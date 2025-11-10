Пройдёмся по дюнам Атлантики, увидим полосатые домики Кошта-Новы, поднимемся к святилищу Бон-Жезуш-ду-Монте и побываем в колыбели страны — старинном Гимарайнше, где родилась Португалия.
А в завершение вы сможете продегустировать портвейн в Вила-Нова-де-Гайя — символ португальской культуры.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем проверить прогноз погоды перед поездкой и выбрать соответствующую одежду и обувь. Взять с собой воду, солнцезащитный крем или зонт. С апреля по октябрь требуется предварительное бронирование лодок и посещения устричной фермы. По запросу можно заменить один из пунктов программы на визит на винодельню в регионе Виньо Верде.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Передвижения осуществляются на новом автомобиле Tesla Y — комфортном, с кондиционером и панорамной крышей.
Дети. К участию допускаются дети от 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Для граждан РФ нужна шенгенская виза.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Экскурсия по Порту, прогулка по каналам Авейру, деревушка Кошта-Нова
Первую часть дня мы посвятим обзорной прогулке по Порту — пройдёмся по старинным улочкам и осмотрим ключевые архитектурные памятники. После знакомства с северной столицей Португалии отправимся на автомобиле в Авейру, который часто называют «португальской Венецией» за каналы и яркие лодочки. По предварительной договорённости сможем сделать остановку на устричной ферме, чтобы вы насладились обедом из свежих морепродуктов.
По приезде нас будет ждать поездка по каналам на лодках молисейру — традиционных ярко раскрашенных суднах, некогда использовавшихся для добычи водорослей. Затем направимся к прибрежной деревушке Кошта-Нова, известной своими полосатыми домиками и курортной атмосферой. Прогуляемся вдоль дюн у самого океана, почувствуем дыхание свежего морского ветра и сделаем красивые фотографии на фоне Атлантики. После вернёмся в Порту.
Брага и знаменитый Бон-Жезуш-ду-Монте, Гимарайнш и дегустация портвейна в Вила-Нова-де-Гайя
Сегодня поедем на север — к истокам португальской государственности. Первая остановка — древняя Брага, которую называют городом архиепископов. Пройдём по её старинному центру и поговорим о том, почему именно здесь сосредоточена духовная жизнь страны. Затем поднимемся к знаменитому святилищу Бон-Жезуш-ду-Монте, которое возвышается над городом и известно своей монументальной лестницей.
После обеда направимся в Гимарайнш — город, где, по преданию, родилась Португалия. Здесь, среди мощёных улиц и средневековых площадей, вы узнаете, как формировалась национальная идентичность. Завершим день в Вила-Нова-де-Гайя, где в погребах вас будет ждать дегустация знаменитого портвейна — символа португальской культуры. Затем вернёмся в Порту.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансферы от отеля до достопримечательностей
- Возможно начало/окончание тура в аэропорту или на вокзале по договорённости
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Порту и обратно
- Проживание
- Питание - в среднем €16 за приём
- Входные билеты в музеи - €5 с человека
- Вход в соборы - €2 с человека
- Фуникулёр - €3 с человека
- Прогулка на лодочках молисейру - €15 с человека
- Посещение корабля-музея - €5 с человека