Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Пезу-да-Регуа и Амаранти – это возможность поближе познакомиться с прекрасными архитектурными строениями прошлых столетий и увидеть лучший европейский винодельческий регион.

Экскурсанты осматривают Дворец Паласиу де Матеуш, который был возведен в первой половине XVIII века в стиле португальского барокко. Дворец окружен чудесными садами, а его роскошные внутренние покои – это предмет национальной гордости португальцев. Великолепные потолки выполнены из ценных пород древесины, а стены украшает живопись XVII-XVIII веков. В экспозиции представлены предметы мебели разных эпох, редкая керамика и красивые 🤩 изделия из серебра. В дворцовой библиотеке хранится знаменитое издание «Лузиад».

Индивидуальная экскурсия продолжается по направлению к городу Амаранти вдоль реки Дору. Этот регион в середине XVIII века по распоряжению маркиза Помбала был отведен для производства портвейна. Район имеет все признаки преуспевающей винодельческой местности. В том числе взорам туристов открываются знаменитые виноградные террасы, кинты, характерные деревни и традиционными часовнями. Район внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Амаранти располагается исторический центр со знаменитой церковью Святого Гонсалуша. Эта церковь ⛪ покровительствует женихам и невестам.