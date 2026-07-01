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хорошее чувство юмора авторов и отличное знание предмета. Мне понравился путь, который напоминает восьмерку. По идее, экскурсия должна была занять два с половиной часа времени, однако по пути экскурсии было там много требующих глубокой проработки и изучения достопримечательностей (церкви и кафедрал, монументы, «магическая» библиотека, пекарня / кондитерская, стильный и полный вкусностей рынок), что мы разделили экскурсию на две части - первую половину восьмерки, практически замкнувшийся круг, мы закончили в один день, а второй - уже на следующий. Это позволило нам полностью изучить все 29 пунктов (уделив достаточное время гастрономическим изыскам - сладкому, осьминогам и устрицам;)) и значительно погрузиться в изучение исторических фактов и объектов! В качестве намека на рекомендацию по доработке маршрута, отмечу только один момент - на мой взгляд, авторы не уделили достаточно своевременного внимания только одному объекту по пути следования экскурсии - находящемуся на площади Инфанта Энрике (Praça do Infante D. Henrique) между зданиями биржи и рынка изумительно красивому памятнику Генриху Мореплавателю (Infante Dom Henrique), знаменитому португальскому инфанту, который стал главным идеологом и организатором Великих географических открытий XV века. Тем не менее, моя оценка экскурсии - 10 из 10.

Спасибо авторам за замечательную подготовку, а диктору - за прекрасно озвученный текст на русском языке!