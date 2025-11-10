Мои заказы

По северу Португалии на Tesla. Индивидуальный тур

Погулять по Порту и Браге, Гимарайншу и Авейру, подышать океаном и продегустировать портвейн
Вас ждёт яркое и насыщенное знакомство с очаровательными городами, их атмосферными улочками и неповторимой архитектурой. Мы прокатимся на традиционной лодочке по живописным каналам Авейру.

Пройдёмся по дюнам Атлантики, увидим полосатые домики Кошта-Новы, поднимемся к святилищу Бон-Жезуш-ду-Монте и побываем в колыбели страны — старинном Гимарайнше, где родилась Португалия.

А в завершение вы сможете продегустировать портвейн в Вила-Нова-де-Гайя — символ португальской культуры.
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем проверить прогноз погоды перед поездкой и выбрать соответствующую одежду и обувь. Взять с собой воду, солнцезащитный крем или зонт. С апреля по октябрь требуется предварительное бронирование лодок и посещения устричной фермы. По запросу можно заменить один из пунктов программы на визит на винодельню в регионе Виньо Верде.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Передвижения осуществляются на новом автомобиле Tesla Y — комфортном, с кондиционером и панорамной крышей.

Дети. К участию допускаются дети от 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Для граждан РФ нужна шенгенская виза.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Порту, прогулка по каналам Авейру, деревушка Кошта-Нова

Первую часть дня мы посвятим обзорной прогулке по Порту — пройдёмся по старинным улочкам и осмотрим ключевые архитектурные памятники. После знакомства с северной столицей Португалии отправимся на автомобиле в Авейру, который часто называют «португальской Венецией» за каналы и яркие лодочки. По предварительной договорённости сможем сделать остановку на устричной ферме, чтобы вы насладились обедом из свежих морепродуктов.

По приезде нас будет ждать поездка по каналам на лодках молисейру — традиционных ярко раскрашенных суднах, некогда использовавшихся для добычи водорослей. Затем направимся к прибрежной деревушке Кошта-Нова, известной своими полосатыми домиками и курортной атмосферой. Прогуляемся вдоль дюн у самого океана, почувствуем дыхание свежего морского ветра и сделаем красивые фотографии на фоне Атлантики. После вернёмся в Порту.

Экскурсия по Порту, прогулка по каналам Авейру, деревушка Кошта-НоваЭкскурсия по Порту, прогулка по каналам Авейру, деревушка Кошта-НоваЭкскурсия по Порту, прогулка по каналам Авейру, деревушка Кошта-НоваЭкскурсия по Порту, прогулка по каналам Авейру, деревушка Кошта-Нова
2 день

Брага и знаменитый Бон-Жезуш-ду-Монте, Гимарайнш и дегустация портвейна в Вила-Нова-де-Гайя

Сегодня поедем на север — к истокам португальской государственности. Первая остановка — древняя Брага, которую называют городом архиепископов. Пройдём по её старинному центру и поговорим о том, почему именно здесь сосредоточена духовная жизнь страны. Затем поднимемся к знаменитому святилищу Бон-Жезуш-ду-Монте, которое возвышается над городом и известно своей монументальной лестницей.

После обеда направимся в Гимарайнш — город, где, по преданию, родилась Португалия. Здесь, среди мощёных улиц и средневековых площадей, вы узнаете, как формировалась национальная идентичность. Завершим день в Вила-Нова-де-Гайя, где в погребах вас будет ждать дегустация знаменитого портвейна — символа португальской культуры. Затем вернёмся в Порту.

Брага и знаменитый Бон-Жезуш-ду-Монте, Гимарайнш и дегустация портвейна в Вила-Нова-де-ГайяБрага и знаменитый Бон-Жезуш-ду-Монте, Гимарайнш и дегустация портвейна в Вила-Нова-де-ГайяБрага и знаменитый Бон-Жезуш-ду-Монте, Гимарайнш и дегустация портвейна в Вила-Нова-де-ГайяБрага и знаменитый Бон-Жезуш-ду-Монте, Гимарайнш и дегустация портвейна в Вила-Нова-де-ГайяБрага и знаменитый Бон-Жезуш-ду-Монте, Гимарайнш и дегустация портвейна в Вила-Нова-де-Гайя

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансферы от отеля до достопримечательностей
  • Возможно начало/окончание тура в аэропорту или на вокзале по договорённости
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Порту и обратно
  • Проживание
  • Питание - в среднем €16 за приём
  • Входные билеты в музеи - €5 с человека
  • Вход в соборы - €2 с человека
  • Фуникулёр - €3 с человека
  • Прогулка на лодочках молисейру - €15 с человека
  • Посещение корабля-музея - €5 с человека
Место начала и завершения?
Порту, у вашего отеля, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 172 туристов
Я — лицензированный гид с высшим образованием в сфере туризма. Работаю в этой области с 2017 года на русском и английском языке. Большой опыт проведения и организации индивидуальных экскурсий, проведение групповых экскурсий до 30 человек.
Тур входит в следующие категории Порту

