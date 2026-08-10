108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, идеально для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле и октябре также можно насладиться более спокойной атмосферой, избегая летней суеты. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть дождливой, но это не помешает насладиться уютом портвейных погребов и культурными достопримечательностями.

Туристы смогут пройтись по историческим улочкам Порту, насладиться панно из азулежу на вокзале Сао-Бенту и посетить готический собор Се. В Вила Нова де Гайя откроется мир портвейна: от погребов до легенд о напитке. Вид с моста Луиша I на красочные фасады и реку Доуру оставит незабываемые впечатления. Прогулка идеально подходит для семей с детьми, предлагая интерактивные задания и увлекательные истории

Описание экскурсии

Запутанные улочки старого Порту

Наша прогулка начнется в буржуазном квартале, недалеко от площади Свободы, обрамленной роскошными фасадами центральной ратуши, банка, главного отеля Порту и других старинных зданий. Затем прогуляемся к одному из самых красивых вокзалов в мире — Сао-Бенту, украшенному внутри картинами и панно из плитки азулежу. По изображениям на плитке взрослые и дети познакомятся с историей и бытом Португалии, а я с удовольствием в этом помогу. Вы побываете в готическом соборе Се, который когда-то был крепостью, а дальше мы, блуждая по лабиринтам узких улочек самобытного квартала Рибейра, спустимся к набережной — визитной карточке Порту с разноцветными домиками.

История портвейна в Вила Нова де Гайя

Перейдя по мосту через Доуру, вы окажетесь в Вила Нова де Гайя — на родине самого знаменитого напитка Португалии. По закону только портвейн, произведенный в этом городке, имеет право так называться. Вы увидите погреба, где хранится и разливается портвейн, и старые корабли, на которых его перевозили торговцы, узнаете об особенностях и разновидностях этого напитка, а также услышите легенды о его возникновении. А по пути немного поговорим про сам городок Вила Нова де Гайя, прогуляемся по набережной и рассмотрим местные граффити.

Захватывающая панорама с моста короля Луиша I

От погребов, по желанию, поднимемся по канатной дороге на второй уровень моста, откуда вы полюбуетесь, пожалуй, лучшим видом на Порту и Доуру — река и город раскинутся внизу как на ладони! Там же находится бывший монастырь Серра-ду-Пилар 16 века, который сыграл важную роль в войне с Наполеоном, и парк, откуда местные жители любят наблюдать за закатом. По дороге я подскажу несколько интересных мест в Порту, которые будут интересны и родителям, и детям.

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка отлично подойдет для семей, путешествующих с детьми. Я смогу интересно рассказать детям о Порту, не нагружая их фактами и датами, и дам ребятам интересные интерактивные задания.

Организационные детали