Первую часть дня мы посвятим обзорной прогулке по Порту — пройдёмся по старинным улочкам и осмотрим ключевые архитектурные памятники. После знакомства с северной столицей Португалии отправимся на автомобиле в Авейру, который часто называют «португальской Венецией» за каналы и яркие лодочки. По предварительной договорённости сможем сделать остановку на устричной ферме, чтобы вы насладились обедом из свежих морепродуктов.

По приезде нас будет ждать поездка по каналам на лодках молисейру — традиционных ярко раскрашенных суднах, некогда использовавшихся для добычи водорослей. Затем направимся к прибрежной деревушке Кошта-Нова, известной своими полосатыми домиками и курортной атмосферой. Прогуляемся вдоль дюн у самого океана, почувствуем дыхание свежего морского ветра и сделаем красивые фотографии на фоне Атлантики. После вернёмся в Порту.