Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне

Исследовать город мостов, башен и портвейна - с легендами, фактами и неожиданными открытиями
Погода в Порту не всегда благосклонна, а на реставрации вечно не хватает денег. Но вы обязательно полюбите этот город после экскурсии с нашим аудиогидом. Вы пройдёте по колоритным улицам и
полюбуетесь сине-белыми картинами из азулежу.

Увидите самую высокую башню и самый узкий дом, красивые кафе и книжный магазин, будто сошедший со страниц «Гарри Поттера». И это только часть достопримечательностей на вашем пути.

Описание аудиогида

Вы увидите:

  • собор Порту
  • башню Клеригуш
  • старые городские стены
  • мост Луиша I
  • церковь ду Карму
  • самый узкий дом
  • множество панно из азулежу
  • и многое другое

Вы узнаете:

  • какой мост в Порту построил Гюстав Эйфель и какой великий мореплаватель на самом деле никуда не плавал
  • как петух стал символом Португалии и за что жителей Порту прозвали пожирателями требухи
  • где найти бесплатный портвейн
  • как правильно заказывать кофе по-португальски

А также послушайте о самом большом заговоре в Португалии и самом трагическом крушении моста в истории.

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Приложение работает оффлайн, поэтому интернет вам не понадобится
  • Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно. Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Сан-Бенту
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Порту
Провёл экскурсии для 3662 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Входит в следующие категории Порту

