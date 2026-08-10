108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя

Индивидуальная прогулка по Порту и Вила Нова де Гайя: от площади Свободы до погребов портвейна, с историей и живописными видами
Туристы смогут пройтись по историческим улочкам Порту, насладиться панно из азулежу на вокзале Сао-Бенту и посетить готический собор Се. В Вила Нова де Гайя откроется мир портвейна: от погребов до легенд о напитке. Вид с моста Луиша I на красочные фасады и реку Доуру оставит незабываемые впечатления.

Прогулка идеально подходит для семей с детьми, предлагая интерактивные задания и увлекательные истории
5
238 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные панно азулежу
  • 🍷 Погреба портвейна
  • 🌉 Виды с моста Луиша I
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🏞️ Исторические улочки Рибейры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, идеально для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле и октябре также можно насладиться более спокойной атмосферой, избегая летней суеты. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть дождливой, но это не помешает насладиться уютом портвейных погребов и культурными достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя

Что можно увидеть

  • Вокзал Сао-Бенту
  • Собор Се
  • Мост Луиша I
  • Погреба портвейна

Описание экскурсии

Запутанные улочки старого Порту

Наша прогулка начнется в буржуазном квартале, недалеко от площади Свободы, обрамленной роскошными фасадами центральной ратуши, банка, главного отеля Порту и других старинных зданий. Затем прогуляемся к одному из самых красивых вокзалов в мире — Сао-Бенту, украшенному внутри картинами и панно из плитки азулежу. По изображениям на плитке взрослые и дети познакомятся с историей и бытом Португалии, а я с удовольствием в этом помогу. Вы побываете в готическом соборе Се, который когда-то был крепостью, а дальше мы, блуждая по лабиринтам узких улочек самобытного квартала Рибейра, спустимся к набережной — визитной карточке Порту с разноцветными домиками.

История портвейна в Вила Нова де Гайя

Перейдя по мосту через Доуру, вы окажетесь в Вила Нова де Гайя — на родине самого знаменитого напитка Португалии. По закону только портвейн, произведенный в этом городке, имеет право так называться. Вы увидите погреба, где хранится и разливается портвейн, и старые корабли, на которых его перевозили торговцы, узнаете об особенностях и разновидностях этого напитка, а также услышите легенды о его возникновении. А по пути немного поговорим про сам городок Вила Нова де Гайя, прогуляемся по набережной и рассмотрим местные граффити.

Захватывающая панорама с моста короля Луиша I

От погребов, по желанию, поднимемся по канатной дороге на второй уровень моста, откуда вы полюбуетесь, пожалуй, лучшим видом на Порту и Доуру — река и город раскинутся внизу как на ладони! Там же находится бывший монастырь Серра-ду-Пилар 16 века, который сыграл важную роль в войне с Наполеоном, и парк, откуда местные жители любят наблюдать за закатом. По дороге я подскажу несколько интересных мест в Порту, которые будут интересны и родителям, и детям.

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка отлично подойдет для семей, путешествующих с детьми. Я смогу интересно рассказать детям о Порту, не нагружая их фактами и датами, и дам ребятам интересные интерактивные задания.

Организационные детали

  • Для детей до 10 лет экскурсия бесплатна
  • Дополнительные расходы: подъем на канатной дороге — 9€ туда-обратно или 6€ в одну сторону
  • По желанию в экскурсию можно включить дегустацию портвейна — 15€

