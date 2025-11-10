Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Индивидуальная экскурсия предлагает путешествие в Гимарайнш, первый крупный город Португалии, и Порту. Туристы увидят башни замка, символизирующие начало страны, и исторический центр. В Порту вас ждёт вокзал Сан-Бенту с азулежу, церковь Карму и Церковь Святого Франциска Ассизского.



Также экскурсия включает посещение крепостной стены Muralha Fernandina и старейшего кафедрального собора Sé do Porto. Обед в местном ресторане добавит аутентичности