Погода в Порту не всегда благосклонна, а на реставрации вечно не хватает денег. Но вы обязательно полюбите этот город после экскурсии с нашим аудиогидом. Вы пройдёте по колоритным улицам и
Описание аудиогида
Вы увидите:
- собор Порту
- башню Клеригуш
- старые городские стены
- мост Луиша I
- церковь ду Карму
- самый узкий дом
- множество панно из азулежу
- и многое другое
Вы узнаете:
- какой мост в Порту построил Гюстав Эйфель и какой великий мореплаватель на самом деле никуда не плавал
- как петух стал символом Португалии и за что жителей Порту прозвали пожирателями требухи
- где найти бесплатный портвейн
- как правильно заказывать кофе по-португальски
А также послушайте о самом большом заговоре в Португалии и самом трагическом крушении моста в истории.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Приложение работает оффлайн, поэтому интернет вам не понадобится
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно. Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Сан-Бенту
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Порту
Провёл экскурсии для 3662 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
