинным улицам, а в завершение экскурсии побываете у часовни Capela do Senhor da Pedra, встречая закат.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Первая остановка на нашем пути — Ситания-ди-Бритейруш (Citania de Briteiros): мы познакомимся с поселением бракаров (кельтское племя доримской эпохи). Обитало на севере современной Португалии (территория провинции Минью, между реками Тамега и Каваду, близ территории современного города Брага, который и получил своё название от данного племени). Раскопки в этом поселении обнаружили более трёхсот жилищ и три линии обороны. Также мы познакомимся с местом собрания старейшин и узнаем, что такое «Прекрасный камень». Мы переместимся на три тысячелетия назад, постараемся раскрыть молчаливые секреты каменных воинов, магические тайны друидов и, возможно, найдём понимание причин смены одних исторических периодов другими. Следующей нашей остановкой станет город Гимарайнш. Именно в археологическом музее этого города мы фактически прикоснёмся к памяти о бракарах. Нас ждёт в этом городе прогулка по средневековым, мощённым булыжником улочкам, площадям и замкам, чудотворное оливковое дерево. Гимарайнш — всемирное наследие ЮНЕСКО, колыбель нации, город, в котором крестили будущего прославившегося короля Португалии Афонсу Энрикеша, раскроет нам свои тайны и секреты. Прекрасным завершением нашей экскурсии станет закат, который мы встретим в Capela do Senhor da Pedra. Согласно одной из версий, часовня возведена на месте проведения языческих ритуалов дохристианских народов. Эти ритуалы были обращены к силам природы и направлены на взаимодействие со Стихиями. Под другим названием эта часовня известна как «Дом Чудес».
Любой свободный день с 09:00 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ситания-ди-Бритейруш
- Город Гимарайнш
- Часовня Capela do Senhor da Pedra
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги гида
- Организационный сервис
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в достопримечательности
Место начала и завершения?
Ваш отель или аэропорт Порту
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день с 09:00 утра.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Порту
