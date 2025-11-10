Встречаемся и отправляемся на обзорную пешеходную прогулку по историческому центру Порту — города, давшего имя всей стране. Пройдёмся по мощёным улочкам, увидим ключевые архитектурные памятники, заглянем в атмосферные кварталы и узнаем о прошлом и настоящем северной столицы Португалии.

После этого пересечём реку Дуэро и окажемся в Вила-Нова-де-Гайя — именно здесь зародилась история знаменитого португальского портвейна. Познакомимся с традициями виноделия, узнаем, как формировалась репутация этого напитка в Европе, и увидим, как выглядят старинные винные хранилища.

Экскурсионная часть займёт около 3 часов, после чего останется свободное время для самостоятельных открытий и прогулок.