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Фонтана со львами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1148 туристов
Я абсолютно влюблена в Порту и в прекрасную Португалию. Если вы хотите открыть для себя нашу уникальную культуру, гастрономию, архитектуру, вино, а также пройтись по нетуристическим тропам и увидеть абсолютно другую сторону Порту — напишите мне, и мы спланируем экскурсию, которая останется в вашей памяти надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 238 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
235
4
3
3
2
1
S
все отлично! в летние месяцы выходите пораньше на прогулку чтобы избежать толпы
все отлично! в летние месяцы выходите пораньше на прогулку чтобы избежать толпы
все отлично! в летние месяцы выходите пораньше на прогулку чтобы избежать толпы
все отлично! в летние месяцы выходите пораньше на прогулку чтобы избежать толпы
все отлично! в летние месяцы выходите пораньше на прогулку чтобы избежать толпы
все отлично! в летние месяцы выходите пораньше на прогулку чтобы избежать толпы
все отлично! в летние месяцы выходите пораньше на прогулку чтобы избежать толпы
Вам был полезен этот отзыв?
S
Екатерина, спасибо большое за экскурсию по красивому Порту, было познавательно и абсолютно комфортно прогуляться с вами по улицам этого города!) 3 часа прошли не заметно!)
Вам был полезен этот отзыв?
G
Мы ездили в Порту и сразу нас встретила Екатерина!
Нам понравилось все, столько нового и интересного узнали. Прогулка заняла около трех часов, но мы не устали, весь маршрут был очень удобным ❤️ Спасибо большое Екатерине и вашей!
Рекомендую ❤️
Мы ездили в Порту и сразу нас встретила Екатерина!
Мы ездили в Порту и сразу нас встретила Екатерина!
Мы ездили в Порту и сразу нас встретила Екатерина!
Мы ездили в Порту и сразу нас встретила Екатерина!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
С удовольствием погуляли по Порту. Город очаровал, Екатерина отличный экскурсовод и приятный собеседник.
С удовольствием погуляли по Порту. Город очаровал, Екатерина отличный экскурсовод и приятный собеседник.
С удовольствием погуляли по Порту. Город очаровал, Екатерина отличный экскурсовод и приятный собеседник.
С удовольствием погуляли по Порту. Город очаровал, Екатерина отличный экскурсовод и приятный собеседник.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная экскурсия, все понятно, интересно, даже не заметили, как прошли весь городок. Ещё и попробовали портвейн и пирожки из трески. Получили кучу рекомендаций по местам посещения и ресторанам. Катюша очень классная, рассказ льется, как ручеек, ещё и фотографирует) Берите, не пожалеете!
Отличная экскурсия, все понятно, интересно, даже не заметили, как прошли весь городок. Ещё и попробовали портвейн
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Мы в восторге от экскурсии с Екатериной! Это был наш первый опыт индивидуальных экскурсий, и нам невероятно повезло с гидом. Несмотря на то что мы с женой работаем в той
читать дальшеуменьшить

же сфере и много лет сотрудничаем с сервисом «Трипстер», мы никогда не брали частных туров. Решили попробовать — и не прогадали.

Очень переживали, не помешает ли наш личный опыт проведения экскурсий абстрагироваться и почувствовать себя в роли обычных туристов. Екатерине сразу удалось очаровать нас эрудицией и обширными знаниями по самым разным вопросам — от истории до архитектуры и международных отношений. Три часа пролетели очень быстро. За это время нам удалось посмотреть огромное количество достопримечательностей и получить представление о городе в целом — и это при том, что гуляли мы в очень комфортном темпе. Мы даже остановились на чашечку кофе с лучшим в Порту паштел-де-ната!

Слушать Екатерину было одно удовольствие. У неё чёткая дикция, грамотно поставленная речь и лёгкая подача информации. Кроме того, мы получили огромное количество советов по организации нашего отдыха в последующие дни.

Впредь будем рекомендовать этого гида всем нашим туристам, желающим посетить прекрасный город Порту!

Мы в восторге от экскурсии с Екатериной! Это был наш первый опыт индивидуальных экскурсий, и нам
Мы в восторге от экскурсии с Екатериной! Это был наш первый опыт индивидуальных экскурсий, и нам
Мы в восторге от экскурсии с Екатериной! Это был наш первый опыт индивидуальных экскурсий, и нам
Мы в восторге от экскурсии с Екатериной! Это был наш первый опыт индивидуальных экскурсий, и нам
Мы в восторге от экскурсии с Екатериной! Это был наш первый опыт индивидуальных экскурсий, и нам
Мы в восторге от экскурсии с Екатериной! Это был наш первый опыт индивидуальных экскурсий, и нам
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Порту

Похожие экскурсии на «Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя»

Калейдоскоп Порту
Пешая
4 часа
185 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Порту
Откройте для себя очарование Порту через его улочки, церкви и мосты. Уникальная возможность понять душу города через его историю и культуру
Начало: На Praça de Gomes Teixeira Porto
Сегодня в 09:00
19 авг в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Комфортный Порту с портвейном в руках
Пешая
4 часа
-
25%
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Комфортный Порту с портвейном в руках
Познакомиться с главными местами города в неспешном дружеском формате
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
19 авг в 09:00
от €99€132 за всё до 5 чел.
Порту: винотерапия для души
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Порту: винотерапия для души
Отправляйтесь на набережную Гайи, чтобы открыть для себя мир португальского вина. Узнайте о его истории и попробуйте лучшие образцы
Начало: У Largo Dom Luis I, Vila Nova de Gaia
Сегодня в 10:00
19 авг в 10:00
от €50 за человека
Какой же ты, Порту?
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Какой же ты, Порту?
Путешествие по Порту: от исторических площадей до винных погребов. Узнайте о культуре и традициях этого удивительного города
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Порту. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порту
от €130 за экскурсию