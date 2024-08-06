За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
За один день экскурсии вы побываете в Браге, где увидите древний собор и культовый Бон-Жезуш, а также в Гимарайнше, который называют колыбелью Португалии.
Узнаете, зачем архиепископ ходил на высоких каблуках и читать дальше
куда пропала дарохранительница с 450 алмазами. Посетите место, где можно попробовать торт по древнеримскому рецепту. Экскурсия проходит на автомобиле Tesla Model Y, подходит для взрослых и детей от 10 лет. Дополнительные расходы включают билеты в собор, подъем на фуникулёре и обед
5 причин купить эту экскурсию
🚗 Удобное путешествие на Tesla
🏰 Посещение древних соборов
🍰 Дегустация торта по древнеримскому рецепту
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
📜 Увлекательные исторические рассказы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Кафедральный собор Браги
Бон-Жезуш-ду-Монте
Замки Гимарайнша
Церковь Сан-Мигель-ду-Каштелу
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Браге
Мы отправимся на 2000 лет назад в Римскую империю и посетим стратегически важный город Пиренейского полуострова. Перенесёмся в Средневековье и увидим старейший кафедральный собор Португалии — я расскажу, какие легенды он хранит. Также вы оцените триумфальную арку, сады Санта-Барбара и другие достопримечательности.
Санктуарий Бон-Жезуш-ду-Монте
Насладившись городом и пообедав блюдами традиционной кухни (по желанию), мы отправимся к потрясающему ансамблю религиозной архитектуры Бон-Жезуш со святилищем и смотровой площадкой. У вас будет шанс пройти несколько ступеней к духовному совершенству — буквально, ведь ступеней там целых 577. Также подняться можно на фуникулёре или автомобиле.
Обзорная экскурсия по Гимарайншу
Напитавшись гармоничной энергией заряженного места, мы поедем в город Гимарайнш, где была рождена Португалия. Вы прогуляетесь по центру, увидите роскошные замки и церковь Сан-Мигель-ду-Каштелу. А я расскажу историю этих мест.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): билет в кафедральный собор Браги — €2 за чел., подъём на фуникулёре — €3 за чел., обед — €25–50 за чел.
Поездка проходит на автомобиле Tesla Model Y. Есть два детских кресла
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Порту
Я — лицензированный гид с высшим образованием в сфере туризма. Работаю в этой области с 2017 года на русском и английском языке. Большой опыт проведения и организации индивидуальных экскурсий, проведение групповых экскурсий до 30 человек.