Индивидуальный тур по городам севера Португалии: Порту и Авейру, Брага и Гимарайнш

Полюбоваться архитектурой, узнать историю знаменитого портвейна и прокатиться на лодке молисейру
Культура, природа, уют и яркие краски — север страны вас очарует! Мы прогуляемся по историческому центру Порту, в Вила-Нова-де-Гайя вы узнаете, как создавался знаменитый портвейн.

В Браге поднимемся к изящному храму
Бон-Жезуш-ду-Монте, пройдёмся по улочкам Гимарайнша, где зародилась Португалия.

Прокатимся по каналам Авейру на традиционных лодочках, поговорим о рыбаках бакаляо на судне-музее и посмотрим на полосатые домики в Кошта-Нова, наслаждаясь свежестью Атлантики. А из города в город будем переезжать на автомобиле Tesla с панорамной крышей!

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя24
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем проверить прогноз погоды перед поездкой и выбрать соответствующую одежду и обувь. Взять с собой воду, солнцезащитный крем или зонт. С апреля по октябрь требуется предварительное бронирование лодок и посещения устричной фермы. По запросу можно заменить один из пунктов программы на визит на винодельню в регионе Виньо Верде.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Тур проводится на новом автомобиле Tesla-Y, оборудованном кондиционером и панорамной крышей.

Дети. Допускаются участники от 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Для граждан РФ нужна шенгенская виза.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Порту, знакомство с традициями виноделия

Встречаемся и отправляемся на обзорную пешеходную прогулку по историческому центру Порту — города, давшего имя всей стране. Пройдёмся по мощёным улочкам, увидим ключевые архитектурные памятники, заглянем в атмосферные кварталы и узнаем о прошлом и настоящем северной столицы Португалии.

После этого пересечём реку Дуэро и окажемся в Вила-Нова-де-Гайя — именно здесь зародилась история знаменитого португальского портвейна. Познакомимся с традициями виноделия, узнаем, как формировалась репутация этого напитка в Европе, и увидим, как выглядят старинные винные хранилища.

Экскурсионная часть займёт около 3 часов, после чего останется свободное время для самостоятельных открытий и прогулок.

Пешеходная экскурсия по Порту, знакомство с традициями виноделия
2 день

Брага и Гимарайнш

Утром выезжаем на север, первая остановка — Брага. Здесь нас ждёт пешеходная экскурсия по старинным кварталам. Этот город считается религиозным центром Португалии и носит звание города архиепископов. Посетим одно из главных святилищ — Бон-Жезуш-ду-Монте, величественный храм на холме, к которому ведёт монументальная барочная лестница.

После обеда поедем в Гимарайнш — именно здесь зародилось королевство Португалия. Пройдёмся по древним улицам, поговорим об истории возникновения нации и увидим памятники, хранящие дух эпохи. Вечером вернёмся в Порту.

Брага и Гимарайнш
3 день

Прогулка по каналам Авейру, старинный центр, корабль-музей и побережье океана

В этот день отправимся в Авейру — город, прозванный «португальской Венецией». Нас ждёт живописная прогулка по каналам на традиционных лодках молисейру, украшенных яркими орнаментами. Далее пройдёмся по старинному центру города, чтобы полюбоваться изящной архитектурой и атмосферными улочками. При желании можно будет сделать остановку на устричной ферме, где подают свежайшие морепродукты (при наличии предварительного бронирования).

Затем познакомимся с судном-музеем Santo Andre, где вам расскажут о традициях рыбной ловли и добычи бакаляо. После прогуляемся по прибрежной деревне Кошта-Нова, знаменитой своими полосатыми домиками и очаровательной набережной. Завершим день променадом вдоль песчаных дюн у Атлантики и возвращением в Порту.

Прогулка по каналам Авейру, старинный центр, корабль-музей и побережье океана

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансферы от отеля до достопримечательностей
  • Возможно начало/окончание тура в аэропорту или на вокзале по договорённости
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Порту и обратно
  • Проживание
  • Питание - в среднем €16 за приём
  • Входные билеты в музеи - €5 с человека
  • Вход в соборы - €2 с человека
  • Фуникулёр - €3 с человека
  • Прогулка на лодочках молисейру - €15 с человека
  • Посещение корабля-музея - €5 с человека
Место начала и завершения?
Порту, у вашего отеля, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 172 туристов
Я — лицензированный гид с высшим образованием в сфере туризма. Работаю в этой области с 2017 года на русском и английском языке. Большой опыт проведения и организации индивидуальных экскурсий, проведение групповых экскурсий до 30 человек.
