Путешествие на Tesla по северу Португалии

За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
За один день экскурсии вы побываете в Браге, где увидите древний собор и культовый Бон-Жезуш, а также в Гимарайнше, который называют колыбелью Португалии.

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куда пропала дарохранительница с 450 алмазами. Посетите место, где можно попробовать торт по древнеримскому рецепту. Экскурсия проходит на автомобиле Tesla Model Y, подходит для взрослых и детей от 10 лет. Дополнительные расходы включают билеты в собор, подъем на фуникулёре и обед

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Удобное путешествие на Tesla
  2. 🏰 Посещение древних соборов
  3. 🍰 Дегустация торта по древнеримскому рецепту
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  5. 📜 Увлекательные исторические рассказы
Путешествие на Tesla по северу Португалии
Путешествие на Tesla по северу Португалии
Путешествие на Tesla по северу Португалии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Браги
  • Бон-Жезуш-ду-Монте
  • Замки Гимарайнша
  • Церковь Сан-Мигель-ду-Каштелу

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Браге

Мы отправимся на 2000 лет назад в Римскую империю и посетим стратегически важный город Пиренейского полуострова. Перенесёмся в Средневековье и увидим старейший кафедральный собор Португалии — я расскажу, какие легенды он хранит. Также вы оцените триумфальную арку, сады Санта-Барбара и другие достопримечательности.

Санктуарий Бон-Жезуш-ду-Монте

Насладившись городом и пообедав блюдами традиционной кухни (по желанию), мы отправимся к потрясающему ансамблю религиозной архитектуры Бон-Жезуш со святилищем и смотровой площадкой. У вас будет шанс пройти несколько ступеней к духовному совершенству — буквально, ведь ступеней там целых 577. Также подняться можно на фуникулёре или автомобиле.

Обзорная экскурсия по Гимарайншу

Напитавшись гармоничной энергией заряженного места, мы поедем в город Гимарайнш, где была рождена Португалия. Вы прогуляетесь по центру, увидите роскошные замки и церковь Сан-Мигель-ду-Каштелу. А я расскажу историю этих мест.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): билет в кафедральный собор Браги — €2 за чел., подъём на фуникулёре — €3 за чел., обед — €25–50 за чел.
  • Поездка проходит на автомобиле Tesla Model Y. Есть два детских кресла
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Порту

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