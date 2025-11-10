В Браге поднимемся к изящному храму
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем проверить прогноз погоды перед поездкой и выбрать соответствующую одежду и обувь. Взять с собой воду, солнцезащитный крем или зонт. С апреля по октябрь требуется предварительное бронирование лодок и посещения устричной фермы. По запросу можно заменить один из пунктов программы на визит на винодельню в регионе Виньо Верде.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Тур проводится на новом автомобиле Tesla-Y, оборудованном кондиционером и панорамной крышей.
Дети. Допускаются участники от 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Для граждан РФ нужна шенгенская виза.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по Порту, знакомство с традициями виноделия
Встречаемся и отправляемся на обзорную пешеходную прогулку по историческому центру Порту — города, давшего имя всей стране. Пройдёмся по мощёным улочкам, увидим ключевые архитектурные памятники, заглянем в атмосферные кварталы и узнаем о прошлом и настоящем северной столицы Португалии.
После этого пересечём реку Дуэро и окажемся в Вила-Нова-де-Гайя — именно здесь зародилась история знаменитого португальского портвейна. Познакомимся с традициями виноделия, узнаем, как формировалась репутация этого напитка в Европе, и увидим, как выглядят старинные винные хранилища.
Экскурсионная часть займёт около 3 часов, после чего останется свободное время для самостоятельных открытий и прогулок.
Брага и Гимарайнш
Утром выезжаем на север, первая остановка — Брага. Здесь нас ждёт пешеходная экскурсия по старинным кварталам. Этот город считается религиозным центром Португалии и носит звание города архиепископов. Посетим одно из главных святилищ — Бон-Жезуш-ду-Монте, величественный храм на холме, к которому ведёт монументальная барочная лестница.
После обеда поедем в Гимарайнш — именно здесь зародилось королевство Португалия. Пройдёмся по древним улицам, поговорим об истории возникновения нации и увидим памятники, хранящие дух эпохи. Вечером вернёмся в Порту.
Прогулка по каналам Авейру, старинный центр, корабль-музей и побережье океана
В этот день отправимся в Авейру — город, прозванный «португальской Венецией». Нас ждёт живописная прогулка по каналам на традиционных лодках молисейру, украшенных яркими орнаментами. Далее пройдёмся по старинному центру города, чтобы полюбоваться изящной архитектурой и атмосферными улочками. При желании можно будет сделать остановку на устричной ферме, где подают свежайшие морепродукты (при наличии предварительного бронирования).
Затем познакомимся с судном-музеем Santo Andre, где вам расскажут о традициях рыбной ловли и добычи бакаляо. После прогуляемся по прибрежной деревне Кошта-Нова, знаменитой своими полосатыми домиками и очаровательной набережной. Завершим день променадом вдоль песчаных дюн у Атлантики и возвращением в Порту.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансферы от отеля до достопримечательностей
- Возможно начало/окончание тура в аэропорту или на вокзале по договорённости
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Порту и обратно
- Проживание
- Питание - в среднем €16 за приём
- Входные билеты в музеи - €5 с человека
- Вход в соборы - €2 с человека
- Фуникулёр - €3 с человека
- Прогулка на лодочках молисейру - €15 с человека
- Посещение корабля-музея - €5 с человека