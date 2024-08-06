За один день экскурсии вы побываете в Браге, где увидите древний собор и культовый Бон-Жезуш, а также в Гимарайнше, который называют колыбелью Португалии.Узнаете, зачем архиепископ ходил на высоких каблуках и

куда пропала дарохранительница с 450 алмазами. Посетите место, где можно попробовать торт по древнеримскому рецепту. Экскурсия проходит на автомобиле Tesla Model Y, подходит для взрослых и детей от 10 лет. Дополнительные расходы включают билеты в собор, подъем на фуникулёре и обед

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Браге

Мы отправимся на 2000 лет назад в Римскую империю и посетим стратегически важный город Пиренейского полуострова. Перенесёмся в Средневековье и увидим старейший кафедральный собор Португалии — я расскажу, какие легенды он хранит. Также вы оцените триумфальную арку, сады Санта-Барбара и другие достопримечательности.

Санктуарий Бон-Жезуш-ду-Монте

Насладившись городом и пообедав блюдами традиционной кухни (по желанию), мы отправимся к потрясающему ансамблю религиозной архитектуры Бон-Жезуш со святилищем и смотровой площадкой. У вас будет шанс пройти несколько ступеней к духовному совершенству — буквально, ведь ступеней там целых 577. Также подняться можно на фуникулёре или автомобиле.

Обзорная экскурсия по Гимарайншу

Напитавшись гармоничной энергией заряженного места, мы поедем в город Гимарайнш, где была рождена Португалия. Вы прогуляетесь по центру, увидите роскошные замки и церковь Сан-Мигель-ду-Каштелу. А я расскажу историю этих мест.

Организационные детали