Индивидуальная экскурсия предлагает путешествие в Гимарайнш, первый крупный город Португалии, и Порту. Туристы увидят башни замка, символизирующие начало страны, и исторический центр. В Порту вас ждёт вокзал Сан-Бенту с азулежу, церковь Карму и Церковь Святого Франциска Ассизского.
Также экскурсия включает посещение крепостной стены Muralha Fernandina и старейшего кафедрального собора Sé do Porto. Обед в местном ресторане добавит аутентичности
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторический Гимарайнш
- 🍽 Аутентичная кухня
- 🚉 Вокзал Сан-Бенту
- ⛪ Церковь Карму
- 🕌 Церковь Святого Франциска
- 🛡 Крепостная стена
- ⛪ Кафедральный собор
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Вокзал Сан-Бенту
- Церковь Карму
- Церковь Святого Франциска Ассизского
- Muralha Fernandina
- Sé do Porto
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Началом нашей экскурсии станет город Гимарайнш — первый крупный город Португалии, о чём свидетельствуют башни замка, которые запечатлены в виде португальской эмблемы на флаге страны. Мы познакомимся с историческим центром города и со священными холмами Пенья, попадая в которые, вдруг ощущаешь себя в пространстве сказки о волшебниках, хоббитах и гномах.
- Обед в местном ресторане с аутентичной кухней.
- Вокзал Сан-Бенту. Особенно впечатляют стены вокзала, выложенные бело-голубой традиционной португальской плиткой азулежу, на которых запечатлены сцены из богатой португальской истории.
- Церковь Карму, одно из самых прекрасных зданий города.
- Никого не оставляющая равнодушным и потрясающая убранством Церковь Святого Франциска Ассизского, начало строительства которой было положено в XII веке.
- Muralha Fernandina — городская крепостная стена, которая была построена в XIV веке. Исторический памятник национального значения, сохранивший атмосферу рыцарства.
- Sé do Porto — старейший кафедральный собор, расположенный на самой высокой точке города.
Любой свободный день с 09:00 утра.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города Гимарайнш
- Холмы Пенья
- Вокзал Сан-Бенту
- Церковь Карму
- Церковь Святого Франциска Ассизского
- Крепостная стена Muralha Fernandina
- Кафедральный собор Sé do Porto
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги гида
- Организационный сервис
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в достопримечательности
Место начала и завершения?
Ваш отель или аэропорт Порту
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день с 09:00 утра.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
