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Квест
до 4 чел.
Порту с донной Терезой - аудиоквест для детей и взрослых (без гида)
Услышать историю страны и города от бабушки Португалии, разгадать загадки и увидеть главные места
Начало: Напротив церкви ду Карму
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
от €12 за всё до 4 чел.
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20%
Квест
до 4 чел.
Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя
Гулять вдоль погребов, решать интересные задачки и наслаждаться шикарными видами Порту
Начало: На площади Рибейра
«Но не отчаивайтесь: я приготовила для вас краткий курс портвейна в формате аудиоквеста»
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
от €12
€15 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне
Исследовать город мостов, башен и портвейна - с легендами, фактами и неожиданными открытиями
Начало: На железнодорожном вокзале Сан-Бенту
«Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно»
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от €12 за человека
Последние отзывы на экскурсии
С удовольствием поделюсь своим мнением касательно данной экскурсии! Некоторые истории содержали изюминки (забавные исторические факты и домыслы), в тексте чувствуется
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Аудиогиды - это самое то для спокойной прогулки и знакомства с городом. Идешь в своем темпе, останавливаешься где надо, да
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Всего 4 отзыва в Порту в категории "Аудиогиды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Аудиогиды»
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Сейчас в Порту в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 12 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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