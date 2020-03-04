108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Порту в город портвейна Вила Нова де Гайя

Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты — от вина до Гарри Поттера

Katerina
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Katerina – ваш гид
Тех, кто хочет разведать лучшие уголки Порту, я приглашаю прогуляться от его красивейшей площади до портвейных погребов городка Вила Нова де Гайа по ту сторону реки Доуру.

Мы рассмотрим сюжеты панно из азулежу на вокзале Сао-Бенту, пройдем по лабиринтам самобытных улочек района Рибейра и поговорим о тонкостях настоящего портвейна.

А с моста над рекой вам откроется невероятный вид на красочные фасады набережной Порту и бесконечные красные крыши погребов портвейна.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Фонтана со львами
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У этой экскурсии108 отзывов
4.97
Из Порту в город портвейна Вила Нова де Гайя
Из Порту в город портвейна Вила Нова де Гайя

Что вас ожидает

Запутанные улочки старого Порту
Наша прогулка начнется в буржуазном квартале, недалеко от площади Свободы, обрамленной роскошными фасадами центральной ратуши, банка, главного отеля Порту и других старинных зданий. Затем прогуляемся к одному из самых красивых вокзалов в мире — Сао-Бенту, украшенному внутри картинами и панно из плитки азулежу. По изображениям на плитке взрослые и дети познакомятся с историей и бытом Португалии, а я с удовольствием в этом помогу. Вы побываете в готическом соборе Се, который когда-то был крепостью, а дальше мы, блуждая по лабиринтам узких улочек самобытного квартала Рибейра, спустимся к набережной — визитной карточке Порту с разноцветными домиками.

История портвейна в Вила Нова де Гайя
Перейдя по мосту через Доуру, вы окажетесь в Вила Нова де Гайя — на родине самого знаменитого напитка Португалии. По закону только портвейн, произведенный в этом городке, имеет право так называться. Вы увидите погреба, где хранится и разливается портвейн, и старые корабли, на которых его перевозили торговцы, узнаете об особенностях и разновидностях этого напитка, а также услышите легенды о его возникновении. А по пути немного поговорим про сам городок Вила Нова де Гайя, прогуляемся по набережной и рассмотрим местные граффити.

Захватывающая панорама с моста короля Луиша I
От погребов, по желанию, поднимемся по канатной дороге на второй уровень моста, откуда вы полюбуетесь, пожалуй, лучшим видом на Порту и Доуру — река и город раскинутся внизу как на ладони! Там же находится бывший монастырь Серра-ду-Пилар 16 века, который сыграл важную роль в войне с Наполеоном, и парк, откуда местные жители любят наблюдать за закатом. По дороге я подскажу несколько интересных мест в Порту, которые будут интересны и родителям, и детям.

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка отлично подойдет для семей, путешествующих с детьми. Я смогу интересно рассказать детям о Порту, не нагружая их фактами и датами, и дам ребятам интересные интерактивные задания.

Организационные детали

  • Для детей до 10 лет экскурсия бесплатна
  • Дополнительные расходы: подъем на канатной дороге — 9€ туда-обратно или 6€ в одну сторону
  • По желанию в экскурсию можно включить дегустацию портвейна — 15€
Из Порту в город портвейна Вила Нова де Гайя
Из Порту в город портвейна Вила Нова де Гайя
Из Порту в город портвейна Вила Нова де Гайя
Из Порту в город портвейна Вила Нова де Гайя
Из Порту в город портвейна Вила Нова де Гайя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Фонтана со львами.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Katerina
Katerina
Я абсолютно влюблена в Порту и в прекрасную Португалию. Если вы хотите открыть для себя нашу уникальную культуру, гастрономию, архитектуру, вино, а также пройтись по нетуристическим тропам и увидеть абсолютно другую сторону Порту — напишите мне, и мы спланируем экскурсию, которая останется в вашей памяти надолго!
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108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Хочу выразить свою благодарность и восхищение Екатерине - невероятно красивая и начитанная, с огромным багажом знаний и приятным тембром. Экскурсия была изумительная. Содержательная, увлекательная и разнообразная. Катя помимо основной программы рассказала нам о секретных местах и терпеливо относилась к наличию трех озорных малышей. Мы очень довольны! Большое спасибо!
Anna
21 февраля 2020
Катерина, большое спасибо! Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень грамотно расчитан маршрут экскурсии, ребенку 10 лет и взрослым было совсем нетрудно пройти весь маршрут, хотя конечно Порту славится своими лестницами, спусками и подъемами! Рекомендуем ли мы нашим друзьям и знакомым, которые поедут в Порту обратиться к этому гиду, ответ одназначен, конечно же ДА!
18 февраля 2020
Огромное спасибо Екатерине за знакомство с Порту!
У нас получилась прекрасная прогулка-интересная, легкая и при этом информационно-насыщенная. Катя очень приятный человек!
14 января 2020
Все прошло здорово. Рекомендую.
7 января 2020
Экскурсия прошла очень легко и непринужденно. Большое спасибо!
4 января 2020
Переживали что устанем, но Екатерина очень разумно и рационально составила маршрут. Прекрасное владение материалом, мягкий и корректный стиль изложения, гид даёт рекомендации для дальнейшего "узнавания" города и объектов. Спасибо за Порту Екатерина!))
Евгения
18 ноября 2019
Мы очень благодарны Катерине, которая провела нас по значимым местам Порту, познакомив нас с удивительным и тёплым городом, не смотря на дождь в начале экскурсии. Катерина замечательный рассказчик, с которой незаметно пролетело время экскурсии. По окончании экскурсии Катерина помогла нам выбрать портвейн в подарок, а также заказала сет портвейна для дегустации. Все было замечательно! Огромное спасибо Катерине!
13 ноября 2019
Всем рекомендую и город и экскурсовода Екатерину. Очень доброжелательный и позитивный человек. Хорошо знает и любит Порту. И даже владеет магией ))) Экскурсия начиналась в проливной дождь, но через полчаса выглянуло солнце и весь остальной маршрут прошел при хорошей погоде. Передаю привет Евгении и Николаю-очень комфортно с ними путешествовать по Порту было.
12 ноября 2019
Экскурсия была очень познавательная очень хорошо преподнесена со многими деталями о Порто и Португалии.
30 октября 2019
Экскурсия прошла просто отлично не смотря на плохую погоду. Большое спасибо Катерине за незабываемые впечатления.
Ещё 98 отзывов

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