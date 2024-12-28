10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
CoimbraTrip
Начало: Ваш отель / аэропорт Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
28 дек в 14:00
29 дек в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
NorthTrip «Здесь началась Португалия»
Начало: Ваш отель / аэропорт Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
28 дек в 14:00
29 дек в 09:00
€390 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
AntiquityTrip «Колесо истории»
Начало: Ваш отель / аэропорт Порту
Расписание: любой свободный день с 9.00 утра
28 дек в 14:00
29 дек в 09:00
€540 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Из аэропорта»
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