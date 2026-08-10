108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка идеально подходит для семей с детьми, предлагая интерактивные задания и увлекательные истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные панно азулежу
- 🍷 Погреба портвейна
- 🌉 Виды с моста Луиша I
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🏞️ Исторические улочки Рибейры
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Вокзал Сао-Бенту
- Собор Се
- Мост Луиша I
- Погреба портвейна
Описание экскурсии
Запутанные улочки старого Порту
Наша прогулка начнется в буржуазном квартале, недалеко от площади Свободы, обрамленной роскошными фасадами центральной ратуши, банка, главного отеля Порту и других старинных зданий. Затем прогуляемся к одному из самых красивых вокзалов в мире — Сао-Бенту, украшенному внутри картинами и панно из плитки азулежу. По изображениям на плитке взрослые и дети познакомятся с историей и бытом Португалии, а я с удовольствием в этом помогу. Вы побываете в готическом соборе Се, который когда-то был крепостью, а дальше мы, блуждая по лабиринтам узких улочек самобытного квартала Рибейра, спустимся к набережной — визитной карточке Порту с разноцветными домиками.
История портвейна в Вила Нова де Гайя
Перейдя по мосту через Доуру, вы окажетесь в Вила Нова де Гайя — на родине самого знаменитого напитка Португалии. По закону только портвейн, произведенный в этом городке, имеет право так называться. Вы увидите погреба, где хранится и разливается портвейн, и старые корабли, на которых его перевозили торговцы, узнаете об особенностях и разновидностях этого напитка, а также услышите легенды о его возникновении. А по пути немного поговорим про сам городок Вила Нова де Гайя, прогуляемся по набережной и рассмотрим местные граффити.
Захватывающая панорама с моста короля Луиша I
От погребов, по желанию, поднимемся по канатной дороге на второй уровень моста, откуда вы полюбуетесь, пожалуй, лучшим видом на Порту и Доуру — река и город раскинутся внизу как на ладони! Там же находится бывший монастырь Серра-ду-Пилар 16 века, который сыграл важную роль в войне с Наполеоном, и парк, откуда местные жители любят наблюдать за закатом. По дороге я подскажу несколько интересных мест в Порту, которые будут интересны и родителям, и детям.
Кому подойдет экскурсия
Эта прогулка отлично подойдет для семей, путешествующих с детьми. Я смогу интересно рассказать детям о Порту, не нагружая их фактами и датами, и дам ребятам интересные интерактивные задания.
Организационные детали
- Для детей до 10 лет экскурсия бесплатна
- Дополнительные расходы: подъем на канатной дороге — 9€ туда-обратно или 6€ в одну сторону
- По желанию в экскурсию можно включить дегустацию портвейна — 15€
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Нам понравилось все, столько нового и интересного узнали. Прогулка заняла около трех часов, но мы не устали, весь маршрут был очень удобным ❤️ Спасибо большое Екатерине и вашей!
Рекомендую ❤️