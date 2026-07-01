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Аудиогиды и аудиоэкскурсии Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Порту на русском языке, цены от €12, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Порту с донной Терезой - аудиоквест для детей и взрослых (без гида)
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Квест
до 4 чел.
Порту с донной Терезой - аудиоквест для детей и взрослых (без гида)
Услышать историю страны и города от бабушки Португалии, разгадать загадки и увидеть главные места
Начало: Напротив церкви ду Карму
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
от €12 за всё до 4 чел.
Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя
Пешая
1.5 часа
-
20%
1 отзыв
Квест
до 4 чел.
Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя
Гулять вдоль погребов, решать интересные задачки и наслаждаться шикарными видами Порту
Начало: На площади Рибейра
«Но не отчаивайтесь: я приготовила для вас краткий курс портвейна в формате аудиоквеста»
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
от €12€15 за всё до 4 чел.
Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Аудиогид
Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне
Исследовать город мостов, башен и портвейна - с легендами, фактами и неожиданными открытиями
Начало: На железнодорожном вокзале Сан-Бенту
«Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно»
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от €12 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Eduard
Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне
С удовольствием поделюсь своим мнением касательно данной экскурсии! Некоторые истории содержали изюминки (забавные исторические факты и домыслы), в тексте чувствуется
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хорошее чувство юмора авторов и отличное знание предмета. Мне понравился путь, который напоминает восьмерку. По идее, экскурсия должна была занять два с половиной часа времени, однако по пути экскурсии было там много требующих глубокой проработки и изучения достопримечательностей (церкви и кафедрал, монументы, «магическая» библиотека, пекарня / кондитерская, стильный и полный вкусностей рынок), что мы разделили экскурсию на две части - первую половину восьмерки, практически замкнувшийся круг, мы закончили в один день, а второй - уже на следующий. Это позволило нам полностью изучить все 29 пунктов (уделив достаточное время гастрономическим изыскам - сладкому, осьминогам и устрицам;)) и значительно погрузиться в изучение исторических фактов и объектов! В качестве намека на рекомендацию по доработке маршрута, отмечу только один момент - на мой взгляд, авторы не уделили достаточно своевременного внимания только одному объекту по пути следования экскурсии - находящемуся на площади Инфанта Энрике (Praça do Infante D. Henrique) между зданиями биржи и рынка изумительно красивому памятнику Генриху Мореплавателю (Infante Dom Henrique), знаменитому португальскому инфанту, который стал главным идеологом и организатором Великих географических открытий XV века. Тем не менее, моя оценка экскурсии - 10 из 10.
Спасибо авторам за замечательную подготовку, а диктору - за прекрасно озвученный текст на русском языке!

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Мария
Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне
Аудиогиды - это самое то для спокойной прогулки и знакомства с городом. Идешь в своем темпе, останавливаешься где надо, да
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хоть на три дня растянуть можно аудиогид. Это мне понравилось, а ещё интернет не нужен-мы скачали все в отеле пока был вайфай.

По содержанию я просто в восторге. Я думала нам расскажут что за здание или мост, когда построили, какой стиль архитектурный и до свидания. Но это было совсем по-другому. Гид рассказывал не только факты, но и легенды, истории из жизни португальцев, их традиции. я прям влюбилась в Порто, в эти азулежу)) не знаю был бы такой эффект без такого сопровождения. Так ещё и посоветовали нам в аудиогиде, что стоит попробовать, так что мы и в гастрономическом плане были вооружены. Поедем в новый город, опять аудиогид купим, это дешевле чем экскурсии толпой, и интереснее

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Всего 4 отзыва в Порту в категории "Аудиогиды"

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Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Порту с донной Терезой - аудиоквест для детей и взрослых (без гида);
  2. Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя;
  3. Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне.
Какие места ещё посмотреть в Порту
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Кафедральный собор;
  3. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2026
Сейчас в Порту в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 12 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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