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Индивидуальная экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Порту
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Пезу-да-Регуа и Амаранти – это возможность поближе познакомиться с прекрасными архитектурными строениями прошлых столетий и увидеть лучший европейский винодельческий регион.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €425 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти
Индивидуальная экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти

Что вы увидите

  • Пезу-да-Регуа
  • Амаранти
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Пезу-да-Регуа и Амаранти – это возможность поближе познакомиться с прекрасными архитектурными строениями прошлых столетий и увидеть лучший европейский винодельческий регион.
Экскурсанты осматривают Дворец Паласиу де Матеуш, который был возведен в первой половине XVIII века в стиле португальского барокко. Дворец окружен чудесными садами, а его роскошные внутренние покои – это предмет национальной гордости португальцев. Великолепные потолки выполнены из ценных пород древесины, а стены украшает живопись XVII-XVIII веков. В экспозиции представлены предметы мебели разных эпох, редкая керамика и красивые 🤩 изделия из серебра. В дворцовой библиотеке хранится знаменитое издание «Лузиад».
Индивидуальная экскурсия продолжается по направлению к городу Амаранти вдоль реки Дору. Этот регион в середине XVIII века по распоряжению маркиза Помбала был отведен для производства портвейна. Район имеет все признаки преуспевающей винодельческой местности. В том числе взорам туристов открываются знаменитые виноградные террасы, кинты, характерные деревни и традиционными часовнями. Район внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Амаранти располагается исторический центр со знаменитой церковью Святого Гонсалуша. Эта церковь ⛪ покровительствует женихам и невестам.
Что входит
  • транспорт
  • гид
  • билеты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти
Индивидуальная экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти
Индивидуальная экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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